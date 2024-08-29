MSB: TCG Anadolu ve TCG Gökova'nın ABD gemisiyle yaptığı eğitim rutin bir faaliyettir

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, TCG Anadolu ve TCG Gökova'nın ABD'ye ait USS Wasp gemisiyle Doğu Akdeniz'de yaptığı geçiş eğitimlerinin rutin bir eğitim olduğu ve iddia edildiği gibi bir yıl önceden planlanmadığını belirterek, "Ne İsrail'e faydası ne de Filistin'e zararı olan bu eğitim faaliyetini kapsam ve bağlamından koparıp farklı yerlere çekmek doğru değildir. Daha önce defalarca ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin halkının zararına olacak herhangi bir faaliyetin içerisinde olması mümkün değildir" dedi. Kaynaklar, "S-400 hava savunma sisteminin kullanılmaması şartıyla F-35 satışının yapılabileceğine" ilişkin haberlere ilişkin soruya, "S-400 hava savunma sistemi TSK envanterinde bulunmaktadır. Mevcut durumda bu konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlayarak başlayan Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına ilişkin şu detayları paylaştı:

"30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimizin yüzer unsurları tarafından 22 limanda halka açık liman ziyaretleri, Ankara'da Türk Yıldızları, İstanbul'da Solo Türk ekiplerimizin gösteri uçuşu ile Eskişehir'de muharip uçak geçişi, armoni mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlıklarınca Afyonkarahisar ve Ankara'da konserler icra edilecektir. Ayrıca, bando komutanlıklarımız tarafından 26 Ağustos'ta başlayan ve birçok ilimizde gerçekleştirilen bando konserleri 9 Eylül'e kadar devam edecek, askeri müzelerimiz ise 30 Ağustos'ta halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir."

"Son bir haftada 65 terörist etkisiz hale getirildi"

Aktürk, terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarla; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 65'i son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 828 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Öte yandan, KKTC'de meydana gelen araç kazası sonucu 22 Ağustos'ta şehit olan kahraman silah arkadaşımız piyade er Uğurcan Işık'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

Tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında güvenliği sağlanan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 394 şahıs yakalanmıştır. Bin 370 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 15'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 67'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 72 bin 82 olmuştur."

Tuğamiral Aktürk, Türkiye ve Rusya arasında 1 Kasım 2019'da başlayan ve 5 Ekim 2023'e kadar devam eden Birleşik Kara Devriyesi'nin 22 Ağustos'ta Barış Pınarı Harekat bölgesinde yeniden başlatıldığını belirtti. Aktürk, 24 Ağustos 2016 tarihinde Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünü de andı.

"30 ayrı yerdeki orman yangınlarına 98 helikopter ile müdahale edildi"

TSK'nın bugüne kadar 30 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 98 helikopter ile 2 bin 919 sorti yapılarak destek sağlandığını belirten Aktürk, envantere alınan savunma sanayi ürünlerine ilişkin, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, yeni tip denizaltı projesinin birinci gemisi Piri Reis, Yakıt 2-3-4 akaryakıt gemileri ve dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin onluk Denizaltı Havuzu hizmete alınmıştır" dedi.

MSB kaynakları: Bu eğitimlere farklı anlamlar yüklemek yanlıştır

TCG Anadolu, TCG Gökova'nın ABD'ye ait USS Wasp gemisiyle Doğu Akdeniz'de yaptığı eğitimlerle ilgili haberlere ilişkin MSB kaynakları, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TCG Anadolu ve TCG Gökova ABD donanma unsurları USS Wasp ve USS Oak Hill ile 13-17 Ağustos'ta Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra etmiştir. Geçiş eğitimleri bölgemizde bulunan dost ve müttefik ülke unsurları ile ortak çalışabilirliğin artırılması maksadıyla yapılan fırsat eğitimleridir ve diğer dost-müttefik ülke gemileriyle de yapılmaktadır. Bunlar rutin ve kapsamı itibarıyla kısıtlı eğitimlerdir. Yani tatbikat değildir, iddia edildiği gibi bir yıl önceden planlanmamıştır. Tatbikat ile geçiş eğitimi arasında çok büyük fark vardır. Tatbikatlar belli bir senaryo çerçevesinde icra edilen çok sayıda ve çeşitli unsurun katıldığı faaliyetlerdir ve amacı vardır. Geçiş eğitimleri ise sadece gemilerin orada bulunmasından fırsatla ortaya çıkan sadece usullerin denendiği, ortak çalışabilirlik ve dostluğu geliştirmek dışında farklı bir amacı olmayan eğitimlerdir. Bu eğitimlere farklı anlamlar yüklemek yanlıştır. İcra edilen benzer diğer birçok rutin faaliyette de olduğu gibi, ABD tarafının da paylaşacağı dikkate alınarak, bu faaliyet ile ilgili bir paylaşım yapılmamış, faaliyet üzerinden bir mesaj verme ihtiyacı da duyulmamıştır.

Ne İsrail'e faydası ne de Filistin'e zararı olan bu eğitim faaliyetini kapsam ve bağlamından koparıp farklı yerlere çekmek doğru değildir. Daha önce defalarca ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin halkının zararına o olacak herhangi bir faaliyetin içerisinde olması mümkün değildir."

"S-400 hava sistemi envanterde bulunmaktadır"

Kaynaklar, S-400 hava savunma sisteminin kullanılmaması şartıyla F-35 satışının yapılabileceğine ilişkin haberlere yönelik soruya, "Ülkemizin hava savunma ihtiyacına yönelik sistem gereksinimi devam etmektedir. Bu kapsamda S-400 hava savunma sistemi TSK envanterinde bulunmaktadır. Mevcut durumda bu konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

"Suriye konusunda duruşumuz net"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye ile ilgili yaptığı son açıklamaların sorulması üzerine Bakanlık kaynakları, "Türkiye'nin Suriye'deki mevcudiyeti, Suriye topraklarının bölünmesine ve orada bir terör koridorunun oluşturulmasına engel olmaktadır. Türkiye olarak, istikrarsızlıklarla uğraşan ve terör örgütlerinin cirit attığı değil demokratik ve müreffeh bir Suriye görmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşme ve diyalog konusunda her düzeyde hazır olduğumuzu bizzat ifade ettiler. Sayın Bakanımızın Suriye ile görüşme konusunda daha önce yapmış olduğu açıklamanın etki bulduğu anlaşılıyor. Bizim Suriye konusunda duruşumuz nettir" değerlendirmesini yaptı.

Katar-Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın bünyesinde deniz ve hava unsur komutanlığı kurulmasıyla ilgili MSB kaynakları şu bilgileri paylaştı:

"Katar Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı'na deniz ve hava unsurlarının da dahil edilmesi kararından sonra 6 adet F-16 uçak ve görevli personelin Katar'a intikali 05 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Bahse konu filomuz Katar'da askeri eğitim, yardım ve danışmanlık, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında faaliyet yürütecektir. Ayrıca Deniz Unsur Komutanlığında görev yapacak TCG Kuşadası ve TCG Kumkale isimli gemilerimiz Katar'a intikal ettirilmektedir."