MSB: TSK'yı yıpratma amacı taşıyan haberlere itibar edilmemeli

14.08.2025 13:11
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarınca terfi eden bazı askerlerin diplomalarının eksik olduğuna iddialarına ilişkin, "Tamamı yalan ve yanlış, bilerek ve isteyerek TSK'yı yıpratma amacı taşıyan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmak, halkın gözünde itibarını zedelemek ve suni gündemler amacıyla gündeme getirilen bu asılsız ve yanıltıcı iddia ve söylemlere ilişkin yasal süreç kurumsal ve şahsi olarak ivedilikle başlatılmıştır" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, 2'nci Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak şehitleri andı. Son bir haftadaki terörle mücadele çalışmalarına değinen Aktürk, "Bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada; barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 349 şahıs yakalanmış, 778 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 845, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 45 bin 937 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Iğdır hudut hattında 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Suriye harekat alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında; bugüne kadar 212 kilometre Tel Rıfat'ta, 327 kilometre Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 539 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir" dedi.

'İSRAİL, İNSANİ KRİZİ DAHA DA DERİNLEŞTİRMEKTEDİR'

Aktürk, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladığını belirtti. Orta Doğu'da barış ve istikrara İsrail'in risk oluşturduğunu aktaran Aktürk, "Soykırımcı ve yayılmacı politikalarını uygulamak için attığı her adımla bölgenin barış ve istikrarına karşı risk teşkil eden İsrail; Gazze'yi yaşanmaz hale getirerek, Filistinlileri kendi topraklarından göçe zorlayarak insani krizi daha da derinleştirmektedir. Bu bağlamda tüm sorumluları ve uluslararası toplumu bağlayıcı ve etkin kararlar almak için göreve çağırıyoruz" diye konuştu.

'SDG SÜRECİ AKAMETE UĞRATMAKTA'

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün sunumunun ardından MSB kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. SDG terör örgütünün, Suriye hükümeti ile 10 Mart 2025 tarihinde imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini kaydeden bakanlık kaynakları, "Son olarak terör örgütü SDG'nin 8 Ağustos'ta Haseke'de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler, Suriye hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymamaktadır. Suriye hükümeti, ülke sınırları içerisinde tüm etnik, dinsel ve mezhepsel ayrılıkları sona erdirecek, kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayış sergilerken terör örgütü SDG'nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır. Suriye hükümetinin 'Tek devlet, tek ordu' çağrıları, bölgede uzun yıllardır beklenen huzur ve istikrar ortamı için elzemdir. Beklentimiz; imzalanan mutabakata tam olarak uyulması ve sahada bir an önce tatbiki ile istikrarlı, huzurlu, güvenli ve terörsüz Suriye'nin inşasıdır. Biz en başından itibaren Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bunu savunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda dün imzalanan ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşımış bulunuyoruz" dedi.

'TSK, DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK'

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Suriyeli mevkidaşı ile imzaladığı 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası'nın içeriğine dair sorular üzerine, "Söz konusu muhtıra ile askeri eğitim ve iş birliğinin koordinesi, planlanması, danışmanlık ile bilgi ve tecrübe paylaşımı, savunma ihtiyaçları doğrultusunda askeri teçhizat, silah sistemleri, lojistik malzemeler ve ilgili hizmetlerin tedarikinin sağlanması ve ihtiyaç halinde kullanımına yönelik teknik destek ve eğitim verilmesi hususları hedeflenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve deneyimi ile Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlamaya, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'YASAL SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR'

Bakanlık kaynakları, terfi eden bazı askerlerin diplomalarının eksik olduğuna dair basında yer alan iddialara ilişkin, "Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan, gerçeklikten uzak, maksatlı ve sistematik dezenformasyon çabalarını yakından takip etmekteyiz. Şan ve şerefle görev yapan personelimizin fedakarca mücadelesini gölgelemeye yönelik bu kirli bilgi operasyonları, ne ahlaki ne de vicdani ne de etik değerlerle bağdaşmamaktadır. Tamamı yalan ve yanlış, bilerek ve isteyerek TSK'yı yıpratma amacı taşıyan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmak, halkın gözünde itibarını zedelemek ve suni gündemler amacıyla gündeme getirilen bu asılsız ve yanıltıcı iddia ve söylemlere ilişkin yasal süreç kurumsal ve şahsi olarak ivedilikle başlatılmıştır" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Dış Politika, Güvenlik, Savunma, Suriye, Güncel, Hukuk, TSK, Son Dakika

