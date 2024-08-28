Muğla\'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldüren Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı

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MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı (40), sokak ortasında karnından bıçaklayarak öldürdükten sonra ormanda yakalanıp, tutuklanan Muhittin Kıvrık'ın (43), savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Savcının, 'Eşimin kusurlu olması için ne yapmalıyım?' 'Barodan avukat nasıl bulunur?' şeklinde internetten neden arama yaptığını sorduğu Kıvrık, "Her vatandaş bunları aratabilir" dedi.

Olay, 25 Ağustos'ta saat 08.00 sıralarında Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Bir kadının sokakta çığlık sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin başına sopayla vurulup, karnından bıçaklandığını belirlediği Senem Kıvrık, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Senem Kıvrık, kurtarılamadı. Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan şüphelinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Senem Kıvrık'ın eşi Muhittin Kıvrık olduğunu tespit etti.

DRONLA TESPİT EDİLİP, YAKALANDI

Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği görevlileri, İkizce mevkisindeki ormanda, dronla yaptığı aramada Kıvrık'ın yerini tespit edip, yakaladı. Gözaltına alınan Kıvrık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

CİNAYET KAMERADA

Öte yandan Senem'in ailesinin karşı çıkmasına rağmen lise yıllarında aşık olduğu Muhittin Kıvrık ile kaçarak evlendiği öğrenildi. Kurşunlu Camisi'nde kılınan namazın ardından kadınların omzunda taşınan Senem Kıvrık'ın cenazesi, dün Şehir Yeni Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Senem Kıvrık'ın bıçaklandığı anlar ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Muhittin Kıvrık'ın Senem Kıvrık'ı iterek yere yatırıp, ardından üzerine doğru eğilip, elindeki bıçağı peş peşe sapladıktan sonra uzaklaşması yer alıyor.

OĞLU, DAHA ÖNCE BABASININ ANNESİNİ DARBETTİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Muhittin Kıvrık, savcılıktaki ifadesinde, eşi Senem ile 3 aydır evliliğinde sorunlar olduğunu anlattı. Savcı, Muhittin Kıvrık'a oğlu Yiğit'in (18) olay günü polise 3 ay önce babasının annesini darbettiğini ancak annesinin şikayetçi olmadığını söylediğini sorması üzerine, "17 Temmuz olarak hatırladığım tarihte Gölcük'teki düğünden eşim Senem ve küçük oğlum Kerem ile dönerken araç içerisinde şiddetli bir tartışma yaşandı. Eşim o esnada aracı yoldan çıkartma amacıyla direksiyona hamle yaptı, ben de sert bir şekilde fren yaptığım için Senem kafasını aracın ön konsoluna vurdu. Bunun sonucunda yaralanmıştı. Olay esnasında yanımızda Yiğit yoktu. Bu nedenle annesinin ağzından ve burnundan olan o günkü yaralanmasını benim annesini darbettiğime bağlamış olabilir" diye konuştu.

'KENDİMİ KAYBETTİM'

Muhittin Kıvrık, olay gününden bir gün önce cep telefonuyla internetten 'çakı' ve 'bıçak' kelimelerini ava merak sardığı için arattığını ileri sürerek, şunları anlattı:

"Av merakım yüzünden yanımda ekmek bıçağı taşıyordum. Araçta bulunan ve ağzına mermi sürülmüş haldeki tüfeği de av merakım nedeniyle bulunduruyorum. Olay günü sabah 06.30 sıralarında avlanmak amacıyla sanayinin arka kısmında bulunan Karabağlar Yaylası mevkine gittim. Bir şey avlayamadan geldim. Gelince de eşim Senem ile konuşmak istedim. Kendisiyle yolda karşılaştık. Aracımla takip etmedim. Para çekmek amacıyla aracımla gezinmiş olabilirim. Orhaniye Mahallesi'nde aracımı park ettim. Evde canım sıkılır diye arabada oturdum. Senem'i yoldan geçerken gördüm. Konuşmak amacıyla araçtan indim. Seslenmeden yanına gittim. Beni gördü, durdu. Bunun üzerine konuşmaya başladık. Yaklaşık 3-4 dakika kendisiyle konuştuk. Sürekli hakaret ederek 'Git, gelme' diyordu. 'Seni aldattım' dedi. Bu sözlerle beni çok tahrik etti. Kendimi kaybettim, itişip kakıştık. Bu sırada yere düşerek başını kaldırıma vurdu. Üzerime geldi, bu yüzden ittirdim. 'Seni öldüreceğim' dedi. Kolundaki çantadan silah çıkarıp, beni öldürebileceğini düşünerek bıçakladım. Beni aldattığına dair herhangi bir durum söz konusu olmadı. Birisiyle görmedim. Kaç kez bıçak darbesi vurduğumu bilmiyorum. Başına sopa ya da sert bir cisimle vurmadım. Aracımın içerisinde herhangi bir şekilde kendisiyle konuşmamız ve tartışmamız olmadı. Olay, sokakta gerçekleşti. Bıçağı olay yerinden kaçarken yol kenarına attım. 112'yi arayacaktım ancak telefonumun tuşları basmadı. Arkadaşım Serdar'ı ararken çalışıyordu."

Savcının, telefon arama kayıtlarında 'Eşimin kusurlu olması için ne yapmalıyım?' 'Barodan avukat nasıl bulunur?' şeklinde internetten neden arama yaptığını sorduğu Kıvrık, "Her vatandaş bunları aratabilir. Bu nedenle arattım, söyleyeceklerim bundan ibarettir" dedi.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,