Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar\'ın aldığı cezaya itiraz

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DİYARBAKIR'da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin Nevzat Bahtiyar'a verilen ' Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin, duruşma savcısı karara itiraz edip, Bahtiyar'ın da diğer sanıklar gibi 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçunu işlediğini belirtip, istinafa başvurdu.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayıp, 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma savcısı, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz ederek, Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulmak üzere 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Savcı, sunduğu dilekçede Nevzat Bahtiyar'ın da 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçunda ağırlaştırılmış müebbet cezası alması gerektiğini belirterek, "Bu neticeye karşı olduğumuz hususu izah etmek noktasında tüm dosyada mevcut deliller ışığında; Narin Güran'a ait cansız bedenin bulunmasından sonra yapılan araştırmada, Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına 21.08.2024 günü saat 15.41.56'da şüpheli bir aracın girdiği tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada aracın 15.44.43 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu, kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı, söz konusu aracın kırmızı renkli şahin marka araç olduğu ve aracın 23 AN 630 plakalı kırmızı renkli fiilen Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştır. Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın kullanmış oldukları araçlar üzerinde yapılan detaylı incelemelerde alınan toprak numunelerinin karşılaştırılmasında Van Jandarma Kriminal Laboratuvarının 16.09.2024 tarihli raporunda her iki araç içerisinden alınan toprak numunelerinin benzer olduklarının tespit edildiği görülmüştür. Daraltılmış baz raporu, analiz raporu ve ek bilirkişi raporunun Nevzat Bahtiyar'ın anlatımıyla uyumlu olduğu, Salim Güran'ın, Arif'in evi ve çevresinde bulunduktan sonra eve girdiği, ev ve ahır arasında gidiş gelişlerinin olduğu, Nevzat Bahtiyar ile birlikte evde bulunduğu, bu sırada evde Yüksel Güran ve Enes Güran'ın bulunduğu hususlarının raporlar ile tespit edildiği belirtilmiştir" dedi.

'NEVZAT BAHTİYAR TÜM AŞAMALARDA DEĞİŞEN BEYANLAR BULUNMUŞTUR'

Duruşma savcısı, dilekçesinde sanık Nevzat Bahtiyar'ın soruşturmanın başından itibaren ve mahkeme huzurunda da olmak üzere tüm aşamalarda değişen beyanlarda bulunduğunu kaydederek, "Nevzat Bahtiyar bilgi sahibi olarak alınan 04.09.2024 tarihli beyanında; gün boyu inşaatta olduğundan söz etmiş ve kimseyle görüşmediğini, kimseyle telefonda dahi görüşmediğini, kolluğun kendisine 15.08'de Salim Güran ile olan HTS kaydını hatırlatması üzerine Salim Güran'la su meselesi nedeniyle görüştüğünü kabul etmiştir. Daha sonra şüpheli olarak alınan 09.09.2024 ve 10.09.2024 tarihli beyanında ise Arif Güran'ın ikametine hiç girmediğinden söz etmiş ancak 21.09.2024 tarihli savcılık sorgusunda evin içine girdiğini, bir oda hariç tüm kapıların kapalı olduğundan söz etmiştir. Mahkemede yapılan sorgusunda cansız bedeni evin içinde yerde battaniyeye sarıp çıkardığını aktarmıştır. Sanık Nevzat Bahtiyar, Yüksel Güran'ı görmediğini, Narin'i kimin öldürdüğüne dair bir bilgisinin olmadığını beyan etmişken 21.09.2024 tarihli savcılık ifadesinde ve yineleyerek 07.11.2024 tarihli mahkemede yapılan sorguda olay günü maktulün yaşadığı ikamete girdiğini, cesedi aldıktan sonra Yüksel Güran'ın tepeden kendisine ağlayarak baktığını gördüğünü söylemiştir. Sanık Nevzat Bahtiyar 07.11.2024 tarihli mahkememizdeki sorgusunda; Narin'i kendi ahırındaki çuvala bıraktıktan sonra battaniyeyi almak için Salim'in herhangi bir şey demediğini fakat buna rağmen Salim'in battaniye için geleceğini bildiğini beyan etmiştir. Bu durum tutarsız ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Olaydan önce ve olay esnasında olduğu gibi olay gününden sonra gelinen durumun ve sürüklendikleri neticenin hesabına iştirak edemediklerinden Nevzat Bahtiyar açıkça çelişkilere yol açmıştır" ifadelerine yer verdi.

'CESEDİN ÜZERİNİ NASIL KAPATTIĞINA DAİR BEYANLARI DA ÇELİŞKİLİ'

Duruşma savcısı Nevzat Bahtiyar'ın cesedin üzerini nasıl kapattığına dair beyanlarının da çelişkili olduğunu belirterek, "Sanık 09.09.2024 tarihli kolluk ifadesinde "Doğal boşluğa cesedi bıraktım ve üzerine 1 taş koydum. Cesedin üzerine herhangi bir çalı bırakmadım" demiştir. 10.09.2024 tarihli savcılık ifadesinde "Doğal boşluğa cesedi bıraktım ve üzerine 3 taş koydum. Cesedin üzerine herhangi bir çalı bırakmadım" demiştir. 10.09.2024 tarihli sulh ceza hakimliği sorgusunda ise "Cesedi bıraktığım zaman 1 taş koyduğumu hatırlıyorum. Çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim" şeklinde beyanda bulunmuştur. 21.09.2024 tarihli savcılık ifadesinde ise "Keşifte gösterdiğim yerde cesedi bıraktım ve üzerine de büyük bir taş bıraktım" diyerek tekrar taşa yönelik beyanını değiştirmiştir. Yine 07.11.2024 tarihli duruşmada "Sadece bir taş bırakmıştım" diye cevap vermiştir. Görüldüğü üzere Nevzat Bahtiyar'ın tıpkı Narin'in cansız bedeninin üzerine konan ve eksik kalan taşlar gibi ifadelerinde de yerine oturmayan taşlar olduğu aşikardı" ifadelerinde bulundu.

'HİÇBİR AŞAMADA GERÇEK BİR PİŞMANLIK SERGİLEMEMİŞTİR'

Duruşma savcısı, sanık Nevzat Bahtiyar'ın hiçbir aşamada gerçek bir pişmanlık sergilemediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Sanığın beyanlarına göre; bir çocuğun bedeninin gömülmesi teklifi karşısında tereddüt dahi etmeden teklifi kabul etmiş, büyük bir soğukkanlılıkla bu eylemleri gerçekleştirmiştir. Sanığın ifadelerinin aksine bu durumdan en ufak bir rahatsızlık dahi duymamıştır. Sanık Nevzat, Narin Güran'ın cansız bedenini gömdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş ve hiçbir aşamada gerçek bir pişmanlık sergilememiştir. Sanığın salt bir tehditle bu olaya karışmış olma ihtimali bulunmadığından, olayın başından itibaren diğer sanıklarla iştirak iradesiyle öldürme eylemi üzerinde hakimiyet kurmuştur. Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması (Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması, delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) karşısında ki bu durum iştirak iradesini ortaya koyan Nevzat Bahtiyar yönünden iştirak içerisinde konumlandığı yerin adeta bir nişanesi ve göstergesidir. Mütalaamızı yineleyecek olmakla; sanık Nevzat Bahtiyar'ın ilk andan itibaren Narin Güran'a ait cansız bedeni sanık Salim Güran'dan alarak çuval içerisinde Eğertutmaz Deresi'ne bıraktığı yönündeki beyanları, cansız bedenin içinde bulunduğu çuval ile sanık Nevzat'ın ahırında bulunan çuvalların benzer ve numaralarının ardışık olduğu yönündeki tespitler, dosyada mevcut kamera kayıtları ve HTS-daraltılmış baz raporu ile sanık Nevzat Bahtiyar'ın fiilen kullanmakta olduğu kırmızı arabayla Narin Güran'a ait cansız bedeni son olarak alınan beyanında belirttiği gibi ikametten aldığı ve bıraktığı Eğertutmaz Deresi'ne gittiğinin belirlendiği, olay günü ve olay saatinde arkadaşı olan sanık Salim Güran ile birlikte Narin Güran'ın ikametine girdiklerinin ve birlikte hareket ettiklerinin tespiti karşısında kovuşturma aşamasında da sürdürdüğü tutumu göz önüne alındığında, diğer sanıklar ile birlikte Narin'in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu, söz konusu sanıkların eylemleri noktasında iştirak tanımı değerlendirildiğinde; müşterek faillikte fiil üzerinde ortak hakimiyet kurulduğu için her bir suç ortağı 'fail' konumundadır. Fiil üzerinde ortak hakimiyetin kurulup kurulmadığının belirlenmesinde suç ortaklarının suçun icrasında üstlendikleri rolleri ve katkılarının taşıdığı önem göz önünde bulundurulmalıdır. Suç ortaklarının, suçun işlenmesinde yaptıkları katkının, diğerinin fiilini tamamladığı durumlarda da müşterek faillik söz konusu olacaktır. Kişinin eyleminin, bir suça katılma aşamasına ulaşıp ulaşmadığı, ulaşmışsa da suça katılma düzeyinin belirlenmesi için, eylemin bir aşamasındaki durumun değil, eylemin yapılmasında verilen kararın, bu kararın icra ediliş biçiminin, olay öncesi, olay sırası ve sonraki davranışların da dikkate alınıp, tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Müşterek faillikte aranan en önemli unsurlardan birisi, kişinin suçun işlenişi sırasında fiil üzerinde ortak hakimiyetinin bulunmasıdır. Bu halde, suçun gerçekleştirilmesi amacıyla, fiilin icrasına katkıda bulunan suç ortaklarının tamamının, bu katkıları dolayısıyla sorumlulukları bulunmaktadır."

'İŞTİRAK HALİNDE ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRILMALIYDI'

Duruşma savcısı sanık Nevzat Bahtiyar'ın soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki deliller ışığında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırması gerektiğini belirterek, "Dosya içeriğinde soruşturma ve kovuşturma boyunca bulunan ve sunulan tüm kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu ve bu yönde desteklenen bilirkişi raporu, kriminal raporlar, ulusal kriminal büro raporu, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; olay günü sanıklar Enes Güran'ın, Salim Güran'ın, Yüksel Güran'ın ve Nevzat Bahtiyar'ın olay saatinde Arif Güran'ın evi ve civarında bulundukları hususunun daraltılmış baz analiz raporu ve bilirkişi raporuyla tespit edildiği ayrıca 28/11/2024 tarihli ulusal kriminal büronun raporu ile de desteklenen ahır-ev bölgesinde olay saatinde gerçek-canlı hareketleri mevcut olup Narin Güran'ın da ahır-ev bölgesine ulaştığının belirlendiği bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları ve bu eyleme taraftar olmadıklarını gösterecek şekilde engelleyici bir irade ortaya koymadıkları gibi fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek bildikleri gerçeği açıklamamak suretiyle Narin Güran'ın öldürülme saikinin kesin bir şekilde belirlenememesine sebebiyet vererek iştirak iradelerini ortaya koydukları, kasten öldürme suçunun işlenmesinde suçun icrasını kolaylaştırma iradeleri yanında suçun işlenmesi sonrasındaki tutumları da göz önüne alındığında Narin Güran'ı boğmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdikleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri anlaşılmakla, sanık Nevzat Bahtiyar'ın eylemine uyan TCK 37 delaletiyle TCK'nın 82/1-e maddesi kapsamında kalan 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu oluşturduğundan bahisle TCK'nın 281/1'inci maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi karşısında istinaf kanun yoluna başvuru hususu hasıl olmuştur" dedi.

Duruşma savcısı ayrıca 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılama giderleriyle ilgili kararına da itiraz ederek, "Her ne kadar Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28/12/2024 gün ve 2024/396 Esas - 2024/529 Karar sayılı kararı ile" yargılama sırasında yapılan 2.200,00 TL'den e-tebligat gideri, 2.158,00 TL'den posta gideri, 45.673,84 TL'den sarf kararı, 150.000,00 bilirkişi ücreti, 124.372,00 TL (ATK giderleri kırtasiye masrafları) olmak üzere toplamda 324.403,84 TL'nin sanıklar Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'dan eşit şekilde tahsiliyle hazineye irat kaydına" şeklinde karar verilmişse de söz konusu yargılama giderlerinin 2.200,00 TL'den e-tebligat gideri, 2.158,00 TL'den posta gideri, 1.394.189,76 TL'den (sarf kararı, ATK giderleri, diğer masraflar),150.000,00 TL'den bilirkişi ücreti şeklinde olmak üzere toplamda 324.403,84 TL'nin değil ortalama toplamda 1.548.547,76 TL'nin sanıklar Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'dan eşit şekilde tahsiline karar verilmesi gerektiği karşısında istinaf kanun yoluna başvuru hususu hasıl olmuştur" ifadelerine yer verdi.