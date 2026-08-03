Nehirde bulunan cansız beden cinayet çıktı: Çamur detayı ele verdi - Son Dakika
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Nehirde bulunan cansız beden cinayet çıktı: Çamur detayı ele verdi

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Diyarbakır'da geçen yıl kaybolduktan sonra Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulunan Sedat Karagöz'ün, Adli Tıp Kurumu raporuyla silahla öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Necati Çetin, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Duruşmada suçlamaları reddeden Çetin'in tutukluluk hali devam ederken, dava 5 Ekim'e ertelendi.

Diyarbakır'da geçen yıl kaybolduktan 6 gün sonra Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulunan Sedat Karagöz'ün (48), Adli Tıp Kurumu raporuyla silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay günü Karagöz ile birlikte en son güvenlik kameralarına yansıyan ve silah taşıdığına ilişkin tanık beyanları bulunan Necati Çetin, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Hakkında açılan davada hakim karşısına çıkan Çetin, suçlamaları reddetti.

CANSIZ BEDENİ NEHİRDE BULUNDU

Sur ilçesinde, 26 Mart 2025'te Sedat Karagöz'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Karagöz'ün en son Kırklar Dağı mevkisinde olabileceği bilgisi üzerine, Dicle Nehri'nde AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. 2 dalgıç, 4 arama kurtarma personeli ile dalgıç ve arazi araçlarıyla yapılan aramalarda, 31 Mart 2025'te Karagöz'ün suda cansız bedeni bulundu. 

Nehirde bulunan cansız beden cinayet çıktı: Çamur detayı ele verdi

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ BELİRLENDİ

Karagöz'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Karagöz'ün kaybolduğu günün akşam saatlerinde, uzun süre birlikte güvenlik kamerasına yansıdığı Necati Çetin, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Sedat Karagöz'ün ölümünün, silah yaralanmaya bağlı kafatası kemik kırıkları, beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda yer alan bulgularla Karagöz'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Nehirde bulunan cansız beden cinayet çıktı: Çamur detayı ele verdi

DİZLERİNE KADAR ÇAMUR İÇİNDEYMİŞ

Hazırlanan iddianamede, olay günü sanık Necati Çetin ile Sedat Karagöz'ün saat 18.00'den itibaren birlikte güvenlik kameralarına yansıdığı, saat 21.03'te birlikte kamera açısından çıktıktan sonra Karagöz'ün bir daha görülmediği, cesedinin ise 31 Mart'ta Dicle Nehri'nde bulunduğu kaydedildi. Dosyada yer alan tanık beyanlarında sanığın silah taşıdığı ve olay günü maktulle birlikte görüldüğü, olay sonrası telefonunu almak için kahvehaneye gittiğinde dizlerine kadar çamur içinde olduğu, ardından yine tanık beyanlarına göre piknik alanında çamur içindeki kıyafet ve ayakkabılarını yıkayıp astığı yönünde beyanlara yer verildi. Ayrıca kayıp olduktan sonra maktulü aramaması ve dosyadaki diğer deliller birlikte değerlendirilerek Karagöz'ü ateşli silahla öldürdüğü iddianamede yer aldı.

Nehirde bulunan cansız beden cinayet çıktı: Çamur detayı ele verdi

"SANIK MADDE BAĞIMLISIDIR"

Davanın 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına sanık Necati Çetin, tanıklar ile avukatlar katıldı. Duruşmada söz alan Sedat Karagöz'ün annesi Remziye Karagöz, "Huzurdaki sanık madde bağımlısıdır ve Sedat'ı o öldürmüş" dedi.

Sanık Necati Çetin ise savunmasında, "Ben Sedat'ı vurmadım. Sedat'ı öldürmem için bir neden yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayda 1-2 sefer madde kullanırım. Bağımlı değilim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu ve suçun niteliğini dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, bazı tanıkların zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.

Nehirde bulunan cansız beden cinayet çıktı: Çamur detayı ele verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nehirde bulunan cansız beden cinayet çıktı: Çamur detayı ele verdi - Son Dakika

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