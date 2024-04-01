MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|324
|Toplam Seçmen
|:
|108.432
|Açılan Sandık
|:
|324
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|82.262
|Geçerli Oy
|:
|79.479
|Katılım Oranı
|:
|% 75,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EMRAH ÖZDEMİR
|% 36,23
|28.793
|CHP
|HULUS ÖZEN
|% 25,59
|20.341
|MHP
|HAMDİ DOĞAN
|% 19,03
|15.121
|İYİ PARTİ
|NAİM OSMAN EREM
|% 11,62
|9.236
|YENİDEN REFAH
|İDRİS TURGUT
|% 4,11
|3.270
|ZAFER PARTİSİ
|AZİZ DOĞAN
|% 1,09
|864
|SAADET
|MURAT GÜNGÖRDÜ
|% 1
|791
|DEVA PARTİSİ
|ÜMİT GÜNGÖR
|% 0,26
|210
|DEM PARTİ
|BAŞAK CANER AKTAŞ
|% 0,19
|148
|MİLLET
|ADEM GÜNDOĞAN
|% 0,15
|120
|BAĞIMSIZ
|İLHAN ŞAHİN
|% 0,09
|69
|HÜDA PAR
|FERHAT UZUN
|% 0,08
|67
|DSP
|YONCA FATMA DEMİRCİ
|% 0,08
|65
|BTP
|HİMMET GÖKTAŞ
|% 0,08
|63
|TKP
|SERDAR POLAT
|% 0,07
|55
|VATAN PARTİSİ
|HASAN AKŞEN
|% 0,07
|55
|YTP
|MAHMUT SAMİ KAYMAK
|% 0,07
|54
|DP
|SALİH YILDIRIM ŞENAY
|% 0,05
|43
|BAĞIMSIZ
|HALİL İBRAHİM AK
|% 0,05
|42
|HKP
|BATUHAN KUŞÇU
|% 0,03
|24
|AB PARTİ
|MURAT TÜYLÜ
|% 0,03
|22
|HAK-PAR
|MELTEM SAN
|% 0,02
|18
|TKH
|DAVUT SİNAN ALTUNTAŞ
|% 0,01
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NEŞET DOYGUN
|% 49,43
|1.036
|MHP
|VEDAT KİRAZCI
|% 46,32
|971
|YENİDEN REFAH
|FATİH TAŞ
|% 2,1
|44
|İYİ PARTİ
|UFUK İPEK
|% 0,81
|17
|SAADET
|AYHAN ÖZYURT
|% 0,62
|13
|ZAFER PARTİSİ
|AYŞE SOYER
|% 0,28
|6
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA YANAR
|% 0,24
|5
|BTP
|İSA GÖKTAŞ
|% 0,05
|1
|YTP
|AYTAÇ DEMİR
|% 0,05
|1
|HÜDA PAR
|YASİN YILDIZ
|% 0,05
|1
|DEVA PARTİSİ
|FATİH ÖZÇELİK
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN BARAN
|% 54,32
|12.668
|MHP
|SITKI ERAT
|% 30,59
|7.134
|CHP
|AHMET YALÇINKAYA
|% 6,96
|1.623
|YENİDEN REFAH
|MEHTAP TEMELTAŞ
|% 3,16
|736
|ZAFER PARTİSİ
|CELALETTİN ÇALIŞKAN
|% 1,08
|251
|SAADET
|MUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ
|% 0,92
|215
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BALTA
|% 0,75
|174
|MİLLET
|GÖKHAN KILIÇ
|% 0,66
|155
|DEVA PARTİSİ
|RAMAZAN FERHAT
|% 0,65
|152
|BTP
|HACER CANDEMİR
|% 0,36
|85
|YTP
|İBRAHİM GÖÇMEN
|% 0,17
|40
|HÜDA PAR
|MEHMET BUCAK
|% 0,14
|33
|DEM PARTİ
|AYTEN YILDIRIM
|% 0,12
|29
|HKP
|SÜLEYMAN ÖZER
|% 0,12
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ PINAR
|% 35,37
|953
|CHP
|MUSTAFA EMİROĞLU
|% 35,08
|945
|MHP
|GABİL DEMİR
|% 27,73
|747
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET YENİGÜL
|% 1,19
|32
|SAADET
|RAHİM EMLİ
|% 0,29
|8
|ZAFER PARTİSİ
|BİLAL SOYER
|% 0,15
|4
|DP
|SELİM ÖZBEK
|% 0,11
|3
|HKP
|BEYAZ ÇATLI
|% 0,04
|1
|YTP
|NUH BAHADIR SOYLU
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ARİF ÇAKIL
|% 35,43
|1.134
|MHP
|İBRAHİM TEKİN
|% 31,86
|1.020
|AK PARTİ
|SERKAN GÜZEL
|% 31,49
|1.008
|ZAFER PARTİSİ
|DOĞAN SUNGUR
|% 0,47
|15
|HKP
|ABDULLAH DEMİRBAŞ
|% 0,19
|6
|YTP
|MEVLÜT ŞAHİN
|% 0,16
|5
|HÜDA PAR
|MEHMET ALDANMA
|% 0,16
|5
|SAADET
|FATİH AKPINAR
|% 0,15
|5
|BTP
|ZEKİ YETİŞ
|% 0,06
|2
|DEVA PARTİSİ
|HAYRİ İLHAN
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ UĞURLU
|% 49,3
|1.947
|CHP
|HÜSEYİN TOKER
|% 45,76
|1.807
|MHP
|MURAT AKTÜRK
|% 2,48
|98
|YENİDEN REFAH
|GÜLAY BOZ
|% 1,32
|52
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KOYUNCU
|% 0,46
|18
|SAADET
|ALİ ÖZMEN
|% 0,2
|8
|HKP
|İBRAHİM HAKKI ÇATLI
|% 0,18
|7
|HÜDA PAR
|EMRAH DEĞİRMANCI
|% 0,15
|6
|YTP
|ÖMER FARUK SAATÇİ
|% 0,08
|3
|BTP
|MERVE ÇETİN
|% 0,05
|2
|DEVA PARTİSİ
|İZZET TUNÇER
|% 0,02
|1
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Bir sığınmacının sokak röportajını alıntılayarak seçim sonuçlarını yorumlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'de biraz daha kalacaksın anlaşılan. Türk halkı dün verdiği oylar ile senin gitmeni öncelikli mesele olarak görmediğini gösterdi. Hatta önümüzdeki süreçte dünyanın dört bir yanından arkadaşların da ülkemize gelmeye devam edecek. Her gelen zaten gittikçe azalan kaynaklarımızı kullanacak" ifadelerine yer verdi.
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