Nuri Aslan: "7 Yılda Otopark Kapasitesini Yüzde 40 Artıran Anlayışı Ekrem İmamoğlu ile Hayata Geçirdik"

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Esenyurt Adile Naşit Bulvarı Zeminaltı otopark açılışında konuştu. Aslan, "İSPARK'ın toplam otopark kapasitesi şu an 118 bin 423'tür. 7 yılda İstanbul'un otopark araç kapasitesini yüzde 40 oranında artıran bir sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik anlayışını Ekrem İmamoğlu ile hayata geçirdik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit'in adının verildiği "Esenyurt Adile Naşit Bulvarı Zeminaltı Otoparkı" törenle hizmete açıldı. Bölgenin trafik yoğunluğu ve otopark sorununa derin bir nefes aldıracak projenin açılışına İBB Başkanvekili Nuri Aslan, seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, İBB bürokratları ve Esenyurt halkı katıldı. Proje hakkında İSPARAK Genel Müdür Vekili Neyran Elayak'ın ön bilgilendirmesi ile başlayan törende İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Ahmet Özer birer açılış konuşması yaptı. Aslan, konuşmasında şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANI ADAYI EKREM İMAMOĞLU'NUN SELAMLARINI GETİRDİM"

"Şimdi üzülüyorum. Niye üzülüyorum? İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı burada yok. Demokrasimiz yara almış durumda; hep beraber ona sahip çıkacağız. Bir araya gelip bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. İstanbul'un muhafızı olarak sizlerin İstanbul'a sahip çıkması gerekiyor. Sizlerin de sahip çıkması gerekiyor, sizlerin de sahip çıkması gerekiyor. Bu sadece Nuri Aslan'ın, Kemal Çebi'nin, Volkan Demir'in, Yüksel Can'ın ya da Ahmet Özer'in sorumluluğu değil; bu, şehrin işidir. Herkes şehre sahip çıkacak zindanlarda bile yüreği bizimle atan, gece gündüz milletini düşünen, bugünlerde mahkeme salonlarında halkın hakkını savunan İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı ve bir sonraki hükümeti kuracak muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını getirdim."

"BİZİM DEVLETİMİZE VE DEVLETİMİZİ YÖNETEN BÜROKRATLARIMIZA OLAN GÜVENİMİZ TAMDIR"

"Büyük bir adaletsizlik sarmalının içindeyiz. Dün sabah yapılan operasyonla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımızın da içinde olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Rahatlıkla soruşturma, ifadeye başvurma veya bilgi alma yöntemleriyle yürütülebilecek süreçler, telafisi imkansız operasyonlara dönüşüyor. Önceki yıllarda yüzlerce, hatta binlerce kez denetime tabi tutulmuş; tam 1.590 kez denetlenmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları, çalışanları ve siyasetçileri çeşitli sebeplerle gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Devletin tüm ilgili makamları tarafından, biraz önce söylediğim gibi, defalarca araştırılmış bir belediyeden bahsediyoruz. 2019 yılına kadar, yani 20 yılda toplam 115 kez denetlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 6 yılda 1.590 kez denetlenmiştir. Biz, devletin bürokratlarına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm memur kardeşlerimize güveniyoruz; bu önemlidir. Ama devletin büyüklüğü de önemlidir. Hükümetler gelip geçicidir, devletler kalıcıdır. Bizim devletimize ve devletimizi yöneten bürokratlarımıza olan güvenimiz tamdır."

"ESENYURT HALKININ İRADESİNİN SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI'NA TEKRAR TESLİM EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Esenyurtumuzun iradesiyle seçilmiş Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in yeniden aramızda olmasının üzerinden altı ay geçti. Altı aydır halkın iradesi tecelli edemiyor; seçilmiş Belediye Başkanı görevine iade edilemiyor. Ama çok şükür, en azından kızının, oğlunun, eşinin yanında ve bizlerle beraber. Ancak hala görevinin başına dönemedi. Esenyurt halkının iradesi tam anlamıyla tecelli edemiyor. Biz devletimizden, Esenyurt halkının iradesinin seçilmiş Belediye Başkanı'na tekrar teslim edilmesini bekliyoruz. İnanın bizim tek derdimiz var; o da vatandaşa hizmet etmek. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Biliyorum ki hukuk er ya da geç galip gelecek. Biz kazanacağız! Duyuyor musunuz arkadaşlar? Biz kazanacağız! Biz kazandıkça milletimiz kazanacak; milletimiz kazandıkça Türkiye Cumhuriyeti Devleti kazanacak. Bizim hizmetimiz bu devlete ve bu miletedir.

ADİLE NAŞİT'İ ANDI

Adile Naşit ne güzel, ne kıymetli bir isim. Başta da söyledim; Hafize Ana, Hababam Sınıfı... Hababam Sınıfı bu toplumun aynası ve gerçeğidir. Keşke o kültür devam etseydi de bugün okullarda çocuklarımız ölmeseydi. Bizim Hafize Analara, bizim Anadolu'nun annelerine ihtiyacımız var. Bizim yapay, doldurulmuş, sonradan öğretilmiş insanlara ihtiyacımız yok. Anadolu kültürü her şeye kaimdir.

"BU TOPRAKLAR NİCE KAHRAMANLAR DOĞURDU"

Ancak bugün yaşananlar ortak vicdanımızı derinden yaralıyor. Ay-yıldızlı bayrağımızın altında bir araya gelen yurttaşlar olarak; yeniden birbirini anlayan, birbirine güvenen güçlü bir toplumsal iklimi kurmak zorundayız. Tarihimizde Adile Naşit gibi hepimizi ortaklaştıran nice isimler, eserler ve gelenekler var. Tarık Akan'ından Cüneyt Arkın'ına, Fatma Girik'inden Hülya Koçyiğit'ine, Yaşar Kemal'ine kadar... Bu topraklar nice kahramanlar doğurdu, doğurmaya da devam edecek. Bu güzellikleri; Adile Naşit'in, Kemal Sunal'ın ve yol arkadaşlarının o güler yüzünü yaşatacak ve yeşertecek olanlar sizlersiniz, bizleriz. Bu, inanın bu ülkeye ve bu topluma çok iyi gelecek. Güleceğiz, kucaklaşacağız, barışacağız ve seveceğiz. Bir hesap sorulacaksa onu devletin kendisi sorar, Cenab-ı Allah sorar. Bizim birbirimize makam, koltuk veya mevki için hesap sorma düşüncemiz olmamalı.

"ADİLE NAŞİT BULVARI ZEMİN ALTI OTOPARKIMIZ, ALTI BODRUM KATTAN OLUŞUYOR VE 359 ARAÇ KAPASİTESİNE SAHİP"

Bir milyonu aşkın vatandaşımızın yaşadığı Esenyurt bölgesindeki otopark sorununa önemli bir çözüm sunuyoruz. Adile Naşit Bulvarı Zemin Altı Otoparkımız, altı bodrum kattan oluşuyor ve 359 araç kapasitesine sahip. Bunların 53 tanesi elektrikli araç park alanı, 13 tanesi ise engelli yeridir. Burada iki şeye dikkatinizi çekiyorum: Birincisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teknolojiye bakışı; elektrikli araçları park ve şarj edeceğiniz alanlar.

"7 YILDA OTOPARK KAPASİTESİNİ YÜZDE 40 ARTIRAN ANLAYIŞI EKREM İMAMOĞLU İLE HAYATA GEÇİRDİK"

2019 yılından bu yana, Ekrem İmamoğlu başkanlığında, kıymetli bürokratlarımızın ve siyasetçilerimizin katkılarıyla tam 33 bin 789 araç kapasiteli 250 tane otoparkı İstanbul'a kazandırdık. Ekrem İmamoğlu kazandırdı. Bu 250 otoparkın tam 40 tanesi, yani 17 bin 715 araç kapasitesi katlı otoparklardan oluşuyor. İSPARK'ın toplam otopark kapasitesi şu an 118 bin 423'tür. 7 yılda İstanbul'un otopark araç kapasitesini yüzde 40 oranında artıran bir sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik anlayışını Ekrem İmamoğlu ile hayata geçirdik.

"BİZ, MİLLETİN EMRİNDE OLAN ATATÜRK'ÜN YOL ARKADAŞLARIYIZ"

Esenyurt'ta göreve geldiğimizden bugüne, yani 2019'dan bu yana birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Akçaburgaz Yuvamız İstanbul'u ve Sultaniye İstanbul Kısa Mola Merkezi'ni hizmete açtık. Geçen gün Esenyurt'ta Ahmet Özer başkanımızla, genel sekreterimizle ve yardımcılarımızla Kent Lokantamızı ziyaret ettik, yemek yedik. Dört çeşit yemek İstanbul'da tam 100 TL. Hele bir de cebinizde İstanbulkart varsa yüzde 10 indirimle alıyorsunuz. Siz bu devletin ve milletin sahiplerisiniz; sahip çıktığınız kartınız size hizmet olarak geri dönüyor. Yemek yerken bile yanınızdayız, kendinizi asla yalnız hissetmeyin. İBB Teknoloji Atölyesi, İBB Ders Atölyesi ve 495 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci yurdunu Ekrem İmamoğlu başkanlığında bu ilçeye kazandırdık. Esenyurt'un problemini çözebilecek bir babayiğit var, onun adı Ekrem İmamoğlu'dur. Biz kimiz? Biz, milletin emrinde olan Atatürk'ün yol arkadaşlarıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan gidenleriz.

"KİM KENDİNİ YALNIZ HİSSEDİYORSA ZİNDAN DAHİ OLSA EKREM İMAMOĞLU VE BİZ ONUN YANINDAYIZ"

İsimlerini büyük bir özenle andığımız İsmail Hakkı Tonguç gibi vatan evlatları, Cumhuriyetin bugünlere gelmesinde büyük hizmetler etmiştir. Gülten Akın kütüphanelerimizle Esenyurtlu gençleri geleceğe hazırlıyoruz. Haramidere Yaşam Vadisi 1. Etabı ile Saadetdere Parkı'nı ilçemize kazandırdık. Hatırlayın, bir kış günü Ekrem İmamoğlu ile yaptığımız o açılışı... Şimdi Haramidere Yaşam Vadisi'nin 2. ve 3. etap çalışmaları hızla devam ediyor. Bürokratlarımızın en önem verdiği ilçelerden biri Esenyurt'tur. Çünkü biz milletin problemini kendi başına bırakanlardan değiliz. Kimin problemi varsa, o İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin problemidir. Kim kendini yalnız hissediyorsa zindan dahi olsa Ekrem İmamoğlu ve biz onun yanındayız. İstanbul'un muhafızları sizin yanınızda. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet, 'kimsesizlerin kimsesidir' Biz o Cumhuriyetin çocukları olarak herkese sahip çıkacağız. Biz Cumhuriyetin askerleriyiz ve bu Cumhuriyeti koruyacağız; Atatürk'ün emanetine sahip çıkacağız. İBB Kadın Hizmet Merkezi'ni yakın zamanda açmayı planlıyoruz. Zübeyde Hanım Ortaokulu spor salonu inşaatımız sürüyor. Doğan Araslı Bulvarı yaya üst geçidini en kısa sürede tamamlayacağız. Ekrem Başkanımızın liyakatli kadrolarıyla İstanbul'un 39 ilçesine hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz Esenyurt'u bırakır mıyız? Tabii ki mücadele edeceğiz; İSKİ ve İBB olarak Esenyurt'u eksik hissettirmeyeceğiz.

"EN BÜYÜK AMACIMIZ İSTANBULLUNUN MEMNUNİYETİDİR"

İstanbul'a hizmet etmeyi biz ibadet sayıyoruz. Eyüp Sultan Hazretleri bu şehirde yatıyor. Peygamber Efendimizin müjdelediği, Hacı Bayram Veli'nin fethini haber verdiği şehir burasıdır. Ey İstanbul'un muhafızları; İstanbul'un malına, parasına, yoluna sahip çıkmak hepimizin görevidir. İstanbul hepimizindir! Aziz milletimize hizmet etmek, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak bizim için büyük bir şereftir. İstanbul Boğazı'na bakınca 'Geldikleri gibi giderler' diyen bir Paşa'nın emanetini taşımak büyük bir onurdur. Ekrem Bey gelince bu onuru ona tekrar teslim edeceğiz. Biz İstanbul'da hizmete odaklanıyoruz. En büyük amacımız İstanbullunun memnuniyetidir. Esenyurt Adile Naşit Bulvarı Zemin Altı Otoparkı'nın ilçemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"ESENYURT'TA ULAŞIMI RAHATLATACAK VE PARK SORUNUNA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KATKI SUNACAK BİR YATIRIM OLMUŞTUR"

Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer de sözlerine tutuklanan seçilmiş belediye başkanlarına selam ileterek başladı. Özer, "Ulaşımın da en önemli noktalarından bir tanesi, maalesef Türkiye'de yeterince ilgi gösterilmeyen otopark meselesidir. Bunu bizzat günlük hayatta yaşıyorsunuz; caddelerimiz park edilen araçlardan geçilmiyor. Avrupa'ya gidin, böyle bir şey göremezsiniz. Çünkü bir yerde bir inşaat, bir yerleşim veya bir konut varsa, ona uygun mutlaka otoparkı da olması lazım. Esenyurt, en çok bundan muzdarip olan yerlerin başında geliyor. Ama bugün İBB, hepimizi güzel ve neşeli günlere götüren o değerli sanatçımız adına altı katlı bir otopark yaptı. Bugün bu vesileyle bu açılışta bulunuyoruz. 359 tane araç burada park edecek ve şehir merkezinde ciddi bir rahatlama meydana getirecektir. İnsanlar milyonlar verip evler yapıyor, milyonlar verip arabalar alıyor ama o arabayı park edecek yeri düşünmüyor. Bizde hala bu zihniyet tam gelişmemiş; bunu mutlaka yerleştirmemiz lazım. Çünkü otopark, ulaşımın en önemli nirengi noktasıdır. O nedenle bugün burada açılan otopark, Esenyurt'ta ulaşımı rahatlatacak ve park sorununa önemli ölçüde katkı sunacak bir yatırım olmuştur. Bu vesileyle tekraren İBB'ye, Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Başkanvekili Nuri Aslan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin çektirdiği toplu hatıra fotoğrafıyla program son buldu.