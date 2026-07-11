İBB'den Gürpınar'a 442 milyonluk yağmur suyu tüneli

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İSKİ Beylikdüzü Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli Temel Atma Töreni'nde, "Ekrem Başkanımız özgürlüğüne kavuşana dek İstanbul bize emanettir. Biz emanete gözümüz gibi bakmaya, halkımız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Beylikdüzü'nün Gürpınar Mahallesi'nde, özellikle yoğun yağışların ardından yaşanan su baskınlarını ve ulaşım aksamalarını kalıcı olarak çözmek amacıyla altyapı hamlesi başlatıldı. Toplam 442 milyon lira yatırımla hayata geçirilecek İSKİ Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli Projesi kapsamında yer üstündeki parklara ve ağaç dokusuna zarar vermemek adına açık kazı yerine yer altından ilerleyen tünel teknolojisi tercih edildi.

Toplam 879 metre uzunluğundaki tünel ve bağlantı yapıları sayesinde ani yağışlarda toplanan sular güvenli şekilde bölgeden uzaklaştıracak yatırımın temeli törenle atıldı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın ev sahipliğindeki törene CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Törende teknik bir sunum yapan Şafak Başa, özetle şunları söyledi:

"İSKİ olarak sağlıklı içme suyu temininin yanında 18 bin kilometrelik şebeke ve kolektör hatlarımızla topladığımız atık suları biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerimizde arıtarak çevreye zarar vermeden güvenle bertaraf ediyoruz. Bununla birlikte iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinden kaynaklı aşırı ve ani yağışlar karşısında kentimizi daha dirençli kılmak amacıyla atık su ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayrıştırıyoruz. Böylece taşkın risklerini en aza indirirken altyapımızı çağdaş ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla geleceğe hazırlıyoruz. Beylikdüzü ilçemizin Gürpınar Mahallesi'nde özellikle yoğun yağışlar sonrası yaşanan su baskınlarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli Projesi, bölgenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu önemli bir altyapı yatırımıdır. Bu projeyle hem taşkın risklerini azaltmayı hem de bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Bu, çevreci bir projedir."

"İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Burada özellikle belirtmek isterim ki bu proje Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın talimatlarıyla başladı. Özellikle Murat Çalık ve ekibi İSKİ'ye geldiklerinde bunu bizden rica ettiler, 'Şafak Bey, burayı nasıl yapabiliriz' dediler. Normal şartlarda açık kazıyla yapabileceğimizi belirttim ancak kendileri, 'Burada ağaçlar var, burası yoğun kullanılan bir alan. Dolayısıyla mümkünse burayı tünelle geçebilir miyiz' diyerek hassasiyetlerini dile getirdiler. Yani bu proje aslında her iki başkanımızın da çevreye gösterdiği duyarlılığın bir yansımasıdır. Bugün aramızda yoklar ama kendilerini yanımızda hissediyoruz. Bu vesileyle onlara buradan çok selam gönderiyorum. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda bizlere adil, yeşil, yaratıcı şehir; mutlu İstanbul vizyonuyla önderlik eden, söz konusu yatırımların gerçekleşmesini mümkün kılan ve bizleri yönlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

"GELECEK İÇİN ÖNEMLİ ADIM"

Önder Serkan Çebi de yatırımlardan dolayı memnuniyetini dile getirerek şöyle konuştu:

"Bugün Beylikdüzü için çok önemli bir yatırıma daha başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gürpınar Mahallemizde yıllardır özellikle yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarına kalıcı çözüm olacak Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli Projesi'nin temel atma töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve İSKİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 879 metre uzunluğunda yağmur suyu tüneli, 3 adet tünel şaftı ve dere bağlantı yapıları inşa edilerek bölgemizde yıllardır yaşanan taşkın riskine kalıcı çözüm sağlanacaktır. Üstelik bu çalışma yapılırken parklarımız, yeşil alanlarımız ve ağaç dokumuz korunacak, tünel teknolojisi sayesinde çevreye en az müdahaleyle mevcut ağaç yapısını koruyarak bir altyapı çalışması gerçekleştirilecektir. Bugün temelini attığımız Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli de yalnızca bugünün değil, çocuklarımız ve gelecek nesiller için atılmış önemli bir adımdır."

"HİÇBİR ZULÜM SONSUZA KADAR SÜRMEZ"

Nuri Aslan da konuşmasında İBB Davası'nda geçen çarşamba yaşananların herkes tarafından görüldüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

"Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ve yol arkadaşlarımızın bir bölümü tahliye edildi. Aramıza hoş geldiler. Bizim talebimiz ve temennimiz, Ekrem Başkanımıza ve tüm dostlarımıza bir an önce kavuşmak. Buradan hep birlikte adaletsizliğe karşı dimdik duran Ekrem Başkanımıza, Beylikdüzümüzün Başkanı Mehmet Murat Çalık'a ve bu süreçte haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan tüm yol arkadaşlarımıza Beylikdüzü'nden çok güçlü bir selam gönderelim. Hiçbir haksızlık, hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez. Cumhuriyet evlatlarına, evlatları da cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkar. Ekrem Başkanımız özgürlüğüne kavuşana dek İstanbul bize emanettir. Çalık Başkanımız özgürlüğüne kavuşana dek Beylikdüzü, Önder Serkan Çebi kardeşimize emanettir. Biz emanete gözümüz gibi bakmaya, halkımız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İşte bugün de İstanbulumuza ve Beylikdüzümüze tam 442 milyon liralık bir yatırımı kazandırıyoruz. Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli'nin temelini atıyoruz."

"ALTYAPI İHMALLERİNİ ORTADAN KALDIRDIK"

Biz 2019'dan itibaren Ekrem Başkanımızla birlikte hep bu vizyonla çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz. O günden bugüne güncel maliyetiyle 163 milyar lira atık su, 127 milyar lira içme suyu olmak üzere toplam 290 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdik. 2019 yılından bu yana şehrimizin geleceğini güvence altına almak adına 9 adet yağmur suyu, 8 adet atık su ve 2 adet içme suyu olmak üzere toplamda 19 tünelimizi başarıyla tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Çalışmalarımız bununla da sınırlı değil. Şu anda İstanbul için yerin altında harıl harıl çalışan, yapımı hızla devam eden 5 tünelimiz daha var. İstanbul'u kaderine terk eden o altyapı ihmallerini birer birer ortadan kaldırdık. Şu anda şantiyelerinde harıl harıl çalışılan projelerimizi de buradan müjdelemek isterim. Hemen yanı başımızda Esenyurt Terfi Merkezi inşaatımızın kaba yapısını tamamladık. Mart 2028'de bu tesisimizi açıyoruz. Yine Esenyurt'ta her biri 20 bin metreküp kapasiteli 2 adet içme suyu depomuzun çalışmaları tam gaz sürdürüyoruz."

"SELAM OLSUN SİLİVRİ'YE"

İBB'nin yaptığı çalışmaları anlatan Gökhan Günaydın da şunları söyledi:

"Ben burada 2010'lu yılların başında fırtına gibi esen Beylikdüzü İlçe Başkanı sevgili Ekrem İmamoğlu'nu ve onun yol arkadaşlarını hatırlıyorum. Şimdi buradan 50 kilometre ötedeler, selam olsun hepsine. Beylikdüzü, 2014 yılında AKP'nin elinden alınabilen tek metropol ilçe belediyesiydi. İnandı, arkadaşlarıyla beraber çalıştı ve aldı. 2019'da ise 'Tanınırlığın yüzde 20 bile değil, neyin macerasına soyunuyorsun' diyenlere hiç aldırmadı. Karış karış İstanbul'u pazarlarıyla, sokaklarıyla dolaştı ve gidip İstanbul'u aldı. 'Olmaz, saymıyoruz' dediler. '13 bin farkla İstanbul mu verilirmiş' dediler. Üç ay sonra bir seçim daha yapıldı ve bu kez 800 bin farkla alındı. 2024 yılının 31 Mart'ını hiç unutmayın. Bugün başımıza ne geliyorsa sebebi, 2023 yılının kasım ayındaki CHP Kurultayı ve arkasından gelen 2024'ün 31 Mart'ıdır."

"MESELE MİLLETİN RIZASINI KAZANMAKTIR"

31 Mart'ta Türkiye genelinde tam 427 belediye kazandık. Türkiye'nin bütün önemli belediyelerini aldık. Biz bu kentte 39 ilçenin 26'sını kazandık. Yani vatandaş, 'Burayı çok iyi yönetiyorsun, şahidim' diyerek her üç ilçe belediyesinden ikisinin mührünü ve anahtarını bize verdi. Elbette bunun arkasından bir cumhurbaşkanlığı süreci gelecekti. Çünkü 'İstanbul'u alan Türkiye'yi alır' sözünü çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı, yol arkadaşlarımızı aldılar ve Silivri'de betona hapsettiler. Şunu çok iyi biliyoruz. Sen şu anda bizim belediye başkanlarımızı hukuksuzca görevden alıyorsun, tutukluyorsun. Türkiye çapında bazen tehdit ve şantajla kendi tarafına geçirebildiğin belediye başkanları da olabiliyor; bunları da görüyoruz. Kimisini polisle alıyorsun, kimisinin gözünü korkutuyorsun. Hepsini yapıyorsun ama ben sana sorayım. Milletin rızasını kazanamıyorsan bunların tamamı boştur. Mesele milletin rızasını kazanmaktır."

Protokol konuşmaların ardından yatırımın temeli törenle atıldı. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.