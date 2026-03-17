Öğretmen Adaylarına Yeni Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği - Son Dakika
Öğretmen Adaylarına Yeni Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği

17.03.2026 12:39
Milli Eğitim Akademisi, öğretmen adaylarına 4 dönemlik hazırlık eğitimi verecek. Eğitimin süresi, gerekli durumlarda 3 döneme düşürülebilecek.

Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmen adaylarına verilecek hazırlık eğitiminin süresi 4 dönemden oluşacak ancak bu süre gerektiğinde Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulunca alınan karara göre belirlenen yükseköğretim programları için 3 dönem olarak uygulanabilecek.

Milli Eğitim Akademisi tarafından öğretmen adaylarına verilecek öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine ilişkin usul ve esasları kapsayan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eğitim ve uygulama merkezlerinde hazırlık eğitimi verilecek alanlar, eğitim ve uygulama merkezinin bulunduğu yerdeki tür ve kademelerine göre eğitim kurumu sayısı, uygulama derslerinde görevlendirilebilecek öğretmen sayısı ile eğitim ve uygulama merkezlerinin fiziki yapısı gibi ölçütler gözetilerek Milli Eğitim Akademisi tarafından belirlenecek.

Birden fazla eğitim ve uygulama merkezinde hazırlık eğitimi verilecek alanlar için başvuruda bulunanların eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilmeleri sırasıyla Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı ile başvuruda bulunanlar, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında başvuruda bulunanlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında başvuranlar, milli sporcular ve başvuruda bulunulan alan için hesaplanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) puanı yüksek olandan başlamak kaydıyla tespit edilen adaylar olmak üzere alanlara göre eğitim ve uygulama merkezleri için belirlenen kontenjan sınırlılığında tercihleri doğrultusunda yapılacak.

MEB-AGS puanı eşit olan adayların yerleştirilmeleri bilgisayar kurasıyla belirlenecek ve tercihlerine yerleşemeyenler, Bakanlık tarafından resen eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilecek.

Evli adaylar mümkün olması halinde aynı ilde hazırlık eğitimi alabilecek

Yönetmeliğe göre farklı illerdeki eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilen evli adaylar, her iki eşin de hazırlık eğitimine alınacak olması ve alanları itibarıyla aynı ilde hazırlık eğitimi almalarının mümkün olması halinde aynı ilde hazırlık eğitimine alınmak için gerekli belgelerle birlikte Akademiye başvurabilecek.

Başvuruda bulunanlara, Akademi tarafından eğitim ve uygulama merkezlerinin kapasitesi dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda eşlerin yerleştirildiği illerden birine veya istemeleri halinde hazırlık eğitimine alınabilecekleri başka bir ile bir defaya mahsus olmak üzere yer değiştirme hakkı verilebilecek.

Teorik ve uygulamalı dersler verilecek

Öğretmen adaylarına, öngörülen hazırlık eğitimi süresi doğrultusunda ve öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi verilecek.

Hazırlık eğitiminin süresi 4 dönemden oluşacak ancak bu süre gerektiğinde Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulu tarafından alınan karara göre belirlenen yükseköğretim programları için 3 dönem olarak uygulanabilecek.

Eğitim ve uygulama merkezlerinin programı, hazırlık eğitimi takvimi ve hazırlık eğitimi programı doğrultusunda her dönem için ayrı ayrı olmak üzere eğitim personeli koordinatörlerince hazırlanacak.

Adaylar, teorik dersten en az iki yazılı sınava girecek

Öğretmen adayları, her bir teorik dersten en az iki yazılı sınava tabi tutulacak. Yazılı sınavlar, hazırlık eğitimi programında yer alan teorik derslerin içeriği çerçevesinde Kurul tarafından belirlenen usulle gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde eğitim ve uygulama merkezine yazılı olarak itiraz edilebilecek.

Yazılı sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak ve 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Teorik derslerden başarısız olan öğretmen adaylarına, başarısız oldukları her bir ders için ek bir sınav hakkı verilecek. Ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olanların Akademiyle ilişiği kesilecek.

Uygulamalı eğitimde adaylar 3 defa değerlendirilecek

Uygulamalı eğitime de tabi tutulacak öğretmen adaylarının eğitimin yapılacağı eğitim kurumları, Akademi tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda eğitim ve uygulama merkezlerinin koordinesinde il milli eğitim müdürlüklerince her hazırlık eğitimi süresi için belirlenecek.

Uygulama öğretmeni, öğretmen adayıyla aynı alanda olmak şartıyla uygulamalı eğitimin yapıldığı eğitim kurumunda görev yapan ve en fazla hizmet süresi bulunan başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmenler arasından belirlenecek.

Öğretmen adayları, her bir uygulama dersindeki başarı düzeyinin belirlenmesi amacıyla farklı zamanlarda 3 defa değerlendirmeye tabi tutulacak.

Uygulamalı derslerin değerlendirilmesi, öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak Akademi tarafından öğretmenlik atama alanlarına göre oluşturulan değerlendirme formu üzerinden uygulamadan sorumlu eğitim personeli, eğitim kurumu müdürü ve uygulama öğretmeni tarafından yapılacak.

Her bir uygulama dersinin başarı puanı, birinci değerlendirme puanının yüzde 20'si, ikinci değerlendirme puanının yüzde 30'u, üçüncü değerlendirme puanının yüzde 50'si alınarak belirlenecek. Uygulamalı ders başarı puanı, 100 üzerinden 70 ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak. Uygulamalı derslerde başarısız olanlara ek değerlendirme hakkı tanınmayacak.

Hazırlık eğitiminin sonunda teorik derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının yüzde 40'ı, uygulamalı derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının yüzde 60'ı toplanarak atamaya esas başarı puanı belirlenecek.

Devamsızlık takip edilecek

Yönetmeliğe göre, öğretmen adaylarının derslere, uygulamalara, faaliyetlere ve sınavlara katılması zorunlu olacak. Ders süresinin üçte birinden sonra derse katılan öğretmen adayları geç kalmış sayılacak ve her dört defa geç kalma yarım gün devamsızlık olarak işlenecek.

Öğretmen adaylarının günlük toplam ders saatinin yarısından fazlasına katılmamaları halinde devamsızlıkları bir gün, bunun altındaki devamsızlıkları ise yarım gün sayılacak.

Adayların devam durumu, ilgili eğitim personelince günlük olarak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Bilişim Sistemlerinin (MEBAKBİS) ilgili bölümüne işlenecek ve yöneticiler tarafından takip edilecek.

Öğretmen adaylarının izni

Öğretmen adaylarına hazırlık eğitimi süresince belgeye dayalı sağlık mazeretleri nedeniyle toplamda 19 gün sağlık izni verilebilecek. Sağlık mazereti dışında adaylar, mazeret durumlarına bağlı olarak hazırlık eğitimi süresince 10 güne kadar izin alabilecek.

Belgeye dayalı sağlık mazeretleri sebebiyle hazırlık eğitimi süresince toplam 20 gün ve üzeri hazırlık eğitimine katılamayan veya katılamayacak olanların kayıtları dondurulacak.

Kayıtları dondurulan öğretmen adayları, mazeretlerinin ortadan kalkmasını takip eden ilk hazırlık eğitimi programına hazırlık eğitimi takviminde belirlenen kayıt tarihleri içerisinde yapacakları başvuruları doğrultusunda tekrar alınacak.

Hazırlık eğitimi süresince bilimsel, kültürel ve sosyal alanlar ile sanat ve spor faaliyetlerinde göstermiş olduğu gayret ve çalışmalarıyla öne çıkan öğretmen adaylarına ilgili dersin eğitim personelinin teklifi, eğitim personeli koordinatörünün uygun görüşü ve eğitim ve uygulama merkezi müdürünün onayıyla "Akademi Teşekkür Belgesi" verilebilecek.

Erkek adayların askerlik hizmeti ertelenecek

Milli Eğitim Akademisi kapsamındaki eğitim ve uygulama merkezlerinde her bir aday için öğretmen adayı dosyası oluşturulacak.

İlgili belgelerin bulunacağı dosya, öğretmen adayının sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilmesi durumunda istihdam edildiği il milli eğitim müdürlüğüne gönderilecek.

Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde her ay gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak. Ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın eğitim ve uygulama merkezlerine gönderilen ödenekten karşılanacak.

Kaydı dondurulan adaylara herhangi bir ödeme yapılmayacak. Öğretmen adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri ise Akademideki eğitimleri süresince ertelenecek.

Öğretmen adayları ve bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla öğretmen adaylarının eş ve çocukları ile anne ve babaları, hazırlık eğitimi süresince genel sağlık sigortalısı sayılacak.

Konaklama

Yönetmeliğe göre öğretmen adayları, konaklama imkanı bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinin bu imkanlarından ücreti kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla yararlanabilecek.

Konaklama imkanından yararlanmak isteyen öğretmen adayları başvuruları halinde sırasıyla EKPSS puanı ile başvuruda bulunanlar, 2828 sayılı Kanun kapsamında olanlar, 3713 sayılı Kanun kapsamında olanlar, milli sporcular ve başvuruda bulunulan alan için hesaplanan MEB-AGS puanı yüksek olandan başlamak kaydıyla belirlenen adaylar, alanlara göre belirlenmiş kontenjan dahilinde yerleştirilecek.

Son Dakika Güncel Öğretmen Adaylarına Yeni Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği - Son Dakika

SON DAKİKA: Öğretmen Adaylarına Yeni Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği - Son Dakika
