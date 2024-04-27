Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Kütahya'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Kütahya'da Başladı

Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Kütahya\'da Başladı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da 23 ilden 959 öğrencinin katılımıyla başladı. 36 ekip, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte performanslarını sergiledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Turhan Yavuz, açılış konuşmasında halk oyunlarının Türkiye'nin mozaiği olduğunu vurgulayarak, bu etkinliğin Türkiye'nin zengin kültürünü yansıttığını belirtti. Yarın yapılacak geleneksel sahne düzenlemeliler kategori yarışmasıyla etkinlik sona erecek.

27.04.2024 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca düzenlenen "Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası", 23 ilden 959 öğrencinin katılımıyla Kütahya'da yapılıyor.

Okul spor faaliyetleri kapsamında Kütahya Yeni Spor Salonu'nda başlayan etkinliğe, Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Isparta, İstanbul, Kars, Kırklareli, Kilis, Konya, Kütahya, Trabzon, Tokat, Ordu, Samsun ve Van'dan 36 ekip katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Turhan Yavuz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm renklerini Kütahya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Halk oyunlarının Türkiye'nin mozaiği olduğunu belirten Yavuz, "Zeybek denilince akla Ege, halay denilince Doğu ve Güneydoğu Anadolu, horon denilince Karadeniz gelmektedir, Bu da Türkiye'nin ne kadar zengin bir kültüre sahip olduğunun göstergesidir. Halk oyunlarını diğer branşlarımızdan ayıran en önemli özellik, şehrin, bölgenin, yörenin kültürünü sergilemesi, yansıtması, tarihimiz, geleneğimiz, örfümüz ve geçmişimizle ilgili motifler taşımasıdır." dedi.

Gözetmenler eşliğinde performanslarını sergileyen halk oyunları ekiplerini çok sayıda davetli izledi.

Etkinlik yarın geleneksel sahne düzenlemeliler kategori yarışması ile sona erecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Kütahya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Kütahya'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:00 Fenerbahçe seçimini yaptı Yeni divan başkanı Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe seçimini yaptı! Yeni divan başkanı Şekip Mosturoğlu
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
15:04 Verdiği yanıt da bomba Ali Koç’a sorulan soru Divan Kurulu’na damga vurdu Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu
14:52 Gaddar dizisi Adnan Oktar’ı unutmadı Örgütün kirli yüzü anlatılacak Gaddar dizisi Adnan Oktar'ı unutmadı! Örgütün kirli yüzü anlatılacak
14:43 Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu’nu da isyan ettirdi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi
14:35 AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde
14:15 Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
12:27 Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı Bakan Şimşek’ten açıklama var Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 16:12:04. #1.11#
SON DAKİKA: Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Kütahya'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement