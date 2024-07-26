Özel: "Mali Darbe Girişimine Karşı Dik Duracağız. Gerekirse Ben, Milletvekillerim, Belediye Başkanlarımla Çöpleri Ellerimizle Toplarız"

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HABER: NİSANUR YILDIRIM/ KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(BURSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye borçlarının kaynağından tahsil edilmesine ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Özel,"Mali darbe girişimine, ekonomik darbe girişimine karşı, dimdik ayakta tutacağız. Ne çalışanımızı mağdur ederiz, ne kentleri mağdur ederiz. Ne hizmetten vazgeçeriz, gerekirse ben, il başkanlarım, milletvekillerim, belediye başkanlarımızla çöpleri ellerimizle toplarız. Yine namerde muhtaç olmayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Mudanya ilçesinde Halk Buluşması'na katıldı. Özel'e; CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve İlhan Uzgel, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey eşlik etti.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Onun derdi emekli, emekçi, çiftçi değil"

"Ülke gündemi bu kadar keyifli değil. Mudanya'da da baktığınızda ne esnaf keyifli, ne emekli, ne işçi, ne memur. Herkes hayat pahalılığından muzdarip. Emekliler aylardır maaşlarının iyileştirmesini bekliyorlar. TÜİK, Tayyip Erdoğan'ı Üzmeyen İstatistik Kurumu'nun gazabına uğradılar. Rakamlarla oynadılar. Kira 20 bin lira olmuşken, 4 bin 800 liradan hesap yapıp, maaşlara ona göre zam yaptılar. 10 bin liralık emekli maaşına her mitingimizde itiraz ettik. Ses yükselttik. Ankara'da büyük emekli mitingi yaptık. Anlamadılar, 12 bin 500 lira yaptılar. O beğenmediğimiz 10 bin lira, sefalet ücreti olan 10 bin lira Ocak ayında 25 kilo dana kıyma satın alıyordu, şimdi verdikleri 12 bin 500 lira, 20 kilo dana kıyma alıyor. Yani Ocak'tan bugüne bile o beğenmediğimiz 10 bin liranın satın alma gücü beş kilo kıyma kadar kaybolmuş. Ama diyorlar ki emekli bununla geçinebilir. 'Asgari ücretli 17 bin lira ile geçinsin, zamma gerek yok' diyorlar. Hesap yapıyor, diyor ki '2 bin 500 lira arttırdım. Bunun için 33 milyar lira ek ödeme yaptık.' Görünüşte büyük para. Ama soruyorum Recep Tayyip Erdoğan'a, sen geçen sene 43 şirketin vergi borçlarını sildin. Sen geçen sene son dakika önerisiyle, Meclis çoğunluğuyla, AKP ve MHP oylarıyla, yandaş müteahhitlerden ne kadar vergi affettin? Tam 660 milyar lira. Yani emekliye 33 milyar lirayı çok görenler yandaşlarından 660 milyar kesinleşen vergiyi tahsil etmediler. Benim söylediğim emekli maaşını 17 bin 500 lira yapmak için 100 milyar lira lazım. Yani affettiği paranın altıda biri emekliye yetiyor. Ama bunu yapmıyor. Çünkü onun derdi emekli değil. Onun derdi emekçi değil. Onun derdi çiftçi değil. Balıkçı değil, hayvancı, arıcı, esnaf değil. Onun derdi sadece zenginler. Onun için defalarca söyledim. Bir daha söylüyorum. Bu sesi duyarsan, duyarsın. Hakkını verirsen emeklinin verirsin. Eğer verirsen geçim olur. Vermezsen kaçamazsın, eninde sonunda seçim olur.

"Kimlik kavgası değil ekmek kavgası yapıyoruz"

Tayyip Bey diyor ki, 'Şangay İşbirliği Örgütüne girelim. Avrupa Birliği hedefim yok benim. Bıraktım.' Avrupa Birliği bizim hedefimiz, çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki 'Muasır medeniyetleri yakalayın ve geçin.' Vasiyet bu. Muasır medeniyetlerde, Avrupa Birliğinde kişi başına gelir 45 bin dolar. Eski AB ülkelerinde, bu Macaristan, Romanya'yı katmazsan, 55 bin dolar. Tayyip Beyin yani geminin esas birinci daimi kaptanı olan Gazi'nin gittiği yönün tersine gemiyi çevirmeye çalışan, şu andaki kaptanın götürmeye çalıştığı yerde, Şangay İşbirliği Örgütünde kişi başına düşen milli gelir 4 bin 500 dolar. Nerede 4 bin 500, nerede 45 bin dolar? Biz kuvvetler ayrılığı diyorsak, hukuk devleti diyorsak, güçlü parlamento diyorsak, biz gelişmiş Türkiye diyorsak, bunu alım gücünün ortalaması için, milli gelir için, gençlerin geleceği garanti altında olması için istiyoruz. CHP iktidara gelecek. Tam gaz muasır medeniyetleri yakalayıp geçecek. 10 yılın sonunda bugünkü hesapla şöyle olacak. Bugünkü maaşı alacaksın ama mazot 4 lira. Bugünkü maaşı alacaksın, dana kıyma 55 lira. Bugünkü maaşı alacaksın, ev kirası 2 bin lira. Maaşlardan sıfır atmadan, giderlerden, fiyatlardan, kiralardan, etiketlerden sıfır atmak için Tayyip Beyin dediği tarafa değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği tarafa yürüyeceğiz. Onun için uzun süredir hep savunduğum bir şeyi yapıyoruz. Ne konuşuyoruz, çıkıp da Tayyip Bey ile polemik yapmıyoruz. Kavga yapmıyoruz. Hakaret yapmıyoruz. Kavga ediyor muyuz, ediyoruz ama konumuz sağdır, soldur, Alevi, Sünni'dir değil. Türk'tür, Kürt'tür değil. Kimlik kavgası değil ekmek kavgası yapıyoruz.

"Tayyip Bey'in istediğini değil sizin istediğinizi konuşurum"

Emekli konuşurum kardeşim, emekçi konuşurum, zam konuşurum, maaş konuşurum, sosyal devlet konuşurum, sendikal hakları konuşurum, Tayyip Beyin istediğini değil sizin istediğinizi konuşurum. Sizin istediğinizi. 'Efendim, niye Tayyip Beyin gündemine takılıyorsun?' Bizim gündemimiz gerçek gündem. Milletin gündemi, halkın gündemi. Sizin gündeminiz. İşte Temmuz ayı anketleri de geldi. Nasıl 31 Mart'ta 47 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Ecevit'ten beri ilk kez birinci parti yaptıysak, her gelen ankette yine birinciyiz, yine birinciyiz. Dün ve bugün üç ciddi firmanın, öyle bir partinin yaptırdığı anket değil, aboneleri olan firmaların Temmuz anketleri açıklandı. Akşam televizyonlarda, yarın televizyonlarda takip edilir. En düşüğünde 4,5 puan. Bir diğerinde 5,5 puan. Bir tanesinde tam 8 puan öndeyiz. CHP ileri gidiyor. AKP geriye gidiyor.

"Yeni bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Mali darbe girişimi"

Sebebi şu, artık devlet ile millet karşı karşıya getiriliyor. Millet bundan hoşlanmıyor. Bu ülkenin insanları devletini sever. Askere git dersin, gider. Vergi ver dersin verir. Gerekirse devletini korumak için canını verir. Ama devlet, milletin karşısına dikilirse o zaman millet, devletin dediğini yapmaz. 1980 darbecisi Kenan Paşa oy ver dedi diye vermedi, Özal'ı seçti. 15 Temmuz'da darbeciler, Fethullahçı darbeciler devleti ele geçirmeye kalktı. Karşısına hep beraber dikildik. Şimdi geldiğimiz son seçimde Tayyip Bey en büyük hatayı yaptı. TRT'yi devletin değil partinin televizyonu yaptı. Anadolu Ajansını, Cumhur İttifakının ajansı yaptı. Kaymakamları ilçe başkanı, valileri il başkanı yaptı. Devleti arkasına aldı. Biz onun karşısındaydık, milletin yanındaydık. Millet ile devlet yarışırsa, millet kazanır. Millet kazandı, millet kazanacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir kişinin olamaz. Hiçbir partinin olamaz. Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine milliyetçilik öğretmeye kalkmasın. Vatanseverlik öğretmeye kalkmasın. Şimdi geçmişte her şeyden darbe çıkaranlar. 'Efendim, Gezi oldu, bana darbe yapacaklardı. Yürüyüş oldu, darbe yapacaklardı. Tweet atmış, darbe yapacaklardı' diyenler, şimdi darbeciliğe soyunmuşlar. Bakın 15 Temmuz darbeydi, evet silahlı darbe girişimidir. Sonrasında o darbe girişimine karşı mağdurum diyenler, milletin İstanbul seçimlerinde 13 bin 600 fark ile birinci getirdiği, mazbata verdiği Ekrem İmamoğlu'na karşı YSK eliyle yargı darbesi yaptılar. Biz o darbeye itiraz ettik. O darbeye direndik. Milletimize, İstanbullulara güvendik. En sonunda bize Osmanlı tokadı atmaya gelenler, demokrasi tokadını yediler. 806 bin fark yediler. Şimdi yeni bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bu seferki darbe askeri bir darbe değil. Bu seferki darbe geçen sefer YSK eliyle yapıldığı gibi yargı darbesi de değil. Bu sefer mali darbe girişimi var.

"Gerekirse genel başkan olarak ben, milletvekillerim, belediye başkanlarımla çöpleri ellerimizle toplarız"

Geçmişten SGK borçlarını AKP'li belediyelerden istemeyenler, vergi borçlarını MHP'li belediyelerden tahsil etmeyenler, şimdi o belediyelerin hepsini biz alınca 'SGK paralarını öde bakalım. Geçmişteki paraları öde bakalım. Faiziyle öde bakalım. Hemen öde bakalım' diyorlar. Maksat ne, Bozbey'i çalıştırmamak. Maksat Deniz Başkanın elini kolunu bağlamak. İstiyor ki haciz getirecekmiş hesaplara. Maaşlar ödenemesin, bak CHP geldi mi böyle oluyor. Çöpler toplanamasın. Bak CHP geldi, böyle oldu. Tayyip Bey, sakın bu darbe girişimine kalkışma. Geçen kalkışmada nasıl milletin yanında durduysak, bu kalkışmanda da milletimizle birlikte senin karşında duracağız. Sana teslim olmayacağız. Mali darbe girişimine, ekonomik darbe girişimine karşı, dimdik ayakta tutacağız. Ne çalışanımızı mağdur ederiz, ne kentleri mağdur ederiz. Ne hizmetten vazgeçeriz, gerekirse partinin genel başkanı olarak ben, il başkanlarım, milletvekillerim, belediye başkanlarımızla çöpleri ellerimizle toplarız. Yine namerde muhtaç olmayız.

"Hiç kimsenin çocuğu yoksulluğu babasından miras olarak almasın diye mücadele ediyoruz"

Şimdi gençler küfe getirmiş. Gençler gelin bakayım o küfeyi buraya görsün millet. Alın küfecileri gelin. Şimdi, gençler gelirken şunu söyleyeyim. Tabi bizim bütün mitinglerimizde emekliler koşa koşa geldiler. Onları savunmaya devam edeceğiz. Mitinglerimize atanmayan öğretmenlere 'Atanamayan' dediler. Onlara sahip çıktık. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yine emeklilikte kademe isteyenler, staj mağdurları, çıraklık mağdurları, emekli astsubaylar. Emekli askeri personel. Sorunları dile getirilsin istiyor, o sorunları asla bırakmadık. Asla bırakmayacağız. Mutlaka sonuna kadar onlar için mücadele edeceğiz. Ama herkes şunu bilsin ki biz gittiğimiz yolda, milletimizle beraber, halkımızla beraber demokratik bir Türkiye için, özgürlüklerin savunulduğu bir Türkiye için, yoksulluğun yönetilmediği, yok edildiği bir Türkiye için, bazı çocuklar sınıf arkadaşlarından kapatamayacakları kadar bir farkla geride kalmasınlar, hayata öyle başlamasınlar diye, hiç kimsenin çocuğu yoksulluğu babasından miras olarak almasın diye, yepyeni güçlü bir sosyal devlet için mücadele ediyoruz. Gücümüzü sizden, halkımızdan ve milletimizden alıyoruz.

"Küfeyi biz taşıyacağız"

Geçen gün dedim ki Tayyip Beyi dinliyorum, ben ne demişim? Emekliye 12 bin 500 lira yetmez, 17 bin 500 ver demişim. Asgari ücrete zam yapmayacağım demiş, asgari ücreti zamlayalım demişim. Ben ne demişim, demişim ki 17 lira çay parası olmaz, 25 lira olsun taban fiyat. 9 bin 200 liraya buğday satılmaz, 15 bin lira olsun. Tarlalarda 2 liraya domates kaldı. Olmaz böyle şey, kavun, karpuzun bostanda kalması olmaz demişim. Diyor ki Özgür Beyin sırtında küfe yok. Emekliye zam istiyor. 33 milyar lira tuttu, 2 bin 500 lira zam diyor. Benim diyor, sırtımda küfe var. Bunu duymuşlar, gençler küfeyi getirmiş. Diyorlar ki bakın, Tayyip Beye dedim ki doğru senin sırtında küfe var. Bu milletten oy istedin. O da aldı. Küfeyi böyle sırtına koydu. Tayyip Bey diyor ki emekliler bana ağır geliyor. Taşıyamam. Asgari ücret ağır geliyor, taşıyamam diyor. Rizeli hemşerime çay parası veremem. Ağır geliyor diyor. Ama bir bakıyorsun, yandaş müteahhide sıra gelince dikeli veriyor. 660 milyar lirayı buluyor. Ben diyorum ki Tayyip Bey, bırak küfeyi. Ver benim sırtıma. Ben emekliyi aslan gibi taşırım, aslan gibi. Asgari ücretliyi taşırız biz. Biz bu milleti taşırız. Eğer taşıyamıyorsan, bırak küfeyi. Milletin sırtından in. Sen bu milletin sırtına yüksün. Emekliler, asgari ücretliler değil. Esnaf, çiftçiler değil. İşte biz bu küfeye ne yük koyarsan koy taşırız. Taşıyamayan bırakacak. Taşıyanlar gelecek. Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız. Emeklileri biz ayağa kaldıracağız. Söz veriyoruz. Bu iki genç küfeyi almış, gelmiş. Helal olsun onlara. Size bir şey söyleyeyim. Bakın bu iki çocuğu unutmayın. Millet, küfeyi Tayyip Beyden alıp bizim sırtımıza koyunca, o gece çıkacağız. Hep birlikte galibiyeti kutlayacağız ya. Söz veriyorum bu iki gençle birlikte kutlayacağız. Biz kazanacağız."