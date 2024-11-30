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Özgür Özel: İktidar belediyelerin gelirlerini keserek saldırmaya çalışıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediye Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu iktidar bu salona kayyımla saldırmaya çalışıyor. Belediyelerin gelirlerini keserek saldırmaya çalışıyor. Mallarına haciz getirerek saldırmaya, kumpasla, iftirayla saldırmaya çalışıyor. Bir topyekun saldırı başlattıklarına göre milletin temsilcilerinin yanıtı da topyekun olmalıdır, topyekun olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Belediye Başkanları Toplantısına katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı toplantıda konuşan Özgür Özel, "Bugün 414 yol arkadaşımla birlikte burada bu salondayız. Siz yerelde iktidar olarak geneldeki iktidarın değişeceğine dair umudu yükselten, yüzleri güldüren ve bu ülkenin bilhassa gençlerinin bir seçim daha beklemesine karar verdikleri o gecenin mimarlarısınız" dedi.

'31 MART'TA MİLLETİN GÖNLÜNDEN DÜŞTÜNÜZ'

Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarının iftira ve karalama ile itibarsızlaştırıldığını söyleyerek, "Şimdi bununla mücadele ettiğimiz bir süreçteyiz. Zorlu, ağır bir süreçteyiz ve onun için bugün hep birlikte buradayız, biriz ve beraberiz. Aslında tabii ki bu yeni başlamadı. 2019 seçimlerinden önce İstanbul'la, Ankara'yla, Mersin'le, Adana'yla, Antalya'yla Cumhur İttifakı'ndan büyükşehirlerin 25-30 yıl sonra kiminin alındığı sürecin yaklaşmakta olduğunu gördüklerinde başladı bu işler. 'İstanbul'u Ekrem İmamoğlu kazanırsa söz vermiş, İspark'ı PKK terör örgütüne verecek' diyerek başladı bu işler ve o seçimi o karalamalara rağmen kazandık. Pandemide vatandaşa 5 maske dağıtamayan iktidar, CHP'li belediyeleri engellemenin derdine düştü. Vatandaşın yaptığı bağışlara el koyarak, aşevi hesaplarına el koyarak pandemide vatandaşı aç bırakmayı göze aldı. CHP'li belediyelerin maske üretmesine engel olarak vatandaşı koruyacak maskesinden etmeyi göze aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, hizmet aksarsa aksatanın siz olduğunuzu anlatacak kabiliyette, okuduğunu anlayan, duyduğunu anlayan, bunu çok iyi anlatabilen bir örgüte, üyelere ve seçmen yapısına sahiptir. Türk milleti de bir iş aksıyorsa o işi gerçek aksatanın kim olduğunu görürse, onu gönlünden düşürür. Siz 31 Mart'ta milletin gönlünden düştünüz. Milletin gönlünü yeniden kazanmanın yolu çelme çakmak, çirkefleşmek, tekere çomak sokmakla olamaz. Millet bu hareketlerde sizi tekrar gönlüne koymaz" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN VEREMEYECEĞİ HESABIN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI'

Özel, CHP'li belediyelere yönelik SGK, vergi borcu ve konser konularında yapılan eleştirilere ilişkin, "Yapılan iş açısından, verilen hizmet açısından belediye başkanlarımızın veremeyeceği hiçbir hesabın olmadığı ortaya çıktı. O yüzden sustular. Belediyelerimize giden ilk müfettişler aldıkları ilk faturalarda belediyelerimizin 'Bakın bunu şu AK Parti'li belediye kaça yapmış. Bakın bu hizmet aslında bir hafta boyunca süren ne kadar büyük bir sahnenin ücretiymiş. Bu teklifi bakın bakalım burada kaça AK Parti almış' denilince tartışma bitti. Sus pus oldular. O yüzden şimdi Sayın Erdoğan'a bizim millete veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız olmadığını söyleyerek şunu söylüyorum; bir hesap sorduracaksanız ilk önce çok güçlü delilleriniz ve çok temiz ve özgüveni yüksek bir ekibinizin olması lazım. Ben bunu yapabiliyorum. Bunu yapamadığınızı konser meselesi ortaya çıktıktan bir hafta sonra hep beraber gördük. Ama bir hesap soracaksanız bence Bülent Arınç'ın deyimiyle Ankara'yı parsel parsel satanlardan ya da kendi ifadenizle İstanbul'a ihanet edenlerden sormaya başlayabilirsiniz. Siz sormazsanız biz soracağız. Baktılar ne yaparlarsa yapsınlar olmuyor. Bu kez seçimle kazanamadıkları belediyeleri masada çalmak için harekete geçtiler. Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atamaya kalktılar" diye konuştu.

'CHP'Lİ BELEDİYELER KREŞ SAYISINI 1000'E ÇIKARACAK'

Özgür Özel, kreş tartışmalarıyla ilgili de "653 kreş açtık. Yazı yollamışlar, 'kapatın' diye. Millete şikayet ettik. Kadınlar geldi İstanbul'da isyan ettiler. Ekrem Başkanın karşısına geçip kadınlar 'Siz bu kreşi açtınız. Ben 20 bin lira kreş parası bulamıyordum, çocuğu kreşe verdim, işe gittim, Allah sizden razı olsun' diyorlar. İşte o kadınlarla uğraşan bir akıl var ve o akıl 'kreşleri kapatın' dedi. O kadın onun ağzını kapatınca 'biz kreş demedik, ilkokul dedik' dedi" diye konuştu.

CHP'li belediyelerin kreş sayısını bine 1000'e çıkaracağını ifade eden Özel, "Bu iktidar bu salona kayyımla saldırmaya çalışıyor. Belediyelerin gelirlerini keserek saldırmaya çalışıyor. Mallarına haciz getirerek saldırmaya, kumpasla, iftirayla saldırmaya çalışıyor. Bir topyekun saldırı başlattıklarına göre milletin temsilcilerinin yanıtı da topyekun olmalıdır. Topyekun olacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA,