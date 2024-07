CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Başbakanı Ünal Üstel\'i ziyaret etti

Güncel

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(LEFKOŞA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla geldiği KKTC'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Özel, "Biz yapılacak ilk seçimlere kadar muhalefet partisiyiz ama yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Dolayısıyla KKTC'nin de partisiyiz. KKTC'nin haklı davasını anlatmakla mükellefiz. Biz tüm platformlarda, bulduğumuz her kürsüde, her fırsatta sizlerin yanında olduğumuzu ifade etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla 20 Temmuz'da Lefkoşa'da düzenlenecek resmi törene katılmak üzere, dün KKTC'ye geldi. Özel' ile birlikte CHP heyetinde; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Parti Meclisi Üyesi Selin Kırçiçek yer aldı.

Özel'e ayrıca önceki CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın yanı sıra Özel'in davetiyle KKTC'ye gelen; Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatan hükümetin Çalışma Bakanı Önder Sav ile harekatın "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Ayşe Güneş Ayata da temaslarda Özel'e eşlik etti.

CHP Lideri Özel'in KKTC temasları Başbakan Ünal Üstel ile devam etti. Başbakanlık'ta gerçekleşen görüşme öncesinde Üstel ve Özel açıklama yaptı.

"Bizim zamanında yaşadığımız zulmü bugün Filistin halkı yaşıyor"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel şunları söyledi:

"50. yıl dönümümüzde böyle güzel bir kadroyla sizleri KKTC'de ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Biz 50'lerden 74'e kadar baskı, zulüm ve ambargoların altında varoluş mücadelemizden vazgeçmeden bir Kıbrıs Türk toplumu ve nihayet 1974'te Barış Harekatı'yla birlikte en büyük şansımız Bülent Ecevit, Erbakan olmuştur. Sizler gibi cesur yüreklerin aldıkları kararlar ışığında bugün en büyük özgürlüğü yaşıyoruz. Ben bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne, halkım ve şahsım adına yürekten teşekkür ediyorum. Bu barış yalnız Türk toplumuna gelmedi, Rum'a da aynı barış getirildi ama o zamanki zihniyet maalesef devam etti. Biz burada özgürlüğümüzün 50. yılını kutlarken, o tarafta Yunanistan ile birlikte savunma iş birliği ve Yunanistan üs vermek ve oralara savaş uçakları getirmek için hazırlık içerisindeler. Böyle bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Meclis'te dün alınan tarihi kararda sizlerin de imza vermenize biz çok mutlu olduk. Bu tarihi karar, 50. yılımızın üzerine bizim için ikinci bir bayram havası estirdi. Bizim zamanında yaşadığımız zulmü bugün Filistin halkı yaşıyor. İsrail, Filistin'deki masum insanlarımızı çoluk çocuk, yaşlı demeden her gün bombalar yağdırıyor. Ne hastane ne sivil insan dinliyor. Avrupa Birliği sadece seyrediyor. Hani nerede Birleşik Milletler? Biz şanslıydık ki Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi vardı."

"Kıbrıs'a uygulanan ambargolar büyük bir haksızlık"

Özgür Özel ise şunları söyledi:

"Göreve geldikten sonra ilk ziyareti KKTC'ye gerçekleştirmiştim. O zaman da çok değerli bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bugün de harekatın 50. yıl dönümü törenlerine katıldık. Biz de tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Öyle acılı günlerin ne Kıbrıs'a ne dünyadaki herhangi bir coğrafyaya bir daha gelememesini temenni ediyoruz. Filistin vurgunuza yürekten katılıyorum. Geçtiğimiz günlerde Aliya İzzetbegoviç'in mezarı başında katliamın 29. yılında Aliya İzzetbegoviç'in başında onun şu sözünü tekrar etmiştim; 'unutulan katliamlar tekrarlanır.' Ada'da büyük bir katliam yapıldı ve o katliamın ilk başladığı aşamalarda uluslararası toplum üzerine düşeni yapsaydı bu büyük acılar yaşanmamış olacak. Sonrasında da bir Barış Harekatına da ihtiyaç olmayacaktı. Aynı şey şimdi de Filistin'de aynı mezalim İsrail tarafından yapılıyor ve uluslararası toplum yine sessiz. Elbette ses çıkaranları çok önemsiyoruz. Ama uluslararası toplumun Filistin konusunda çok daha kararlı bir tutum sergilemesi, artık bir 'dur' demesi gerekiyor.

Hastanelerin vurulduğu, BM'nin gözlemcilerinin gözünün önünde ambulansların vurulduğu ve dünyanın görmezden geldiği bir sürecin içindeyiz. Bunun derhal durdurulması gerekiyor.

Biz 50 yıl önceki samimiyetle, kararlılıkla, bağlılıkla Kıbrıs'tayız tekrar. Tabii Kıbrıs Türkünün çok önemli sorunları var ve bu sorunların aşılması için hep birlikte yapmamız gerekenler var. Ben gerek Başkan Yardımcısı görevini üstlendiğim Sosyalist Enternasyonel'de, gerek başkanlık düzeyinde katıldığımı Avrupa Sosyalist Partisi ki bütün sos, sosyalistlerin çatı örgütüdür, gerek arkadaşlarımız Avrupa Konseyi'nde, ben de yaptığım bütün konuşmalarda Kıbrıs meselesine, adil bir şekilde çözülmesine vurgu yapıyoruz. Ayrıca büyük bir haksızlık, Kıbrıs'a uygulanan ambargolar, Kıbrıs'a yaşatılan tecrit, doğrudan uçuşların olmaması, gibi durumları kabul edilebilir bulmuyoruz.

"Tüm platformlarda sizlerin yanında olduğumuzu ifade edeceğiz"

Kıbrıs'ın taleplerinin çok haklı talepleri var, bunların ortak çözümlerle yerine getirilmesi gerekir. Sporcularımızdan tutun hastanelerimize kadar, uçuş zorluklarına kadar bir sürü olmadık sorunlar var. Hepsinin üzerinde titizlikle durmak gerekiyor. Biz yapılacak ilk seçimlere kadar muhalefet partisiyiz ama yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Dolayısıyla KKTC'nin de partisiyiz. KKTC'nin haklı davasını anlatmakla mükellefiz. Türkiye'de konuları farklı şekilde değerlendiriyor olabiliriz ama Kıbrıs'ın arkasında tek yumruk olmak, Kıbrıs Barış Harekatında Bülent Ecevit o cesareti gösterdiğinde Necmettin Erbakan ve koalisyon hükümeti o adımı attığında Süleyman Demirel'in 'Türkiye şimdi tek kalp gibi çarpmalıdır' demesi çok önemlidir. İktidar- muhalefet çelişkileri bir yana, doğruları hep birlikte yapmak lazım. O yüzden dün metnin oylamasında hep birlikte poziyonumuzu bir kez daha teyit ettik. Kıbrıs'ta bir birliğin olması çok önemli. Burada ortak doğrular etrafında buluşulduğunu ve Kıbrıs'ın geleceği için beklentilerin ve geçmişte Rum tarafının masayı terk etmeleri veya anlaşmazlık çıkartıp ödüllendirilmesini ve bizlerin boşu boşuna çektiği sıkıntılardan ders çıkartılarak çok doğru bir strateji izlemek gerekiyor. Biz tüm platformlarda, bulduğumuz her kürsüde her fırsatta sizlerin yanında olduğumuzu ifade etmeye devam edeceğiz."