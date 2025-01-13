Özgür Özel: Sandıktan ve milletten kaçma

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ortak açıklama yaparak, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, "Cesaretin varsa sandıktan ve milletten kaçma. Bunun için eğer cesaretin varsa öyle savcılara, polislere değil, gel millete güven. Milletin karşısına çıkalım hep birlikte" dedi.

Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmenin ardından İmamoğlu ve Özel, ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, burada yaptığı açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın bugün gözaltına alındığını hatırlatarak, "Kapısı polisler tarafından sert bir şekilde çalındı ve içeride uyuyan yaşlı annesi telaşla kapıya koştu. Kim olduğunu sordu, 'Aç polis, yoksa kırarız' dedi. Teyzem kapıyı açtı korkan gözlerle, 'Rıza Akpolat'ı almaya geldik' dediler. Teyze dedi ki, annesi, 'Evladım Rıza yok ki, o babasının yanına Balıkesir'e gitti. Orada bulabilirsiniz. Arayalım, söyleyelim gelsin.' Bu sefer Balıkesir'deki baba ocağına jandarmalar gittiler ve bildiğiniz sahneler yaşandı. Geçen hafta sizlerin yazılarından, haberlerinden okuduk. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Osmaniye Belediye Başkanı, 21 yıl hapis cezası aldı. 1 gün tutuklu kaldı. Sabit ikametgahı olduğu gerekçesiyle salıverildi. Şimdi Yargıtay aşaması bekleniyor. 21 yıl hapis cezası almış olan, şu anda görevde olmayan biri, sadece sabit ikametgah bildirdi diye serbest. Ama Rıza Akpolat, evine gidiyorlar, bulamıyorlar. Babasının evinde gözaltına alınıyor. Polis arabasıyla İstanbul'a naklediliyor" dedi.

'KABUL EDEBİLECEĞİMİZ BİR MESELE DEĞİL'

Özel, belediye başkanlarının kamu görevlisi olduğunu söyleyerek, "Belediye başkanlarımız kamu görevlileri, milletvekillerimiz kamu görevlileri ve Anayasa'da tanımlı hakim güvencesinde seçimlerin sonucunda verilen resmi görevleri yapıyoruz. Devlet içinde ikilik olmaz, ikirciklik olmaz, çifte standart olmaz. Bir tarafta kendi kurduğu yapılarda kendilerinin, bakanın kocasının bulaştıkları ortada. Oralarda tık yok. Dönüyorlar buralarda sabah 04.30'da kapı kırıp algı yapmaya çalışıyorlar. 'Açmazsan kırarız' diyerek, teyzemi korkutuyorlar. 'Çağırayım gelsin' deyince, 'Biz alırız' diyorlar. Çünkü onlara verilen talimat; 'Suçluymuş gibi götür.' Sonunda suçlu olmadığı açığa çıkacak; ama bu gerçekten kabul edebileceğimiz bir mesele değildir. Herkes aklını başına alacak, ayağını denk alacak. Bu işler, doğru işler değildir. Bugüne kadar bir sefer AK Parti'nin muhatap olmadığı şafak operasyonuyla, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler niye muhatap oluyorlar? Muhatap olma sebepleri bu arkamda yazıyor; 'Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi.' Hazmedemediği bu. Yenilmiyordu, sırtı yere gelmiyordu. Sayıyordu, 'Şu kadar kez yendim, bu kadar kez yendim. Madem ki yendim, milletim nezdinde her şeyden affedildim. Her türlü yolsuzluğu, pisliği ben o hesabı sandıkta verdim.' Bu sefer ne oldu? Sen yenildin, Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Şimdi yetki sana verilince baş tacı, verilmeyince alaşağı. Olacak şey mi?" ifadelerini kullandı.

'SANDIKTAN KAÇMA'

Özel, eleştirilerini sürdürerek, "Son dönemde bir salon adamına, salon siyasetçisine döndünüz. Atadıklarınızı doldurduğunuz salonda, atadıklarınızın alkışıyla moral bulamazsınız, güç bulamazsınız. Bu çaba beyhudedir. Şimdi de mahkeme salonlarında bizim moralimizi bozmaya çalışıyorsunuz. Bu çaba daha da beyhudedir. Eğer gücünüz varsa, cesaretiniz varsa, ülkeyi bu kadar gerdiniz ve bu hale geldiniz. Muzaffer kahraman edalarıyla gezerken seçim mağlubusunuz. 'O salonlardan çıkamıyorsun, sokağa çık, meydana çık, insanların önüne çık' diyorum. Çıkamıyorsun. O zaman bu işin çıkışı milletin huzuruna gitmektir. Sandık gelsin, sandıktan kaçma. El mi yaman, bey mi yaman? Millet sana mı hak veriyor, bize mi hak veriyor? Bu belediye başkanlarının milletinin gönlündeki yeri artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara mı taşıyor, yoksa yaptığın bu kumpaslar sana mı yarıyor millet bir karar versin bakalım. Cesaretin varsa sandıktan ve milletten kaçma. Bunun için eğer cesaretin varsa öyle savcılara, polislere değil, gel millete güven. Milletin karşısına çıkalım hep birlikte" diye konuştu.

'TÜKENMİŞLİĞİN RESMİ'

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir ilçe belediye başkanına partisine katılması için teklifte bulunduğunu ileri sürerek, "Öyle bir ruh halinde ki, geçen hafta bir belediye başkanım, başarılı bir belediye başkanım, bir büyükşehrin ilçe belediye başkanı, kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı yana yakıla beni arıyor. 'Benimle Sayın Cumhurbaşkanı özel bir görüşme yapacakmış, ne dersiniz Sayın Genel Başkanım?' Dedim ki 'Cumhurbaşkanı belediye başkanını çağırıyorsa bu devletin bir işidir. Mutlaka ya ilçemiz için büyük bir proje, önemli bir mesele, bilmeniz gereken bir şey vardır. Gidin, dönüşte görüşürüz.' Gitti geldi, ne oldu biliyor musunuz? 'Sen başarılısın, o ilçeyi nasıl aldın? Gözlerime inanamadım. Şubat ayında kongrem var, bize katılır mısın?' ya devletin başına, bir partinin öz evladı bir belediye başkanının 'Yapacağım kongrede bana katılır mısın? Senin önünü açarım, şunu yaparım, bunu yaparım.' Bir de böyle parantez içinde 'Ya tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum; ama bir leke çalarlar, Allah korusun' falan diye tehdit yapmalar. Bir de sivil arabayla aldırmalar, saraya götürmeler. Yakışıyor mu ya? Orada onu yapan, burada bunu yaptırıyor işte. İşte size tükenmişliğin resmi, Tayyip Erdoğan" dedi.

'SÜTTE LEKE VAR ONLARDA YOK'

Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının yargı, hukuk, adalet, insan hakları, hiçbir suça uygun olmadığını söyleyerek, "İddia edildiği gibi Beşiktaş Belediyemize ihaleye fesat nedeniyle suçlama yapılıyorsa uygulamanın başka türlü olması lazım. Çünkü belediye başkanımızın gözaltına alınmaması lazım, 5018 sayılı kanuna göre belediye başkanları ihaleyle harcama yetkilisi değildir. Hal böyleyken belediye başkanımızı hem de il dışında ziyaret ettiği babasının evinde apar topar gözaltına almak tamamen hukuk dışıdır. Bakın hiç 23 yıldır şafak vakti operasyona uğrayan bir AK Parti'li belediye başkanı ya da herhangi bir yetkilisini gördünüz mü? İstanbul'da 25 yıl büyükşehir belediyesini yöneten ve onlarca yolsuzluğunu, kamuyu zarara uğrattığını belgeli halde ortaya çıkarttığımız sorumlulara operasyon düzenlendiğini gördünüz mü? Tam aksine bu dosyaların sorgulanması ve teftiş derinleştirilmesi, şikayetlerimize rağmen engellendi ve yıllardır İçişleri Bakanlığı'nda üstü kapatılarak durduruldu. AK Parti'li belediye başkanları çok muteber insanlar, sütte leke var ama onlarda yok. Tüm sorun, tüm lekeler Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,