CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya'da Atatürk'ün Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenine Katıldı

(AMASYA) -CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Amasya'da düzenlenen törene katıldı. Burada konuşan CHP lideri Özel, "Genel başkan olduktan sonraki ilk 12 Haziran gününü tüm genel başkan yardımcılarımız, grup başkan vekillerimiz, tüm MYK'mızla birlikte Amasya'da geçirmeyi, Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı Amasya'da yapmayı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte resmi törenlerde sizlerle birlikte olmayı bir görev saydım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya Tamimi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla bugün Amasya'ya geldi. Özel'in Amasya'daki ilk durağı partisinin il başkanlığı ve Amasya Belediyesi oldu. Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin 105'inci yılında Amasya'da olan Özel ve MYK üyeleri, özel gündemle Amasya'da toplandı. CHP Lideri Özel ve heyeti, Cülüs Tepe Atatürk'ün Temsili Karşılanma Töreni Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşün ardından Yavuz Selim Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Amasya Valisi Yılmaz Doruk da yer aldı.

Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarında da yazdığı biçimiyle 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine inanan, kurtuluş reçetesini milletin kararına, toplumsal birlikteliğe, toplumsal talebe dayandıran, kurucu kadroların mirasını taşıyoruz. Nasıl 19 Mayıs'ta hep birlikte Samsun'daysak bugün de hep birlikte Amasya'dayız. 105 yıl önce Amasya'da ortaya konan irade hiçbir kurtuluşun, bir dehanın, bir liderin, bir komutanın, tek başına vereceği uygulayacağı bir karar olmadığına inanmış; gerçek bir demokratın geçmişte saltanatla yönetilen bir imparatorluğun paşası olmasına rağmen, başkomutan olmasına rağmen, Cumhuriyet'i ne kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına ne kendisi gibi ordunun komutanlığını yapacak olan askerlere, Genelkurmay Başkanlarına ne de bir başkasına değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i gençlere emanet etmiştir. Amasya'daki her yaştan gençleri saygıyla selamlıyorum, Cumhuriyet'e sahip çıktığınız için.

"Gazi Mustafa Kemal'in hatırasının önünde Amasya tamiminin 105. yılında huzurlarınızdayız"

Gazi'nin elinde bütün yetkiler varken kazandığı bir Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yetkilerin hepsini tek başıma, bir başıma ben kullanacağım demeyip, hatta Milli Mücadele sırasında başkomutanlık yetkisini dahi üçer aylık dönemler için Meclis'in uhdesinden kendisine kabul edip her aşamada rıza araması, Millet Meclisi'ni oluşturması, o Meclis'in açıldığı gün mazbata tatbikat komisyonu kurup dört milletvekiliyle birlikte sabahlaması, 24 Nisan 1920 günü söz alarak dokuz saat aralıksız 'Samsun'a neden çıktık? Havza'da ne yaptık? Amasya Tamimi'ni nasıl yazdık? Sivas Kongresi'nde Erzurum'da ne konuştuk? Balıkesir, Alaşehir kongrelerine katılmadık ama nasıl istifade ettik', bu noktaya nasıl geldiği dokuz saat işgal altındaki Anadolu'nun her birisi seçimle gelmiş, mazbataları bizzat tetkik edilmiş ya da İstanbul'daki Meclisi Mebusan'ın mevcut doğal üyelerinden müteşekkir milletin temsilcilerine anlatmış, rızalarını aramıştır. Biz böyle bir demokratın, böyle bir tek adam rejimi yerine bir meclisi önemseyen bir kahraman, bilge, dahi devlet adamının bütün yetkileri uhdesine toplamak yerine milletin verdiği kadarıyla geçinip, milletin vekilini her şeyin önünde tutan bir anlayışın devamı olarak hep birlikte bugün Gazi Mustafa Kemal'in hatırasının önünde Amasya Tamimi'nin 105. yılında huzurlarınızdayız."

"Türkiye Cumhuriyeti bütün emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız"

Özel, Amasya Tamimi'nin 105. yılında CHP Genel Başkanı olarak tüm partisi ile Amasya'da olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim iki eserim var, biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir' dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanı olarak, genel başkan olduktan sonraki ilk 12 Haziran gününü tüm genel başkan yardımcılarımız, grup başkan vekillerimiz, tüm MYK'mızla birlikte Amasya'da geçirmeyi, Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı Amasya'da yapmayı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte resmi törenlerde sizlerle birlikte olmayı bir görev saydım. Bundan sonraki süreçte de hem tarihimize hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başta Türkiye Cumhuriyeti bütün emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. İklimi, doğası ve insanı memleketin Manisa'ya çok benzeyen Amasya'dayız. Manisa'yla birlikte Osmanlı'nın iki şehzadeler kentinden birindeyiz. İki dağın arasında akan güzel Yeşilırmak'ın yanı başında Anadolu irfanına sahip güzel, çalışkan, haramdan, yalandan korkan, vatanına, milletine, bayrağına sonuna kadar bağlı, Atatürk'ü kalbinin en müstesna yerinden ve aklında iş çıkarmayan Amasyalıların misafiri olmaktan büyük onur duyuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Amasya Tamimi ulusal kurtuluşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasına ve Cumhuriyeti'n ilanına giden yolun başlangıç noktasıdır" diyerek açıklamasında şunları dile getirdi:

" Milli mücadelenin fitili 105. yıl önce burada ateşlenmiştir"

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişi ve Cumhuriyetimizin doğum belgesi Amasya Tamimi'nin yayınlanmasının 105. yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Vatanımızın kurtuluşuna kapı açan bu şanlı topraklarda Amasya'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi bu vesileyle nice daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Sizlere ve milli mücadelenin sembol şehri Amasya'ya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da en kalbi selamlarını kutlamalarını, tebriklerini iletiyorum. Şehzadeler şehri amaçlayan tarihimizde müstesna bir yere sahiptir. Yeşilırmak'ın yanı başında akan manevi pınarlarıyla Kubbetül Ulema ismiyle anılmış Sultan Çelebi Mehmet'e karargah olmuştur. Amasya Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurtuluş yolunda milletimizin kaderine yön veren şehir olmuştur. Mondros Ateşkes Anlaşması ateşkesi bir yana Anadolu'nun kalbine ateşten bir hançer saplama girişimine zemin hazırlamıştır. Hal böyleyken 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a atama emri yayınlanan Mustafa Kemal Paşa beraberindeki kurmay heyetiyle 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkmış, 19 Mayıs sabahında Samsun'a ulaşmıştır. Diğer yandan bu gelişmelerden birkaç gün önce İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. Milletimizin yaşanan tüm bu acılara, imkansızlıklara rağmen pes etmediğini ve kendisi karşısına çıkarılan emperyalist dayatmalara, emperyalist güçlere, sömürgeci işgalcilere karşı dayatmaları elinin tersiyle ittiğini gördüğümüz zamanlardır. İşgallere karşı Anadolu'da Kuvayi Milliye hareketi başlamış Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde destansı mücadele ortaya konmuştur. Samsun'a ulaştıktan sonra yeniden dirilişi perçemini perçinleyecek telgraflar kaleme alan Mustafa Kemal Paşa, 25 Mayıs'ta Havza'ya, ardından 12 Haziran'da Amasya'ya geçti. İşte Milli Mücadele'nin fitili 105. yıl önce burada ateşlenmiştir. Amasya Tamimi, ulusal kurtuluşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasına ve Cumhuriyet'in ilanına giden yolun başlangıç noktasıdır. Az önce vurgulandığı gibi milli iradeyle çıkılan bu yol aynı zamanda demokrasimizin de köklü bir temele sahip olduğunu Cumhuriyet'in demokrasiyle taçlanmasının tesadüf olmadığını da göstermektedir."