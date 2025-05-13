PKK'nın Fesih Kararı... Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Pkk'nın Fesih Sürecini Kirletmesine İzin Verilemez" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

PKK'nın Fesih Kararı... Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Pkk'nın Fesih Sürecini Kirletmesine İzin Verilemez"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "PKK 12. Kongresinde ağırlığı oluşturan ABD ve İsrail güdümlü unsurlar, PKK’nın kendisini feshetme ve silah bırakma sürecini zehirlemeye kalkmışlar, bunu başaramasalar da kirletmişlerdir. Karar, Türk-Kürt kardeşliğini bozmaya yönelik, Türk milletinin Türkü ve Kürdüyle birliğini baltalayan, PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakması sürecine karşı koyan çırpınışları temsil etmektedir" dedi.

13.05.2025 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek,  "PKK 12. Kongresinde ağırlığı oluşturan ABD ve İsrail güdümlü unsurlar, PKK'nın kendisini feshetme ve silah bırakma sürecini zehirlemeye kalkmışlar, bunu başaramasalar da kirletmişlerdir. Karar, Türk-Kürt kardeşliğini bozmaya yönelik, Türk milletinin Türkü ve Kürdüyle birliğini baltalayan, PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakması sürecine karşı koyan çırpınışları temsil etmektedir" dedi.

Perinçek, partisinin İstanbul Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "PKK 12. Genel Kongresi'nin, 12 Mayıs 2025 günü kamuoyuna açıklanan kararıyla Öcalan'ın 'devletle ve tToplumla bütünleşme' hedefine açıkça tavır aldığını" söyledi.

Bu kararın, Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında belirlenen karar olmadığını ifade eden Perinçek, "Rahmetli Sırrı Süreyya Önder'in bize açıkladığı karar da değildir. PKK 12. Kongresinde ağırlığı oluşturan ABD ve İsrail güdümlü unsurlar, PKK'nın kendisini feshetme ve silah bırakma sürecini zehirlemeye kalkmışlar, bunu başaramasalar da kirletmişlerdir. Karar, Türk-Kürt kardeşliğini bozmaya yönelik, Türk milletinin Türkü ve Kürdüyle birliğini baltalayan, PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakması sürecine karşı koyan çırpınışları temsil etmektedir." diye konuştu.

"PKK silah bırakmaya ve dağılmaya mecburdur"

Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öcalan'ın da belirttiği gibi PKK ömrünü bitirmiştir. Artık PKK'nın tarihsel zemini kalmamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polisi, uzun yıllar süren bir mücadele sonucunda ABD ve İsrail gibi önemli devletler tarafından desteklenen, eğitilen ve silahlandırılan PKK'yı şehitler vererek etkisiz hale getirmiştir.

PKK 12. Kongresi kararı, 'PKK'nın tarihi misyonunu tamamladığını' itiraf ettikten sonra, örgütün faaliyetini sürdürmeye yönelik çırpınışları içeriyor: Örgütün PKK ismiyle devam etmeyeceğini söylüyor, başka isimlerle devam iddiasını taşıyor. 'Özgürlük hareketi için yeni bir dönem başladığını' belirterek, 'hareketin' bu yeni dönemde devam edeceğini ileri sürüyor. Önümüzdeki dönemde 'daha örgütlü' olacakları umudunu yaymaya çabalıyor. Kürt kimliği temelinde 'kadınların ve gençliğin öncülüğünde' ve 'sosyalist demokratik toplum' lafları altında örgütlenmede ısrar ediyor.

Hiçbir karar ve hiçbir güç, arkasında ABD, Avrupa ve İsrail olsa bile PKK'yı diriltemez. PKK ömrünü tamamlamıştır. Daha önemlisi, içine girdiğimiz süreç, PKK'nın etkilediği insanlarımızın ve Kürt vatandaşlarımızın, Öcalan'ın da belirttiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk milletiyle bütünleşme sürecidir. Bu süreç, iki yüzyıllık Türk devrimidir, milli demokratik devrimimizdir."

Perinçek, bütün dünyada ABD emperyalizminin milli devletleri yıkıma uğratmak için gündeme getirdiği kimlik temelli programların iflas ettiği döneme girildiğini belirterek, "Türkiye bu sürecin öncüleri arasındadır. PKK Kongresi'nin ayrılıkçı iddiaları, bu iddianın sahiplerini tarihin çöplüğüne taşımak dışında bir sonuç vermeyecektir" dedi.

"PKK 12. Kongresi 'silah bırakma' kararını ağzına almaktan kaçınıyor"

Perinçek şunları söyledi:

"PKK 12. Kongresi, Öcalan'ın 'silah bırakma' kararını ağzına almaktan kaçınıyor, 'Silahlı mücadele yöntemini sonlandırıyor' gibi korkak ve sinsi ifadelere sığınıyor. Dahası kararda, 'Saldırılar karşısında kendini savunma' gibi ifadelerle silahlı örgütlenmede direteceğini ilan ediyor. Kongre, PKK'nın ABD ve İsrail'den alınan yüzbinlerce TIR silahla yürüttüğü mücadelenin 'haklı' ve 'meşru' olduğunu öne sürerek, emperyalizm güdümlü silahlı mücadeleye meşruiyet mirası bırakma çabası içindedir.

Bu ifadeler, kendi kaşanelerinde oturarak, insanları ateşe süren sorumsuz ve yeteneksiz lider kalıntılarının ifadeleridir. Bu ifadelerin arkasında, kardeşleri birbirine kırdıran İsrail ve ABD politikaları vardır. PKK Kongresi kararının geleceğe ilişkin silahlı mücadele iddiaları, artık ateşe süreceği delikanlı ve genç kız bulamayacaktır.

"ABD ve İsrail dahil hiçbir güç durduramaz"

Öcalan, 27 Şubat 2025 günlü çağrısında PKK'nın 'devlet ve toplumla bütünleşme' kararı almasını istiyordu. Buna bağlı olarak 'bağımsız Kürt devleti, federe devlet, idari özerlik ve kültüralist talepler' gibi programların tarihsel zemininin olmadığını vurguluyordu.

PKK 12. Kongresi kararı, Öcalan'ın stratejik hedef olarak koyduğu Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk milletiyle bütünleşme programına cepheden tavır alıyor: 'Kürt demokratik ulusallaşması' iddiasını öne sürüyor. ABD emperyalizminin 'Küresel demokratik toplum' köleliğine teslim oluyor. Lozan Antlaşmasıyla emperyalist devletlere imzalatılan milli devlete ısrarla karşı çıkıyor. Emperyalizmin gelişen dünyaya dayattığı 'demokratik modernite' gibi milli devrim düşmanı teorilerden medet umuyor. 'Ulus devletçi sosyalizm' gibi sosyalist devletin büyük zaferler kazanmış, biricik ve zorunlu devlet modeline tavır almaya kalkıyor.

PKK 12. Kongresi'nin emperyalistlerin milli devlet düşmanlığına piyonluk yapan kararı, dünya halklarının iki yüzyıldır zaferlerle ilerleyen mücadelesine karşı zavallı bir diretmedir. Türkiye, bu büyük mücadelenin öncü ülkeleri içinde özgün bir konumdadır.

"PKK Kongresi insanlık düşmanı küreselci programın hizmetinde"

PKK 12. Kongresi kararı baştan sona liberaldir, özel çıkarcıdır, kamuculuğa karşıdır, insanlık düşmanı küreselci programın hizmetindedir. Bu yönden tutarlıdır, 'erkek egemenliğe karşı' feminizm bayrağını bile dalgalandırmaktadır. PKK Kongresi, yalnız günümüzde değil, tarihsel olarak da emperyalizmin güdümündedir. Milli devlet düşmanıdır. Lozan'a kin beslemektedir. Turgut Özal üzerinden Amerikancı 12 Eylül liberalizminin ve zorbalığının yandaşıdır. Özal'ın ünlü ABD güdümlü 'Türkiye himayesinde Kürdistan' programına bağlılığını ilan etmektedir. O programda Kürt halkına emperyalizmin kuklası ve fedaisi olmak dışında bir pay yoktu ve bugün de yoktur.

PKK 12. Kongresi kararı, 'küresel özgürlük hamlesine öncülük yapan dostları' önünde selama duruyor ve sözde 'küresel demokrasi'nin hizmetinde olduğunu ilan ediyor. Kimdir 'Küresel özgürlük hamlesine öncülük yapan dostlar?' ABD ve Avrupa emperyalistleri dışında bu tanıma uyan bir ülke var mı? PKK Kongresi, sinsiliği bir kimlik olarak özümlemiştir ve dostlarını bile göğsünü gere gere belirtemiyor. Çünkü Kürt halkından korkuyor ve bütün insanlıktan korkuyor.

Öcalan, 27 Şubat 2025 günlü, 'Barış ve Demokratik Toplum' başlıklı çağrısında, PKK'nın kendini fesih ve silah bırakma sürecine uygun olarak 'yeni bir dil' kullanılmasını istiyordu ve kendisi de bu dilin özenli örneklerini veriyordu. PKK 12. Kongresi'nin dili ise Türk ve Kürt kardeşliğini zehirlemeye kalkan yılan dilidir. Emperyalistlerin yüz yıllık ağzıyla Türkiye'yi dönüp dolaşıp soykırımcılıkla suçluyor. Kongre kararının dilinde kinden, düşmanlıktan, hakaretten, kibirden, sinsilikten başka bir şey yok. Kongre kararını yazanlarda, ateşe sürdükleri insanların fedakarlıkları üzerinden kan dökücülüğünü sürdürme telaşı var.

"PKK örgütünün dağılması ve silah bırakması yönündeki her adımın önünde olacağız"

AK Parti iktidarının 'Terörsüz Türkiye' sloganının yaşadığımız stratejik süreci yönetmede yetersiz olduğunu ısrarla belirttik. Çünkü terörün de zeminini kurutacak olan köklü tarihsel çözüm, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletiyle bütünleşme stratejisidir. Öcalan'ın 'devletle ve toplumla bütünleşme hedefine' işaret ettiği bir tarihsel fırsatta, AK Parti iktidarının bu stratejinin gerisinde kalmasının sonuçlarını yaşamaya başladık ve eğer ısrar ederlerse ciddi sonuçlarla karşılaşacağız.

Gelinen aşamada Öcalan'ın çağrısının çok gerisinde olmakla birlikte yine de bir mevzi kazanılmıştır. Vatan Partisi olarak, PKK örgütünün dağılması ve silah bırakması yönündeki her adımın önünde olacağız. Bu yöndeki her girişimin başarısı için en anlamlı çabayı göstereceğiz ve en önemlisi köklü çözüm için Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk milletiyle bütünleşme stratejisinin yön göstermesi için görev ve sorumluluk üstleneceğiz. Bu amaçla devletimizin zaaflarını yenmesi ve güçlenmesi için çalışacağız. Vatan Partisi'nin Milli Devlet Bildirgesi'nde açıkladığı programın uygulanması günün görevidir. Türkiye'nin Türk ve Kürt kardeşliğinden güç alan birliği, yükselen Asya uygarlığındaki öncülüğümüzün güvencesidir."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Doğu Perinçek, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'nın Fesih Kararı... Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: 'Pkk'nın Fesih Sürecini Kirletmesine İzin Verilemez' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli

17:50
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan’da yorgun düştü
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
17:10
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı Bir de aldığı cezayı duyun
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
14:17
Erdoğan ’’Savaştan daha önemli tehdit’’ demişti 5 il için tehlike çanları çalıyor
Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
23:23
Emre Belözoğlu’ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
23:00
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
22:41
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 18:04:54. #7.13#
SON DAKİKA: PKK'nın Fesih Kararı... Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Pkk'nın Fesih Sürecini Kirletmesine İzin Verilemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.