Polislerden Silah Satışı İddiası

ADANA Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün deposundan çıkarılan el bombası ve çeşitli çaplardaki mermilerin satışını yaptığı öne sürülen 3'ü emekli 7 polis memuru, 1'i ihraç polis ile 1'i avukat 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak için başvuru yapan Oğuzhan K. hakkında 41 yıl 6 ay, Refik G.'nin 22 yıl 6 ay, diğerlerinin ise 35 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'ne bağlı Depo Büro Amirliği'ndeki bazı polis memurları, deponun sayım, dağıtım ve bakımı ve temizliğinden görevli polis memuru Oğuzhan K.'nin, denetim sırasında görevlileri "Burada sıkıntı yok. Yazışma işlerine bakın, ben burayı hallediyorum" diyerek engellemeye çalıştığını, mesai saatleri dışında depoya girdiğini, normalde düzenli durması gereken malzemeleri dağınık bıraktığını fark etti. Durumdan şüphelenen polis memurları, konuyu İl Emniyet Müdürlüğü'ne iletti.

ÖN SAYIMDA EKSİKLİKLER ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine 28 Kasım 2024'te Oğuzhan K.'nin mesaide olmadığı sırada depoda arama yapıldı. Kabaca yapılan sayımda savunma tipi el bombalarının bulunduğu bölümde kasaların alt kısımlarına 8 boş sandık konularak dolu gösterilmeye çalışıldığı görüldü. Mermilerin bulunduğu bölümde ise çok sayıda boş kasanın, dolu olanların aralarına konulduğu, önlerine de başka malzemelere ait büyük kasaların konularak, durumun fark edilmesinin engellendiği saptandı. Ayrıca 9 milimetre çapındaki fişeklerin de olması gerekenden eksik olduğu belirlendi.

262 BİN MERMİ, 239 EL BOMBASI ÇIKARILMIŞ

Bu tespitlerin sıralı amirlere bildirilmesi üzerine depoda yapılan detaylı sayımda 239 el bombası, 7,62 milimetre çapında 59 bin fişek, 9 milimetre çapındaki 203 bin fişeğin eksik olduğu saptandı. Düzenlenen tutanağın ardından görüşülen polis memuru Oğuzhan K. suçunu itiraf etti. Sayısını bilmediği 9 milimetre çapındaki fişeklerin bir kısmını eskiden aynı şubede görev yapan ihraç polis memuru Yaşar Y.'ye, el bombası ve farklı çaplardaki fişekleri de Mersin'in Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Ali M.'ye sattığını anlattı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

İtiraf ve tespitler üzerine Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, suça karıştığı belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için 29 Kasım 2024'te operasyon başlattı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Oğuzhan K., polis memurları Kudret B., Ali K., Ali M. ile kayınpederi Nazmi K., emekli polis memurları Eyyüp T., Harun Y., Refik G. ve ihraç polis memuru Yaşar Y., avukat Murat Y. gözaltına alındı. Oğuzhan K.'nin evinde 345 mermi, Yaşar Y.'nin evinde tabanca ve şarjör ile 15 mermi, Murat Y.'nin avukatlık bürosunda 6 tabanca, 11 şarjör, 1632 mermi, 12 balistik yelek, 138 el bombası, otomobilinde de 2 şarjör ve 26 mermi ele geçirildi. Ali M.'nin otomobilinde 49 tabanca, 5 bin 579 mermi, 146 şarjör, 3 çelik yelek, 3 çelik plaka, 2 balistik kask parçası, 22 kabza kapağı ve silah devrine ilişkin çok sayıda sözleşme ve vekaletname ile başkalarına ait silah taşıma ruhsatları bulundu.

SATIŞ YAPMAK İÇİN AV BAYİSİ AÇMIŞLAR

Polis memurları Kudret B., Ali M. ve Ali K.'nin, Nazmi K. adına Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde ortaklaşa açtıkları, emniyet envanterine ait silahların satışı yapmayı planladıkları av bayisine düzenlenen baskında ise 2 ruhsatsız tabanca, 50 mermi, 42 şarjör, 40 biber gazı, 5 elektro şok cihazı, 2 çelik yelek ile farklı kişilere ait çok sayıda silah taşıma ruhsatı bulundu. Ayrıca Ali K.'nin evinde 2 tabanca, 2 bin 654 mermi ele geçirilirken, Kudret B.'nin otomobilinde de 1 kurusıkı tabanca ile 10 kurusıkı mermi bulundu. Öte yandan, Adana Özel Harekat Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki acil durumlarda kullanılmak üzere oluşturulan zırhlı treylerdeki çantada 3'ü ruhsatsız 21 tabanca ele geçirildi.

41 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

Soruşturmanın ardından emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Oğuzhan K., Ali K., Ali M., Kudret B., Yaşar Y., Eyyüp T. ile Murat Y. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, tamamlanan soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme', 'Zimmet', 'İzinsiz olarak bıçak veya diğer aletleri ülkeye sokma, imal etme veya nakletme' suçlarından iddianame hazırladı. Sanıklardan Oğuzhan K.'nin 41 yıl 6 ay, Refik G.'nin 22 yıl 6 ay, diğerlerinin ise 35 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hazırlanan 28 sayfalık iddianame Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Soruşturmanın nasıl başladığı, yapılan aramalar ve ele geçirilen suç eşyalarına ilişkin kriminal uzmanlık raporunun bulunduğu iddianamede el konulan silahlara ilişkin açıklamalar, değerlendirmeler, şüphelilerin cep telefonlarında yapılan ön incelemeler, ifadeler, zimmet raporları ve HTS kayıtları yer aldı.

MÜHİMMATIN DEĞERİ 1 MİLYON 540 BİN

İddianamede Ali M.'nin, emniyet envanterindeki silahları sattığı öne sürülen Oğuzhan K.'ye farklı tarihlerde toplam 1 milyon 90 bin lira para gönderdiği de belirtildi. Ayrıca depodan çıkarılan el bombası ve farklı çaplardaki mermilerin bedelinin toplam 1 milyon 540 bin lira olduğuna dikkat çekildi. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Oğuzhan K.'nin, söz konusu bedeli ödemek isteyerek Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu kaydedildi.

'BORÇLARIMI KAPATABİLMEK İÇİN SATMAYA BAŞLADIM'

Suçunu itiraf eden Oğuzhan K., iddianamede yer alan ifadesinde, "2021 Mart veya Nisan ayında Bağdat'taki yurt dışı görevim sırasında bahis oynamaya başladım. Kaybedince farklı bankalardan 1 milyon 500 bin lira kredi çektim. Bankalar tekrar kredi vermeyince, borçlarımı kapatabilmek için 2022 yılından itibaren depodaki mermileri satmaya başladım" dedi. Ayrıca Oğuzhan K., mermileri önce Yaşar Y.'ye sattığını, meslekten ihraç edilmesinden sonra 9 bin mermi ile 84 el bombasını Ali M.'ye sattığını belirtti.

Soruşturma kapsamında tutuklu 7 sanık ile tutuksuz 3 kişinin yargılanmalarına ileriki günlerde başlanacağı bildirildi.