Prof. Dr. Türkan Saylan 89. Doğum Gününde Anıldı - Son Dakika
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Prof. Dr. Türkan Saylan 89. Doğum Gününde Anıldı

Ünlü tıp profesörü ve sosyal aktivist Türkan Saylan, 89. doğum gününde eski evinin önünde düzenlenen etkinlikte anıldı. Katılımcılar, evin müzeye dönüştürülmesi için çağrıda bulundu.

13.12.2024 15:35  Güncelleme: 15:46
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(İSTANBUL)- Yaşamını hastalarına adamış ünlü tıp profesörü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) kurucusu, FETÖ kumpası mağdurlarından Türkan Saylan, 89'uncu doğum gününde Beşiktaş'taki eski evinin önünde anıldı. Anmada evi satın alan aileye, müzeye dönüştürülmesi için uygun bir fiyata satması çağrısında bulunuldu.

Prof. Dr. Türkan Saylan'ın 89. doğum günü, eski evinin önünde düzenlenen  etkinlikle kutlandı. Etkinliğe Beşiktaş Belediye Başkanvekili Özge Belen de katıldı.

"Karanlıklarımıza bir ateş böceği gibi ışık oldunuz"

Etkinlikte, gençlerin Saylan'a yazdığı bir mektup okundu. Mektupta, Saylan'ın toplumda yarattığı etki ve ilham kaynağı olduğu vurgulandı. Mektup şöyle:

"Sevgili Türkan Saylan,

Sizi tanımak aslında hiçbir zaman mümkün olmadı. Çünkü bedenen hiç karşılaşmadık. Ama buna rağmen, siz hep yanımızdaydınız. İlk kez mavi beyaz bandananızla pencerede çiçeklerle çevrili bir ortamda televizyon ekranlarında sizi izlediğimde içinizdeki ışığı fark ettim. O günden sonra sadece ekrandan izlemekle yetinmedim. Ruhumda bir yerlerde her zaman sizinle oldum.

Hayat, tıpkı deniz gibi derin ve sığ yerleriyle zorlu olabilir. Ama siz karanlıklarımıza bir ateş böceği gibi ışık oldunuz. Bizlere, her ne olursa olsun, vazgeçmeden hayata sarılmayı öğrettiniz. Her anınızı bir yürek gülümseterek harcadınız ve geriye sadece umut bıraktınız. O umut, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Kardelen'in soğuyup gitmesini engelledi. Her köyde, her kasabada bir ışık yandı sizin sayenizde.

Sizinle tanışma şansım olmasa da hayatınızın her anı, bana ve birçok insana ilham kaynağı oldu. Sizin gibi bir kahramanı tanımak, bir dönemin en değerli mücadelesine tanıklık etmek benim için ayrıcalık."

"Türkan Hoca'nın sonsuza kadar yaşaması çabalarını bir kez daha unutmamak ve bu mücadeleye devam etmek için önemlidir"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Ayşe Yüksel, Saylan'ı andığını konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün, Türkan Hoca'nın yaş gününü onun çok sevdiği mahallesinde, yaşamının son anına kadar keyifle yaşadığı evinde, şu camdan karşıdaki komşusuyla konuştuğu sokakta anmak istedik. Çünkü bu ev, Türkan Hoca'nın sonsuza kadar yaşaması çabalarını bir kez daha unutmamak ve bu mücadeleye devam etmek için önemlidir.

Türkan Hoca bu evi iki oğluna bıraktı. Uzun yıllar yaşadı, ama sonra evin sürdürülebilir olma koşulları çok zor olduğu için satışa çıkarıldı. İranlı bir aile aldı, o aile de yeniden satıyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak biz de hemen ilgilendik. Satın almak istedik, ama aile tabii ki farklı, bizim ulaşamayacağımız fiyatlar istedi. Oysa kamu yararına çalışan bir dernek olarak biz, resmi değerlendirme firmasının verdiği rakamların üstüne bir fiyat veremeyiz, bu mümkün değil. Böyle olduğu için satış mümkün olmadı.

Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediye Başkanımız bu konuyla çok ilgilendiler ve hala ilgileniyorlar. Satın almak için koşulları yaratmaya gayret ediyorlar. Ama tıpkı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de kamusal belirlenen fiyatların üstünde bir fiyatla satın alınması mümkün değil. O nedenle, bugün bu yağmurlu havada Türkan Hoca'mızın 89. yaşında toplandık. Bir araya geldik. O hep bizim aklımızda, kalbimizde.

Buradan, bu güzel mülkün şimdiki sahibi olan aileye seslenmek istiyorum. Bu ev, Türkiye için çok kıymetli. Bir kadının değeri, ülkemizin Hakkari'sinden en batıda Edirne'nin Pehlivanköy'üne kadar, güneyde Silopi'nin bir köyünden kuzeyde Sinop'un İnceburnu'na kadar birçok yerleşim alanında 'ben çok okumak istiyorum ama ekonomik koşullarım yetersiz' diyen kız çocukları için tüm yaşamı boyunca çalışan, çabalayan ve günümüze kadar 117 bin 177 kız çocuğunun hem ortaokulda hem lisede burs almasını sağlayan, üniversite mezunu olan 65 bin genç kadın ve erkeğin yetişmesine katkı sunan Türkan Saylan'ın yaşadığı ev. Onu seven, ülkesinin aydınlığı için bir sembol olacağını düşünen herkes olarak bu yağmurlu günde Türkan Hoca'mızın evinin önünde buluştuk."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Türkan Saylan 89. Doğum Gününde Anıldı - Son Dakika

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