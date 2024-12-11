Sağlıkta 3Ç: Çürüme, Çeteleşme, Çöküş

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(TBMM) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde; "Bugün ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı 3Ç'yle anılıyor. Çürüme, çeteleşme ve çöküştür" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de yenidoğan çetesiyle ilgili iktidarı eleştirerek, "Henüz nefes almayı bile öğrenememiş bebekler, sağlık sisteminizin çürümüşlüğüne kurban edildi. Bu çürümüşlüğün sebebi AKP iktidarıdır" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı bütçesine ilişkin söz aldı.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, bütçeden koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan payın azaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "

"Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan payı geçen yıl da burada eksik olarak nitelendirmiştik, o zaman yüzde 28'di, şimdi bunu yüzde 26'lara indiriyorsunuz; gerçekten anlamak mümkün değil. Neden koruyucu hizmetlerin bu ülkede güçlenmesini istemiyorsunuz? Akılcı sistemler önce birinci basamağı, önce koruyucu hizmetleri değerlendirir. Çok önemli bir şey, biliyorsunuz, yeniden değerleme oranı yüzde 43,93; Sağlık Bakanlığı bütçesindeki artış yalnızca yüzde 39. Burada bütçeyi hazırlayanlara soruyorum: Gerçekten yeniden değerleme oranı kadar bile bir artışı neden sağlık alanından esirgiyorsunuz? Sağlık bu kadar geride tutulacak bir kavram mı? Ülkede insanlar ölüyor, bebekler ölüyor. Onların ölümlerini engelleyebilmek için her şeyden önce iyi yönetimle ilgili buraya kaynak aktarmanız gerekir. Bu düşük bütçe maalesef insanların sırtına yüklenen harcamaları artırıyor. TÜİK yeni açıkladı biliyorsunuz, 2023 yılında bir önceki yıla göre cepten yapılan sağlık harcamalarındaki artış yüzde 97. İnsanlar kamu bütçesinden karşılanamayınca mecburen kendileri karşılamak zorunda kalıyorlar.

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın performansı çok düşük. Bunu Plan ve Bütçede kanıtlarıyla ortaya koyduk ve elbette Bakanlık yetkilileri buna yanıt veremedi. Bir örnek: Bebek ölüm hızındaki artış; binde 9'lardan binde 10'lara çıktı. Sordum Bakanlığa: 'Bunu nasıl yorumluyorsunuz' diye. 'Deprem' dediler. 51 ilde bebek ölüm hızı arttı. 51 ilde mi oldu deprem? Soruyorum size. 11 ilde oldu. 11 ildeki depremde ölen bebekleri çıkartıp yaptığımız hesaplamalarda onları çıkardıktan sonra bile bir il dışındaki on ilin tamamında bebek ölüm hızında artış var. Eğer bir sağlık sistemi bebekleri yaşatmayı beceremiyorsa çok güçsüz bir sağlık sistemidir, bırakın erişkinlere sağlık hizmeti sunulmasını.

"Sağlıkta Dönüşüm Programı 3Ç'yle anılıyor: Çürüme, çeteleşme ve çöküş"

Bugün ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı 3Ç'yle anılıyor biliyorsunuz: Çürüme, çeteleşme ve çöküş. Bakın, bu çürüme öylesine bir noktaya geldi ki gerçekten artık 'sağlık' denince akıllara çeteler, yenidoğan çeteleri, Burdur'da ölenler, görüntüleme sistemindeki aksaklıklar ve çeteleşme karşımıza çıkıyor. Buradan Sayın Memişoğlu'na seslenmek isterim: Neden Araştırma Komisyonuna gelmediniz Sayın Bakan? Neden Bakan Yardımcılarını gönderiyorsunuz? Sizin gelmeniz yetmez, dönemin Bakanı Fahrettin Koca'nın ve hastanesinin ruhsatı iptal edilen eski Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun gelmesi lazım, hatta Recep Akdağ'ın gelmesi lazım. Neden biliyor musunuz? 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı açıklarken biz bu programın sağlığı ticarileştirdiğini, yalnızca sağlık sermayesine kaynak aktarmakla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda da kötü kullanıma açık olduğunu söylemiştik. O zaman Sayın Recep Akdağ literatüre de geçen sözleriyle kürek çeken değil, dümen tutan bir Sağlık Bakanlığı kuracaklarını ve çok sıkı denetleyeceklerini söylemişlerdi. Sizin tuttuğunuz dümen gerçekten bu mudur?"

İlgezdi: 'Şehir hastaneleri kurduk' dediniz, hastaları yollarda ölüme terk ettiniz

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi konuşmasına şair Cahit Külebi'nin "Bir bebek ölüyor, Bir ana ölüyor, Bir ağıt kalıyor bize. Göğsümüzü çürüten bir is. ve ellerimizde tutuşan bir ateş gibi" dizelerini hatırlatarak başladı. Yenidoğan çetesi nedeniyle iktidarı eleştiren İlgezdi, "Henüz nefes almayı bile öğrenememiş bebekler, sağlık sisteminizin çürümüşlüğüne kurban edildi. Bu çürümüşlüğün sebebi AKP iktidarıdır" dedi.

İlgezdi, sağlık sisteminde yaşanan sorunlara değinerek, "Bugün geçen seneden kopya çekilmiş bir Sağlık Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Aslında burada yalnızca bir bütçe görüşmesi yapmıyoruz, aynı zamanda yurttaşlarımıza sağlıklı bir gelecek hakkı tanımaya dair en temel kararları alıyoruz. 'Sağlıkta büyük reformlar yaptık' dediniz, halkı hastanelere ulaşamaz hale getirdiniz. 'Hastanelerde rehin alma ayıbına son verdik' dediniz, icra memurlarını kapıya gönderdiniz. 'SSK ile Devlet hastanelerini birleştirdik' dediniz, sağlığı özelleştirdiniz. 'Özelleştirme iftira' dediniz, halkı özel hastanelerin insafına terk ettiniz. 'Çocuklar sağlık hizmeti alıyor' dediniz, 18 yaşını geçene kapıyı gösterdiniz. 'Genel Sağlık Sigortası var' dediniz, milyonları borçlandırıp sağlık hizmetinden mahrum bıraktınız. 'Şehir hastaneleri kurduk' dediniz, hastaları yollarda ölüme terk ettiniz. Şimdi size soruyorum; Sağlık Bakanlığı bütçesini mi konuşuyoruz? Hayır, halkın sağlığına değil, rantın çıkarlarına hizmet eden bir düzeni konuşuyoruz. Yalanlarınızı, talanlarınızı, halkı mahkum ettiğiniz bu çürümüş düzeni konuşuyoruz" diye konuştu.

İlgezdi, bütçede yandaşa kaynak verildiğini ve halka ödenek ayrılmadığını öne sürdü. İlgezdi, "Bu bütçede ranta ve yandaşa kaynak var, halka ödenek yok. Rant demişken aklımıza hemen şehir hastaneleri geliyor. Adı şehir olduğu halde yerleri, şehir dışı olan hastaneler. 2025 yılı bütçesinde 204 milyar lirayı şehir hastanelerine gömmeyi planlamışsınız. Şehir hastanelerine ayrılan bir yıllık ödenekle 6 bin 718 adet Aile Sağlığı Merkezi yapılabilecekken, yapmıyorsunuz. Yine sağlığa değil, betona yatırım yapıyorsunuz" dedi.

"Aile hekimlerine zulmediyorsunuz"

"Aile hekimlerine neden bu kadar zulmediyorsunuz" diyen İlgezdi, "Öyle bir yönetmelik hazırlamışsınız ki aile hekimlerimizin reçetelerine bile ceza yazan bir sistem kurmuşsunuz. Düşünün, bir doktor hastasına antibiyotik yazıyor, ceza alıyor. İl dışından gelen bir vatandaşı muayene ediyor, yine ceza alıyor. İnsan hayatı için çalışması gereken bir meslek grubu, AKP'nin akıl almaz politikaları yüzünden eli kolu bağlı, mesleğini yapamıyor" ifadesini kullandı.

İlgezdi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin gerçeği, randevu bulamayan hastalardır arkadaşlar. Bu ülkenin gerçeği, OECD ülkeleri arasında sağlığa en az harcama yapılmasıdır. Bu ülkenin gerçeği, insana değil, şehir hastanelerine aktarılan bütçenizdir. Bu ülkenin gerçeği, aile hekimleri için yapılan zulüm yönetmeliğinizdir. Bu ülkenin gerçeği, çocuk yoksulluğunun zirvede olmasıdır, açlık sınırının altında yaşayan emekliler ve asgari ücretlilerdir. Bu ülkenin gerçeği sağlıkta şiddeti engellemeyen iktidarınızdır. Bu ülkenin gerçeği atama bekleyen yetişmiş sağlıkçılara kadro açmayan hükümetinizdir, askeri hastaneleri bir gecede kapatan zihniyetinizdir. Bu ülkenin gerçeği, hak temelli ve kamucu olmayan, rant temelli sağlık politikalarınızdır. Bu ülkenin gerçeği emeklerinin gerçek karşılığını alamadıkları için, mesleğin saygınlığına gölge düşürüldüğü için ülkeden gitmek zorunda kalan hekimlerimizdir. Bu ülkenin gerçeği işsizden katkı payı alan sağlık sisteminizdir, ilaç ve cihaz sıkıntısıdır, ve bu ülkenin gerçeği, rant uğruna sessiz sedasız ölen bebeklerimizdir. Biz ise halkımızın yanında olmaya, sosyal devlet anlayışıyla yurttaşlarımız için mücadele etmeye söz veriyoruz."