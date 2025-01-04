Sarıkamış Şehitleri anısına yapılan 'Kardan Heykeller Sergisi' izlenime açıldı (2) - Son Dakika
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Sarıkamış Şehitleri anısına yapılan 'Kardan Heykeller Sergisi' izlenime açıldı (2)

Sarıkamış Şehitleri anısına yapılan \'Kardan Heykeller Sergisi\' izlenime açıldı (2)

MEŞALELER SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YAKILDISarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından meşaleli kayak gösterisi düzenlendi.

04.01.2025 22:59  Güncelleme: 23:01
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MEŞALELER SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YAKILDI

Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından meşaleli kayak gösterisi düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi meşalelerle Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ellerindeki meşalelerle zirveden inen JAK timleri, kayak pistinde demirden yapılan "Sarıkamış 110. Yıl" yazısını ateşledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve çok sayıda vatandaşın izlediği meşaleli gösteri yoğun ilgi gördü.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANISINA MEVLİD-İ ŞERİF OKUNDU

Sarıkamış Şehitlerini 110'uncu anma etkinlikleri, nedeniyle şehitler için Sarıkamış Kazım Karabekir Camisi'nde mevlid-i şerif okundu. Koro Şefliğini Dr. Ali Osman Alaca'nın yaptığı Diyanet İşleri Başkanlığı ilahi korosu tarafından ilahiler seslendirildi. İl Müftüsü Yavuz Yıldız'ın dualarının ardından program sona erdi.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

15 Temmuz Demokrasi Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Taha Kotan'ın seslendirdiği kahramanlık türküleri ile duygu dolu anlar yaşandı. Kum Sanatçısı Ömer Faruk Elmas'ın gösterisi büyük beğeni topladı. İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından soğuk heykel performansının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düştüğü ilçede Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile yürüyüşe başladı. 3 kilometrelik bir yürüyüşün ardından etkinlik Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde sona erdi.

Yürüyüşe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlere minnet borçlarını ödemek için törenlere her sene katılmaya çalıştığını ifade eden Sarıkamışlı Yağmur Güneş, "Elimden geldiğince Her yıl katılmaya çalışıyorum. Onlarla aynı duyguları yaşamak çok güzel, gurur verici. Umarım o hissiyatı alabiliyoruzdur. Herkesi de bekliyoruz her sene. Katılmaları hem bize destek hem de buradaki şehitlerimize bir minnet borcu bence" dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı anma etkinliklerine Ardahan'dan katılan Seda Öztürk ise Sarıkamış şehitlerini anmak ve onları yad etmek için burada olduklarını söyledi.

Turgay İPEK/ SARIKAMIŞ (Kars),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış Şehitleri anısına yapılan 'Kardan Heykeller Sergisi' izlenime açıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıkamış Şehitleri anısına yapılan 'Kardan Heykeller Sergisi' izlenime açıldı (2) - Son Dakika
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