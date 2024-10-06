Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Adana'nın kapanış ve ödül töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Adana'nın kapanış ve ödül töreninde konuştu Açıklaması

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Adana'da ağırlanan ziyaretçi sayısının 1 milyonu aştığını belirtti.

06.10.2024 17:16
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TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Adana'da ağırlanan ziyaretçi sayısının 1 milyonu aştığını belirtti.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) kapanış ve ödül töreni düzenlendi.

Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı törende, bir kez daha heyecan dolu TEKNOFEST'i geride bıraktıklarını söyledi.

Festivalde gökyüzünü süsleyen hava gösterilerine tanık olunduğunu belirten Bayraktar, "Milli SİHA'larımız ANKA III ve Bayraktar TB3'ün halka açık ilk uçuşlarını izledik. Şimdi ayrılık vakti geldi. TEKNOFEST Akdeniz'in kalbi, güzel Adana'ya büyük minnettarlıkla veda ediyoruz." diye konuştu.

"TEKNOFEST, bir dönüşüm ve umut hareketidir"

Bayraktar, mertliği ve yiğitliğiyle bilinen Adana'nın, TEKNOFEST'e, Milli Teknoloji Hamlesi'ne ve Türk gençlerine büyük sevgiyle sahip çıktığını vurguladı.

Festivale olan yoğun ilgiye değinen Selçuk Bayraktar, "Bu meydanda ağırladığımız ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı. Adana sana, senin gönlüne, sıcaklığına, bizi kucaklamana, sahiplenmene hayran kaldık." ifadesini kullandı.

Katılımcılara "Bu ne coşku Adana, Allah'ına kurban" diye seslenen Bayraktar, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST, yalnızca bir teknoloji festivali değil, geleceğe yön veren, gençlerimize umut aşılayan, dünyaya ilham olan bir hareket. Sizlerin bitmek bilmeyen enerjisi ve heyecanıyla, insanlığı ileriye taşıyacak bir neslin temellerini attık. Dünyanın dört bir yanında barışın, adaletin ve insan haklarının ayaklar altına alındığı bir dönem yaşıyoruz. Bu zorlu dönemde teknolojiyi sadece ilerlemek için değil, insanlığımızı muhafaza etmek için de kullanmalıyız. Bizim en büyük sorumluluğumuz, adaletsizlikle boğuşan insanlığın umudu olmak, teknolojiyi onların hizmetine sunmaktır. Bu nedenle TEKNOFEST, bir dönüşüm ve umut hareketidir. Karanlığa karşı sesini yükselten, adaletsizliklere karşı duran, teknolojiyi insanlığın yararına kullanacak olan bizleriz. Bize layık görülen makus talihin, kaderimiz olmadığını dünyaya sizler göstereceksiniz."

"Dünyanın her köşesinde adaletin sesi olacağız"

Bayraktar, gençlerin geleceğe yön vereceğini, daha merhametli, hür ve adil bir dünyayı kuracağını söyledi.

Karanlığa ve adaletsizliğe karşı susmayacaklarına dikkati çeken Bayraktar, "Mazlumlara, mağdurlara herkes sırtını dönse biz dönmeyeceğiz. Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın her köşesinde adaletin sesi olacağız." dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi'nin şampiyonlarını her yıl ödüllendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Adana Valiliğine, Büyükşehir Belediyesine, ilçe belediyelerine, T3 Vakfı ekiplerine, gönüllülere, paydaşlara, yarışmalara katılan gençlere ve dünyanın dört bir yanından gelip festival heyecanına ortak olanlara teşekkür etti.

Bayraktar, festivalin yolculuğunun süreceğini belirterek, "2025, TEKNOFEST'in çok daha büyük hedeflere yelken açtığı bir yıl olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul'da düzenleyeceğimiz TEKNOFEST'lerde hem ülkemizin hem de dost ve kardeş coğrafyaların gençleriyle yeni başarılara imza atacağız. Doğu Akdeniz kıyılarında insanlığı karanlığa boğanlara inat, umudun ışığını Kuzey Kıbrıs'ta TEKNOFEST ile yükselteceğiz. İstanbul'un semalarında yükselen projelerle, TEKNOFEST devrimini bir adım daha öteye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere, "Hayallerinizle, azminizle dünya çapında başarılara imza atmaya hazır olun" ifadesiyle seslenen Bayraktar, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST, hayallerinizin hayat bulduğu, dünyayı değiştiren projelerin doğduğu yer olmaya devam edecek. Daha adil, eşitlikçi, müreffeh ve güvenli bir dünya, sizlerin omzunda yükselecek. İyiliğin hüküm sürdüğü, daha merhametli, hür, adil bir dünyayı sizler, güneş yüzlü Türk gençleri inşa edecek. Genç kardeşlerim, sizlere çağrımı bir kez daha tekrarlıyorum. Hayallerinizle, heyecanınızla, aklınızla, fikrinizle gelin, özgürce gelin. Eleştirilerinizle, itirazlarınızla, yüreğinizin sıcaklığıyla, sevgiyle, memleket aşkınızla gelin. Gelin bu gençlik hareketine bir omuz verin, el ele tutuşalım, dünyayı değiştirelim. Gelecek sizsiniz, siz geleceksiniz."

Konuşmanın ardından TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Törende Bakanlar Kacır ve Bak, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, T3 Vakfı personeli ve gönüllüleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Festivalde gösteri uçuşu yapan ekiplere plaket verilen tören, TEKNOFEST şarkısının söylenmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Adana'nın kapanış ve ödül töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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