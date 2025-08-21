Siber Suçlara Yönelik Operasyon: 23 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Siber Suçlara Yönelik Operasyon: 23 Tutuklama

21.08.2025 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen operasyonda 23 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 23 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Aydın, Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Nevşehir, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Van'da "Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini aktardı.

Operasyonlarda 55 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, bunlardan 23'ünün tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerine ise devam edildiğini belirtti.

Yerlikaya, şüphelilerin araç kiralama, kapora bedeli ve ev eşyası temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıklarının, yasa dışı bahis ve kumar oynattıklarının, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettiklerinin ve bu sitelerin reklamını yaptıklarının, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıklarının, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Operasyon sonucu çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin, biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Dolandırıcılık, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Suçlara Yönelik Operasyon: 23 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
TBMM önünde ’Beyaz Toros’ yakan kişi tutuklandı TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı
Memur zammı için son dönemece girildi Bakan Işıkhan’dan milyonlara mesaj var Memur zammı için son dönemece girildi! Bakan Işıkhan'dan milyonlara mesaj var
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi

07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
07:30
Cumhur Reyonu projesi geliyor Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek
Cumhur Reyonu projesi geliyor! Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 09:14:40. #7.11#
SON DAKİKA: Siber Suçlara Yönelik Operasyon: 23 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.