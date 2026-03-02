Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Proje ve Hizmetleri Kamuoyuyla Paylaştı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Meclisi'nde konuşan Başkan Bora Balcıoğlu, kadınlara yönelik projeler ve temsil oranına ilişkin çalışmaları, Gazitepe Mahallesi'ndeki yeni köy konağı projesini, ramazan ayı faaliyetleri ile bayram hazırlıkları kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dağıtımı ve 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlara ücretsiz kişisel bakım hizmetini kamuoyuyla paylaştı. Balcıoğlu, İran'a yönelik saldırıları da kınayarak diplomasi ve uluslararası hukuk vurgusu yaptı.

Silivri Belediyesi Mart Ayı Belediye Meclis Toplantısı, Balcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Balcıoğlu, ilçede kadınlara sağlanan imkanlar, Gazitepe Mahallesi'ndeki köy konağı projesi ile ramazan ayı çalışmaları ve bayram hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını da kınayan Balcıoğlu, barış ve itidal çağrısı yaptı.

"Bugün meclis grubumuzun üçte biri kadın yol arkadaşlarımızdan oluşuyor"

Kadınların yönetim vizyonunda bir adım arkada olmaması gerektiğini her fırsatta dile getirdiğini belirten Balcıoğlu, "Yanımızda; hatta bir adım önümüzde, rehberimiz olacaklar. Biz bu sözü sadece salonlarda, kürsülerde alkış almak için söylemiyoruz. Biz bu vizyonu, Silivri'nin yönetim genlerine işliyoruz. Bakınız, Silivri Belediye Meclisi listemizi hazırlarken liyakati ve kadın temsilini esas aldık; bugün meclis grubumuzun üçte biri kadın yol arkadaşlarımızdan oluşuyor" dedi.

"Silivri'yi kadınlarımızla birlikte yönetiyoruz"

Karar alma mekanizmalarının yanı sıra icraatın başında da kadın eli olduğunu belirten Balcıoğlu, "İki kadın belediye başkan yardımcımız ve belediyemizdeki müdürlüklerimizin üçte birini yöneten kadın müdürlerimizle, Silivri'yi kadınlarımızla birlikte yönetiyoruz. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta 'Ben de varım' demesi için Mahalle Evlerimizi birer üretim üssüne dönüştürdük. 24 Mahalle Evimizde, 10 farklı branşta eğitim alan tam 2 bin 526 kadın kursiyerimiz bugün kendi hikayelerini yazıyor. Bizim amacımız, her bir kadının kendi ayakları üzerinde durabildiği, ekonomik özgürlüğünü kazandığı bir Silivri inşa etmektir" diye konuştu.

"Türkiye'de yerel yönetimler düzeyinde öncü bir adım atarak HPV aşısı projemizi başlattık"

Kadın sağlığına ilişkin konuşan Balcıoğlu, "Türkiye'de yerel yönetimler düzeyinde öncü bir adım atarak HPV aşısı projemizi başlattık. Spora gelince; biz sporu sadece merkezdeki binalara hapsetmedik; sporu mahallelere, kadınlarımızın ayağına götürdük. Mimarsinan'dan Selimpaşa'ya, Kavaklı'dan Büyükçavuşlu'ya kadar kurduğumuz pilates kurslarımızla 750 kadınımıza doğrudan ulaştık. Resmin bütününe baktığınızda ise durum daha da gurur verici. Naim Süleymanoğlu Spor Tesislerimizde verdiğimiz yüzme, yoga, pilates ve zumba dersleriyle bugün tam 5 bin kadınımızı sporla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadınların güçlü olduğu bir Silivri, aslında herkesin huzurlu olduğu bir Silivri demektir"

Balcıoğlu, "Silivri Spor Kulübü sporcumuz, evladımız Nil Şahin gibi kızlarımız göğsümüzü kabartıyor. Bizim belediyecilik anlayışımızda kadın; üreten, yöneten, spor yapan ve toplumun her kademesinde söz sahibi olan kadındır. Kadınların güçlü olduğu bir Silivri, aslında herkesin huzurlu olduğu bir Silivri demektir. Bu inançla çalışmaya, kadının gücünü Silivri'nin gücü yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum" diye konuştu.

Gazitepe'ye yeni köy konağı

Gazitepe Mahallesi'nde riskli yapı statüsünde olduğu için can güvenliğini riske atan eski köy konağının yıkımının daha önce gerçekleştirildiğini hatırlatan Balcıoğlu, "Şimdi ise yerinde, modern ve mahallemize yakışır bir yapıyı yükseltme vakti geldi. Hayırsever bir bağışçımızla el ele vererek, ortak bir gönül birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu projenin inşallah önümüzdeki haftalarda, hava şartları da müsaade ederse temel atma törenini gerçekleştireceğiz" dedi.

Yeni projenin iki katlı bir yapı olarak yükseleceğini belirten Balcıoğlu, "İçerisinde; köy kahvesi, muhtarlığımız, sağlık evimiz ve kadınlarımızın üretim üssü olan mahalle evimiz yer alacak. Temel atma törenini yine her zaman olduğu gibi hep birlikte, büyük bir heyecanla gerçekleştirmek için gerekli duyuruları yapacağız. Bu güzel eserin şimdiden Gazitepe mahallemize ve Silivri'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bağışçımıza da tüm Silivri halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Ramazan çalışmaları ve bayram hazırlıkları

Ramazan ayı çalışmalarını da anlatan Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazanın manevi iklimine uygun olarak ilk iftarımızı, vatanımız için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Ardından ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve yöre derneklerimizin kıymetli temsilcileriyle iftar sofralarında bir araya gelerek birliğimizi pekiştirdik. Her gün Silivri Eski Festival Alanı'ndaki iftar çadırımızda yaklaşık bin 500 hemşehrimizle soframızı paylaşıyor, aynı duaya hep birlikte 'amin' diyoruz. Evinden çıkamayan yaşlılarımızın, engelli kardeşlerimizin ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin kapısını her akşam bizzat biz çalıyoruz. Aşevimizde büyük bir özenle pişen sıcak iftar yemeklerini her gün yüzlerce hanemize ulaştırıyoruz. Muhtarlıklarımız aracılığıyla belirlediğimiz ihtiyaç sahibi binlerce hanemize ramazan kolisi yardımlarımızı ulaştırarak, dayanışma ruhunu hanelere taşıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur içinde ibadet edebilmeleri için ilçemizdeki merkez ve köyler dahil tüm camilerimizde titiz bir temizlik çalışması yürüttük. İlk teravihten bayram namazına kadar, tüm ibadet alanlarımızı tertemiz ve huzurlu bir hale getirerek ramazana hazır ettik."

Kadir Gecesi'ne ulaşmanın heyecanını taşıdığını belirten Balcıoğlu, "Bayramın; küskünlerin barıştığı, büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin ise sevindiği o eski bayram neşesiyle geçmesini; ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur getirmesini temenni ediyorum. 'Vicdan Belediyeciliği' anlayışımızla, bayram sevincini herkesin aynı mutlulukla yaşaması için iki önemli müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

"İhtiyaç sahibi çocuklarımızın bayramlıkları hazır"

İhtiyaç sahibi çocukların bayramlıklarının hazırlanacağını belirten Balcıoğlu, "Çocukların sevinmediği bir bayram, gerçek bir bayram olamaz. Bu inançla, ihtiyaç sahibi evlatlarımızın bayramlıklarını Silivri Belediyesi olarak hazırladık; her yıl olduğu gibi bu yıl da bizzat kendilerine ulaştıracağız" diye konuştu.

Balcıoğlu, Ramazan Bayramı öncesinde 65 yaş üzeri büyükler ve engelli vatandaşlar için ücretsiz kuaför ve berber hizmeti sunulacağını belirterek, "Bu hizmeti iki koldan yürüteceğiz: Randevu alan hemşehrilerimizi Silivri Belediyesi Engelli Yaşlı Koordinasyon Merkezi'mizde ağırlayıp kişisel bakımlarını gerçekleştireceğiz. Ulaşım sorunu yaşayan, evinden çıkmakta zorlanan hemşehrilerimizi de yalnız bırakmıyoruz; ekiplerimiz randevu sistemiyle bizzat evlerine giderek bu hizmeti ayaklarına götürecek. İstiyoruz ki Silivri'de bayram sabahına kapısı çalınmamış tek bir çınarımız kalmasın" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'nun güncel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balcıoğlu, şunları aktardı:

"Bu saldırıların bir an evvel sonlandırılması ve bölgemizin çatışma ortamından uzaklaştırılmasını istiyoruz"

"Binlerce yıllık kadim bir medeniyete sahip komşumuz İran'a diplomasiye, uluslararası hukuka ve vicdanlara aykırı biçimde gerçekleştirilen tüm saldırıları kınıyoruz. Bu saldırıların bir an evvel sonlandırılması ve bölgemizin çatışma ortamından uzaklaştırılmasını istiyoruz. Bizler çok zor şartlarda, neredeyse daha savaş ortamı devam ederken, henüz dünyanın çoğu ülkesi dahi kadınlara seçme-seçilme hakkı tanımamışken, tam demokrasiye geçmiş ve onu içselleştirmiş bir millet olarak, kesinlikle demokrasiyle gelenin yine ve ancak demokrasiyle gitmesi gerektiğine inanıyoruz. O sebeple hangi ülkeye olursa olsun, hiçbir ülkenin başka bir ülkenin iç işlerine müdahalesini tanımıyoruz ve doğrudan karşısındayız. Ancak kesinlikle net biçimde bilinmelidir ki, mesele ülkemizin geleceği ve milletimizin selameti olduğunda Türk Milleti tarihinin her döneminde olduğu gibi hiçbir düşmanın idrak edemeyeceği hızda tek vücut olur ve gereği neyse onu yapar. Kimsenin kuşkusu olmasın. Ulusal kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle sözlerime son vermek istiyorum ve yurtta sulh, cihanda sulh diyorum."