Siyasi Gelişmeler: AK Parti Kongresi ve CHP Ziyaretleri - Son Dakika
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Siyasi Gelişmeler: AK Parti Kongresi ve CHP Ziyaretleri

Cevdet Yılmaz, AK Parti yemegine katılacak; CHP lideri Özgür Özel esnaf ziyaretleri yapacak.

22.02.2025 00:16
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet edilen yabancı ülke siyasi parti temsilcileri, Ankara'da mukim büyükelçiler, diplomatlar ve yurt dışı STK temsilcileri onuruna verilecek yemeğe katılacak. Yemekte, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da yer alacak.

(Ankara/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halk buluşmasına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

(Erzincan/12.00/13.30/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenecek Eğitim-Bir-Sen 8. Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ankara Spor Salonu'nda, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına; Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor, Onvo Antalyaspor- Kasımpaşa ve Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Antalya/16.00/Samsun/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 26. haftasına; Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor, Şanlıurfaspor-Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK- Adanaspor ve Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/19.00/Şanlıurfa/13.30/Çorum/16.00/İstanbul/19.00)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına; Nesibe Aydın-OGM Ormanspor ve Çimsa ÇBK Mersin- Fenerbahçe Opet maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Mersin/16.00)

4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftası; Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit ve Beşiktaş-Kuzeyboru karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/17.00)

5- SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftası; TÜRŞAD- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor- Arkas Spor, ON Hotels Alanya Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor, İstanbul Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana ve Spor Toto-Ziraat Bankkart müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Bitlis/Ordu/13.00/Antalya/12.00/İstanbul/14.00/Ankara/19.30)

6- EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Norveç'in Runar Sandefjord takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasına, İzmir Büyükşehir Belediyespor- Anadolu Üniversitesi maçıyla devam edilecek.

(İzmir/16.30)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftası; Güneysu-Nilüfer Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Rize/14.00/İzmir/18.30)

9- Kadınlar Sutopu Challenger Kupası Dörtlü Final müsabakaları, Cemal Kamacı Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda başlayacak. Organizasyonun yarı finalinde Vaterpolo Klub Vojvodina (Sırbistan)- Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Zavk Mladost (Sırbistan) maçları oynanacak.

(İstanbul/16.00/18.00)

10- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele edeceği Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonu, Avustralya ayağıyla başlayacak. Organizasyonun ilk günü superpole ve birinci yarış yapılacak.

(Philip Island/05.00/06.30)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siyasi Gelişmeler: AK Parti Kongresi ve CHP Ziyaretleri - Son Dakika

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