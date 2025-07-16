Siyasi Gelişmeler ve Etkinlikler - Son Dakika
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Siyasi Gelişmeler ve Etkinlikler

16.07.2025 00:10
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Cevdet Yılmaz, CHP ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli programlara katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "15 TEMMUZ: Hafıza, Adalet ve Gelecek" programına katılacak. Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bulunacak.

(Ankara/09.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını izleyecek, İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Kartal'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/10.00/11.00/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile görüşecek, Türkiye-Gürcistan İş Forumu'na katılacak ve iş insanları ile bir araya gelecek.

(Tiflis)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de düzenlenecek "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı"ya katılacak.

(New York)

2- Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çıkan çatışmalar, Suriye ordusunun operasyonu ve İsrail ordusunun bölgeye yönelik faaliyetleri takip ediliyor.

(Süveyda/Şam/Kudüs)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.

(Bolu)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin üçüncü ve son hafta maçlarını Japonya'da oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında ABD ile karşılaşacak.

(Chiba/09.30)

2- Beşiktaş Futbol Takımı, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Wolfsberger takımıyla Alpenstadion Kapfenberg'de karşı karşıya gelecek.

(Kapfenberg/19.30)

3- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Portekiz'de sürdürecek.

(Albufeira)

4- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

(İstanbul)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.

6- UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanş mücadelesi tek maçla başlayacak.

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Kaynak: AA

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