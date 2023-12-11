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Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada yeni soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada yeni soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazada kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ve sosyal medyada yer alan intihar iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.

11.12.2023 - 09:21,
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SOMALİ Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada kurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ve sosyal medyada yer alan Göçer'in eşinin aranarak, intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 30.11.2023 tarihinde Motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yaralandığı ve sonrasında 06.12.2023 tarihinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak kusura ilişkin ilk tespitleri yapıp kusursuzluk raporu veren kolluk görevlilileri ile sosyal medyada yer alan polis memurları tarafından müteveffanın eşinin aranarak intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada yeni soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada yeni soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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