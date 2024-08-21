İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu - Son Dakika
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İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu

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Sarıyer'de 16 yaşındaki Emir Koçhan, ''Ayazağa kedileri geliyorum'' şeklinde cümlenin yer aldığı duvarın önünde arkadaşları ile fotoğraf çekilerek sosyal medyadan paylaştı. Bu paylaşımın ardından çıkan tartışmada, kalabalık bir grup Koçhan'ı feci şekilde dövdü. Aldığı darbelerin etkisiyle bayılan Koçhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21.08.2024 00:39  Güncelleme: 12:04
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Sarıyer'de Emir Koçhan(16) "Ayazağa kedileri geliyorum" şeklinde cümlenin yer aldığı duvarın önünde arkadaşları ile fotoğraf çekilerek sosyal medyadan paylaştı. İddiaya göre, bu fotoğrafı gördükten sonra sosyal medyada tartışan kişiler, Emir Koçhan'ı darbederek öldürdü. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

YAPTIĞI PAYLAŞIMIN ARDINDAN DARBEDİLDİ

Olay, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emir Koçhan arkadaşları ile birlikte "Ayazağa kedileri geliyorum" şeklinde cümlenin yer aldığı duvarın önünde fotoğraf çekilerek sosyal medya hesabında paylaştı. Bu paylaşımın altında yapılan yorumlar ise tartışmalara neden oldu. Olaydan bir süre sonra Emir Koçhan, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi'ne gitti. Durumu öğrenen karşı tarafın da olay yerine gelmesinin ardından tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kalabalık grup tarafından darbedilen Emir Koçhan baygınlık geçirdi.

Sosyal medya tartışması ölümle sonuçlandı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Koçhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Koçhan, salı günü hayatını kaybetti. Koçhan'ın cenazesinin bugün Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliyi polis merkezine götürdü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

"ÇETE GİBİ BİR GRUP, ÇOCUĞU DARBETMİŞ"

Öldürülen Emir Koçhan'ın babası Sedat Koçhan, olayı telefonla öğrenip hastaneye gittiğini ifade ederek, "Bana telefon geldi hastanede diye. Hastaneye gittiğimde entübe edilmişti çocuğum. O anda kriz falan geçirdim. Savcılık, polis hepsi çalışıyor. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Arkadaşlarıyla gidiyorlar beş kişi, diğer dört arkadaşını tutuyorlar. Müsaade etmiyorlar yardım etsin diye. Belli bir çete gibi bir grup, çocuğu ortaya almışlar. Darbediliyor, katliam yapılmış sadece, başka diyecek bir şey bulamıyorum. Lise 3'e geçmişti, 16 yaşına da yeni girmişti. İçlerinde yaşları büyük olanlar da var, küçük olanı tehdit etmişler söylemeyeceksin diye. Motordan düştüğünü, kendiliğinden böyle olduğunu söyleyeceksiniz demişler" şeklinde konuştu.

Sosyal medya tartışması ölümle sonuçlandı

"DUVARDAKİ YAZI 1 YIL ÖNCE YAZILMIŞ"

Öldürülen Emir Koçhan'ın akrabası Emre Fıçıcı ise şunları söyledi: "Olay duvarda bir yazıyla başlıyor. Yazı da bir sene önce falan yazılmış, bizim yeğen de orada fotoğraf çekiliyor. Daha sonra sosyal medyada karşı taraftan tehdit içerikli yazılar yazılıyor. Onlara karşılık birbirleriyle atışıyorlar. Çocuklar da olaydan bilinçsiz Ayazağa'ya gidiyor. 10-15 kişilik bir grupla geliyor karşı taraf. Bizim çocuklar da beş kişi, bizim çocuklara saldırıyorlar. Diğer çocukları gasbediyorlar, ellerinden telefonlarını alıp susturuyorlar. Emin yeğenimiz de darbediliyor, ölümüne sebep olacak kadar şiddetli bir şekilde.

"AMBULANSI ARAMALARINA İZİN VERMİYORLAR"

Daha sonra ambulansı aramalarına izin vermiyorlar. Aradan bayağı bir zaman geçiyor. Darbettikten sonra ambulansın gelmemesi için kimseye aratmıyorlar. 20-25 dakika sonra ambulans geliyor. Geldiğinde de kalp masajı yapıyorlar. Cumartesi günü oldu olay, dün de beyin ölümü gerçekleşti. Sabah da vefat etti. Yazıyı kendisi de yazmıyor, başkası yazıyor. Sadece gidip önünde fotoğraf çekiliyor ve sosyal medyaya atıyor. Karşı tarafta tehdit ediyor."

İstanbul\'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
Kaynak: DHA

Sosyal Medya, İstanbul, 3-sayfa, Ayazağa, Sarıyer, Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • MUHAMMED EBZAL: Sosyal medyayı kapatın. Cinayete kısas getirin! Gasp a ömür boyu ağır hapis cezası verin! Bizde gençken kavga ederdik ama öyle bıçak filan nadiren çıkar teke tek kavga edilirdi. 85 8 Yanıtla
  • Resul Alsan: 18 yaş 12 ye indirilmeli, tutuklansa nolacak? bir aya serbest! idam gelmeli, gençlere sâhip çıkılmalı, aile ve sosyal politikalar bakanlığı ne iş yapar?? çok sıkı denetim ve eğitimler gelmeli gidişat çok vahim nesiller yok olmak üzere uyumayın! 45 0 Yanıtla
  • Gakko 23: Allah rahmet eylesin .Aileye Allah sabırlar versin zor süreç 21 0 Yanıtla
  • Duran Çalık: Kısasa kısas iyidir 11 1 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin: kaşınmış, kaşımışlar. 1 3 Yanıtla

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