Tarkan\'ın \'Uyan\'ı Antalya\'daki COP31 için İngilizceye uyarlandı, dünyaya ulaşacak

ANKARA, – TÜRKİYE, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisine (COP31), 9–20 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Doğa kampanyalarıyla tanınan Tarkan da 2008 yılında kaleme aldığı 'Uyan' şarkısını COP31 Zirvesi için gönüllü olarak, İngilizce sözler ve yeni uyarlama ile hazırladı. Doğayı koruma ve birlikte harekete geçme çağrısı taşıyan şarkı, zirve aracılığıyla uluslararası kamuoyuna ulaşacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, dünyanın en önemli iklim organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıkları sürüyor. Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler için birçok sanatçı ve gönüllü farkındalık projelerini hayata geçiriyor. Megastar Tarkan da bu kapsamda sözü müziği kendine ait olan 'Uyan' isimli şarkısını COP31 için İngilizceye uyarlayarak seslendirdi. Klipte iklim değişikliğine ilişkin çarpıcı görüntülere yer verildi.

Dünyanın dört bir yanından ülke temsilcilerini, karar vericileri ve iklim alanında çalışan paydaşları buluşturacak zirve; diyaloğu, uzlaşıyı ve ortak hareket etmeyi merkeze alacak.Türkiye, COP31'i yalnızca iklim krizinin konuşulduğu değil, alınan kararların somut adımlara dönüştüğü bir 'Aksiyon COP'u' olarak konumlandırıyor.

Doğanın korunmasına yönelik çalışmaları ve yıllardır destek verdiği doğa kampanyalarıyla tanınan Tarkan, 2008 yılında kaleme aldığı 'Uyan' şarkısını COP31 Zirvesi için, gönüllü olarak, İngilizce sözler ve yeni uyarlama ile hazırladı. Doğayı koruma ve birlikte harekete geçme çağrısı taşıyan şarkı, zirve aracılığıyla uluslararası kamuoyuna ulaşacak.

Tarkan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Doğanın kendi içindeki eşsiz ekolojik düzenine, her şeyin birbiriyle kurduğu muazzam uyuma ve ahenge hep hayranlık duydum. Bugün doğanın insan eliyle hızla yok ediliyor olması ve bu gidişatı değiştirmek için yeterince harekete geçilmemesi beni derinden üzüyor. Bu yok oluşa alışmak ve göz yummak ise benim için hiçbir zaman bir seçenek olmadı. Hep birlikte bu olumsuz gidişatı değiştirebileceğimize olan inancımla, yıllar önce Uyan şarkımı bu duygu ve niyetle yazdım.

Bugün, aynı inanç ve umutla, kasım ayında ülkemizde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31Türkiye için Uyan'ı İngilizce sözlerle ve yeni bir müzikal uyarlamayla yeniden hazırladım. Amacım, dünyaya doğanın sesi olmak ve hepimize bir kez daha harekete geçme çağrısı yapmak. Dünyanın iklim krizine birlikte çözüm aramak için bir araya geleceği bu önemli buluşmada en büyük dileğim, WAKE UP çağrımın daha fazla insana ulaşması ve hepimizi harekete geçirmesi."

Herkesi ortak sorumluluğa davet eden Tarkan, "Dünyamıza sahip çıkmak, hepimizin en temel görevi ve sorumluluğudur. Zamanımız daralıyor. Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz. Uyanmaktan ve uyuyanları uyandırmaktan başka çaremiz yok. ve ben hala inanıyorum: İnanırsak ve el ele verirsek her şey mümkün" dedi.

SÖZ - MÜZİK: Tarkan

DÜZENLEME : Pete 'Boxsta' Martin

VOKALLER: Dantae Johnson, Evin Durkin, Emma Van Heldsingen

MIX-MASTERING: Pete 'Boxsta' Martin

STÜDYO: Matrix Studios (Londra), The Woods Studios (Londra)

YAPIM: HİTT Müzik Prodüksiyon

YÖNETMEN: Jessy Terrero

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: Alp Korfalı

'WAKE UP/UYAN' şarkısının Türkçe sözleri şöyle:

Gözünde yaşlarla/ Sesleniyor hepimize/ Gel dindir bu acıyı/ İzin verme yere düşmeme/ Kanadı kırık bir kuş gibi/ Yüreğim kanıyor diyor/ Beni ateşe atmadan önce/ Vicdanına sor diyor/ Uyan, harekete geç/ Koy elini kalbine vaktimiz dolmadan/ Bu yolun devamı yokuş deme/ Dağları aşarız eğer inanırsan/ Uyan, uyan, dostum, uyan/ Koy elini kalbine vaktimiz dolmadan/ Bir olursak, başarırız biz/ Her şey mümkün eğer inanırsan/ 'Böyle gelmiş, böyle gider'/ Bu sözlerle kendini kandırma/ Kim bilir belki mücadelemize değer/Tutun gerçeğine, tutun doğruna...

WAKE UP

With tears in her eyes

She calls out to us all

Come heal this pain

Don't let me fall

Like a bird with a broken wing

My heart is bleeding she says

Before you throw me into flames

Ask your conscience she says.

You gotta wake up, you gotta stand up

Put your hand on your heart before time is up

Don't say the road ahead is too steep

We'll cross mountains if you believe

Wake up, wake up, my friend, wake up

Put your hand on your heart before time is up

Stand as one, we will achieve

Anything is possible if you believe

'That's how it's been and will be'

Don't let those words pull you in

Who knows? Maybe this is worth the fight

Hold to your truth, hold to what's right

You gotta wake up, you gotta stand up

Put your hand on your heart before time is up

Don't say the road ahead is too steep

We'll cross mountains if you believe

Wake up, wake up, my friend, wake up

Put your hand on your heart before time is up

Stand as one, we will achieve

Anything is possible if you believe