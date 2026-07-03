Uzman Erbaş Kanunu TBMM'de kabul edildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 217 kabul, 50 ret oyuyla yasalaştı. Görüşmeler sırasında maddeleri üzerine verilen önergeler oylanırken karar yeter sayısı üzerinden AK Parti ile Yeni Yol Grubu arasında İçtüzük tartışması yaşandı. Birden fazla kez karar yeter sayı talebinde bulunan Yeni Yol Grubu'na ve Divan'da ihtilaf olduğunu söyleyen TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'e tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Laf olsun diye 'İhtilaf var'... Nerede ihtilaf var ya? Şuraya bak, insaf ya ihtilaf varmış" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul, Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 9-17'nci maddelerini kapsayan ikinci bölümün görüşmeleriyle devam etti.

AKIN: BU MADDELERLE ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL GEREKÇESİNİN ARKASINDAN DOLANIYORUZ

Kanun teklifinin ikinci bölümü üzerinde DEM Parti adına söz alan İzmir Milletvekili İbrahim Akın, "9'uncu, 10'uncu, 11'inci maddelerini incelediğimizde, aslında Anayasa Mahkemesinin bozduğu ve yürütmenin mahkeme heyetlerinin almış olduğu karara rağmen hala daha keyfi uygulamalarının kabul edilemeyeceğini ifade eden bir Anayasa Mahkemesi kararı var ve şu anda biz bu maddelerle, aslında Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesinin arkasından dolanarak yeni bir yasa üretmeye ve bunu da geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

Dün Genel Kurul'da kabul edilen 7'nci ve 8'inci maddeye ilişkin Akın, "Bu 7'nci, 8'inci maddenin geçmesi sırasında bir duygusal, bir tepkisel, bir inatlaşma olayı olarak değerlendirilebilen bir durum analizi yapılmıştı. Ancak bugünkü savunmalar, özellikle bu konudaki mevcut yürütmede bulunan insanların ifadeleri benim açımdan vahimdir, korkunçtur. Bu şu demektir, 'Bu ülkede biz hukuku tanımıyoruz, mahkeme kararlarını tanımıyoruz; yürütmenin vermiş olduğu raporlar, gerekçeler doğrudur ve bu çerçevede de biz bu işi yapacağız' anlamına gelen bir karardır ve dolayısıyla bana 'Ya, dünkü 7'nci, 8'inci madde geçtikten sonra, 10'uncu, 11'inci, 12'nci maddeler zaten pratik olarak onlardan çok daha farklı değildir. Dolayısıyla saf mısın, neyi konuşuyorsun? 7 diyebilirsiniz ama biz bunları burada konuşmak zorundayız" diye konuştu.

Teklifin ikinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmasının ardından, ikinci bölümde yer alan maddeleri, o maddeler üzerindeki önerge işlemleri ve oylamaya geçildi.

AKAY: GERÇEK İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 31'LERİ BULDU

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, dokuzuncu madde üzerine verilen önergeye ilişkin söz alarak, "Dokuzuncu maddenin kendisi bir yerde de istihdam yaratmayla ilgili bir madde olduğu için olumlu. Nasıl olumlu? Başta şehit yakınları olmak üzere yine askerlikten muaf tutulmuş kişilerin uzman erbaş olarak çalışmasına imkan sağlıyor ama istihdam sorunu bununla çözülüyor mu? Maalesef çözülmüyor. Bakın, en son veriler açıklandı. İşsizlik oranıyla ilgili gerçek işsizlik oranı yüzde 31'leri buldu. Bu çok ciddi bir oran" dedi.

Bir taraftan Türkiye'de fabrikaların kapandığını ve yurt dışına taşındığına dikkati çeken Akay, "En son, çok önemli bir grup çok ciddi işçi çıkarttı, çalışan çıkarttı; 22 bin civarında. Yan sanayisiyle beraber, oraya tedarik sağlayan yan sanayi firmalarıyla beraber orada da 4 bin kişi işten çıkartılmak zorunda kaldı. İşsizlik, istihdam sorunu çok büyük bir sorun. Bu grup aynı zamanda o kadar banka kredisi kullanmış ki -172 milyar civarında- yapılandırılmazsa grubun ayakta kalması mümkün değil. Şimdi, yapılandırmayla ilgili de herhalde kamu bankaları gerekli yapılandırmayı da yapacak ki bu grubu rahatlatsınlar ama bir taraftan da KOBİ'ler, esnaflar, çiftçiler krediye ulaşamazken..." diye tepki gösterdi.

YENİ YOL İLE AK PARTİ ARASINDA İÇTÜZÜK TARTIŞMASI

Teklifin dokuzuncu maddesi üzerine verilen önergenin iki kez üst üste karar yeter sayısı bulunamaması üzerine Meclis Başkanvekili Bingöl iki kere üst üste beşer dakikalık aralar verdi. Bunun üzerine AK Parti milletvekillerinden itiraz sesleri yükseldi. Aranın ardından üçüncü kez oylamaya gidildiğinde karar yeter sayısının çıkması üzerine önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Aynı madde üzerine Yeni Yol Grubu adına verilen önergeye ise Divanda bulunan Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, önerge üzerine salt çoğunluğun sağlandığını söyledi. Yeni Yol Grubu ise karar yeter sayısı talebinde bulundu. Divanda ihtilaf olduğunu söyleyen Meclis Başkanvekili Bingöl, elektronik cihazla oylamayı başlattı. Bunun üzerine yerinden tepki gösteren AK Partili Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Arkadaşlar, hakkın kötüye kullanılması yasağı vardır. Hakkın kötüye kullanılması yasağını herkes dikkate almak zorunda. Hukuk art niyeti kabul etmez, korumaz. İçtüzük'e uyulsun" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ise yerinden AK Parti sıralarına seslenerek "17 maddelik teklifin arkasında duracaksınız, böyle yetkisiz kişilere teklif göndermeyeceksiniz. Şu anda teklifinizin arkasında durmuyorsunuz. Az önce yeter sayı istenmeden konuşmaların yapılması konusunda teklif geldi; biz de kırmadık..." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Laf olsun diye 'İhtilaf var'... Nerede ihtilaf var ya? Şuraya bak, insaf ya! İhtilaf varmış" diyerek tepki gösterdi.

Karar yeter sayısının olduğunu belirten TBMM Başkanvekili Bingöl, önergenin kabul edilmediğini söyledi.

MUŞ: KATİP ÜYE MUHALEFET EDEMEZ, DİVAN TARAFSIZLIĞINI KAYBETTİ

Yeni Yol Grubunun teklifin 10'uncu maddesi üzerine verdiği önergeye de Divanda bulunan Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, önerge üzerine salt çoğunluğun sağlandığını söyledi. Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya'nın yeniden karar yeter sayısı istedi ve Divanda ihtilaf olduğunu söyleyen Meclis Başkanvekili Bingöl, elektronik cihazla oylamayı başlattı. AK Parti Samsun Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yaşananları eleştirerek "Tarafsız Divan, tarafsız Divan! Divan tarafsızlığını kaybetti" diye konuştu.

Bunun üzerine Bingöl, "Sayın Muş, sen yapma bari ya! Sen yapma, sen Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanısın, sen yapma bari" diye tepki gösterdi. AK Partili Muş ise "Katip üye muhalefet edemez, uyarmak zorundasınız" diye cevapladı. Elektronik oylamanın ardından önerge, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

OLGUN: BİNLERCE KAHRAMANIMIZ 'BOŞ KADRO YOK' BAHANESİYLE KAPIDAN ÇEVRİLMEKTEDİR

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, kanun teklifinin 10'uncu maddesiyle uzman erbaşların kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, sözleşmeleri ve kariyerleri üzerinde doğrudan etkili olacak bir sicil sisteminin ilk kez kanunla düzenlenecek olmasının olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

"Ancak doğru bir adım atılması eksik bir düzenlemeyi yeterli hale getirmez" diyen Olgun, şu ifadelere yer verdi:"

"Asıl mesele bu sicilin hangi objektif kriterlerle verileceği, nasıl denetleneceği ve haksız değerlendirmelere karşı hangi etkili itiraz yolunun bulunacağıdır. Uzman erbaşlarımızın asıl sorunu, kanunun kendilerine tanıdığı yedi yıl hizmet sonrası kamuya geçiş imkanlarının uygulamada ne yazık ki çok büyük bir bürokratik duvara ve referans engeline çarpmasıdır. Mevzuattaki mevcut haklarına rağmen atama kararı tamamen kurumların inisiyatifine bırakıldığı için binlerce kahramanımız 'Boş kadro yok' bahanesiyle kapılardan çevrilmektedir. Meclisimizin görevi, önce bu mağduriyete son verecek, kurumların keyfi kararlarını bitirecek, adil ve zorunlu bir kontenjan düzenlemesini derhal hayata geçirmektir"

ŞENYAŞAR: İSMET YILMAZ, EVLADINI KAYBETMİŞ AİLEYE 'SİZE MAAŞ BAĞLANSIN DİYE ÇOCUKLARINIZ İNTİHAR EDİYOR' DEDİ

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, devletin "zorunlu askerlik" adı altında askere gönderdiği yurttaşların kışla içinde şiddetten, emir komuta zincirindeki mobbingden, işkenceden koruyamadığını belirterek " Meclis tutanaklarına, insan hakları derneklerine ve Türkiye Barolar Birliğinin raporlarına baktığımızda 2002-2012 yılları arasında yani on yılda kışlalarda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden asker sayısı tam 938. Sivil denetimden uzak kışlalarda, 'disko' adı verilen hapishanelerde, disiplin koğuşlarında gencecik insanlar işkenceye maruz kalıyor" dedi.

"Kıbrıs'ta askerlik yaparken günlerce susuz bırakılan ve dövülerek öldürülen Uğur Kantar'ın ailesi yıllardır adalet arıyor" diyen Şenyaşar, Van'da askerlik görevini yapan Ahmet Türeli'nin göğsüne ise G3 piyade tüfeği mermisi sıkıldığını, aileye "İntihar etti" diye rapor gönderildiğini hatırlatarak "Bir insan namlu mesafesi bir metre olan G3 piyade tüfeğiyle kendi göğsüne arka arkaya nasıl üç el ateş edebilir? Daha da utanç verici olan ise bu ülkede 2011-2015 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan İsmet Yılmaz, evladını kaybetmiş, ciğeri yanan acılı bir aileye 'Size maaş bağlansın diye çocuklarınız intihar ediyor' dedi, bu söz ülkenin siyasi tarihine kara bir leke olarak girmiştir. Bu kanun teklifiyle sivil alanların askeri mahallelere dönüştürülmesi yerine önce kışla içindeki güvenliği sağlayın" diye konuştu."

Kanun teklifinin ikinci bölümdeki maddelerin oylamalarının tamamlandı. Teklifin tümü üzerine yapılan açık oylamayla Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 217 kabul, 50 ret oyuyla kabul edilerek kanunlaştı.

Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Bingöl, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 14 Temmuz Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.