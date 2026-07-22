TBMM'den 'Çerçeve Yasa' Açıklaması

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" kapsamında siyasi parti turlarını tamamlayarak, "çerçeve yasa"ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Meclis tatile girmeden önce sunulur. Ümit ediyorum ki önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na, komisyona gelir. Müstakil ve geçici bir yasa olacak" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı çözüm süreciyle ilgili TBMM tatile girmeden sunulması planlanan "çerçeve yasa" ile ilgili dün başlattığı siyasi parti turunu tamamladı. MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve CHP temsilcileriyle dün görüşen Kurtulmuş, bugün de İYİ Parti ve AK Partili yetkililerle bir araya geldi.

Kurtulmuş, siyasi parti temaslarının ardından Meclis'te açıklama yaptı. Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı ortak raporun bu süreçte yol haritası niteliği taşıdığını ifade eden Kurtulmuş, yürütülen sürecin ve komisyon çalışmalarının niteliğine dikkati çekti. Dünyadaki diğer çatışma çözümlerinden farklı bir model uygulandığını belirten Kurtulmuş, "Terör örgütünün silahları bıraktığını ilan etmesiyle birlikte yeni bir süreç başlamış oldu. Bu süreçte Meclis'teki bu komisyonun çalışmaları fevkalade değerli ve önemliydi. ve ayrıca dünyadaki bütün çatışma çözümlerine de baktığımız zaman son derece nitelikli ve son derece farklı bir çalışma oldu. Bu çalışmada bir üçüncü göze yer yoktu. Çünkü bütün siyasi partiler millet adına sürecin hem denetleyicisi hem de sürecin taşıyıcısı oldular" diye konuştu.

"BU ASLA BİR GENEL AF YA DA ŞAHSA AİT BİR AF NİTELİĞİNDE OLMAMALIDIR"

Silahların tamamen geride bırakılması amacıyla yasal bir düzenleme yapılması zaruretinin doğduğunu kaydeden Kurtulmuş, hazırlanacak "çerçeve yasanın" içeriğine ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"27 Nisan'da ortaya konulan silahsız bir döneme girilme iradesinin defaatle tekrarlanması sonucunda, komisyon çalışmasının da başarıyla nihayete ermesi sonucunda ortak bir noktaya doğru gelindi. Bundan sonraki süreçte artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, Terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu çerçevede de yine bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir."

Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki raporumuzun 6. bölümünde yer alan örgütün, münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidi ile ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Mühim olan mesele özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırdığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz."

"HEDEFİMİZ MECLİS TATİLE GİRMEDEN YASALAŞMASI"

Görüşmeler sonucunda siyasi partiler arasında ana çerçeve itibarıyla bir anlayış birliği gözlemlediğini dile getiren Kurtulmuş, "Bundan sonraki süreçte çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkanvekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler. Belki ondan sonraki süreçte bütün partilerden temsilcilerle birlikte müşterek bir çalışma gündeme getirilecek. Ümit ve arzu ederiz ki, Meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir dönemin de kapılarını ardına kadar açar" diye konuştu.

"MESELA SADECE BİR YASA ÇIKARMA MESELESİ DEĞİLDİR"

Sürecin toplumsal ve tarihsel boyutuna vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi değildir. Silahların geride bırakılması, artık Türkiye'de Türk, Kürt kardeşliğinin ilani nihaye, kıyamete kadar ilan edilmesi, zihinlerde ve gönüllerde teröre artık hiçbir şekilde yer bırakılmaması, mücadelenin olacaksa sadece bir siyasi rekabet şeklinde olmasını sağlayacak yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Yasayı bugün böyle çıkarırsınız, yarın başka bir şekilde başka bir yasa çıkabilir. Ama asıl olan, insanların gönülden duyduğu kardeşliği, tarih boyunca sahip olduğumuz kardeşliği bundan sonra da sahip olacak şekilde sürdürebilmesidir."

Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde ve özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada bizim her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve dostluğa ihtiyacımız var. Zaten var olan ve birtakım emperyal projelerin sonucu olarak Türkiye'yi uzun yıllar meşgul eden bu terör olgusunu kenara bıraktığımızda daha da kuvvetlenerek devam edeceğimiz, devam edeceğine inandığımız bu kardeşliğin kapılarını inşallah bu düzenlemeyle birlikte daha fazla açmış olacağız."

"YENİ BİR PARTİ KURARLARSA GÖRÜŞLERİNİ ALMAK VAZİFEMDİR"

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile görüşme olup olmayacağına ve bunun terörle mücadele süreci kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi. Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki bu yasa bütün Meclis'te bulunan arkadaşlarımızın ortak çabasıyla çıkacak. Bu komisyonda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da fevkalade güçlü bir destek verdiler. Tartışmaların her aşamasında bulundular ve bu süreçte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olan Sayın Özgür Özel'in de, Grup Başkanvekili Sayın Murat Emir'in de fevkalade değerli katkıları oldu. Tabii ki bu kadar katkıda bulunan bir grubun, eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da bu sürece ilişkin görüşlerini almak Meclis Başkanı olarak vazifemdir diye düşünürüm."

"ÇOK KAPSAMLI VE ÇOK DETAYLI BİR ŞEY OLMAYACAK"

Yasal düzenlemenin takvimine ve hazırlanacak metnin niteliğine ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, sürecin olgunlaşmasıyla birlikte hızlıca adımlar atılacağını vurguladı. Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Meclis tatiline girmeden evvel bu işi bitireceğiz, ümit ediyorum. Olgunlaşır olgunlaşmaz Meclis Başkanlığı'na gelir, sunulur. Gerekiyorsa arkadaşlarla birlikte, diğer partilerden koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına, komisyona gelir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu Meclis müzakere ederek bitirir, inşallah. Tabii ki ortak bir metnin olması gerekir. Zaten çok kapsamlı, çok detaylı bir şey olmayacak. Ana çerçevesini kısmen ifade ettim. Zaten üzerinde ortaklaşılmış olan bir fikir çerçevesinde partiler bir araya gelir. Çok uzun olmayan bir yasayla neleri kapsayacağı, neleri kapsamayacağı, bu denetleme mekanizmasının, gözleme mekanizmasının nasıl ve ne şekilde oluşacağı ve bunun süresinin ne zaman, ne kadar olacağı ile ilgili nihai kararlar verilir. Kısa bir metin olacaktır ve bu metinle de bu yasa yasallaşmış olur."

Gözetleme ve denetim mekanizmasına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, "Şimdi zaten bizim komisyon raporumuzda bu gözetleme ve denetleme mekanizması tanımlandı. Burada ortaya konulacak, yani devletin güvenlik birimlerinin yapacağı gözlemlerin belli aralıklarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması zaten Meclis'in teklifinde de, komisyonun teklifinde de vardır. Partili arkadaşlarımız, partileri temsil eden arkadaşlarımız yaptıkları temaslarla bunu bir şekilde olgunlaştırırlar" ifadesini kullandı.

"Suça karışan ve karışmayan ayrımına ilişkin detaylara" yönelik bir soruya Kurtulmuş, "Ben detayları vermem. Bir müzakere yapılacak. Partiler arasında ortaya çıkan ana bir çerçeve konuşulur ve ondan sonra yasanın metni üzerinde nihai değerlendirmeler yapılır" yanıtını verdi."

"ASIL OLAN NİYET VE İSTİKAMETTİR"

"Kanun teklifinin Meclis'te grubu bulunan genel başkanların ittifakıyla çıkacağına" ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "niyet ve istikametin" önemini vurguladı. Farklı fikirlerin olabileceğini kaydeden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"Burada asıl olan niyet ve istikamettir. Türkiye artık güçlü, büyük Türkiye istikametinde yürüme kararlılığını bu çalışmalarla birlikte bir devlet politikası olarak da ortaya koymuştur. Yolumuz, istikametimiz bellidir. Artık hiçbir terör örgütünün Türkiye için bir tehlike, bir tehdit olmayacağı bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Niyet de bellidir. Bu niyeti de bütün siyasi partilerimiz şimdiye kadarki süreçte ortaya koymuştur. Tabii ki partiler arasında farklı siyasi kanaatler, farklı teklifler vardır ve olacaktır, bu kaçınılmazdır. Bence burada unutmamamız gereken, niyetin ve istikametin sağlıklı bir şekilde korunmasıdır. Çünkü 'Bu yasayı hazırladık, her şey bitti' değil. Bu yeni süreçle birlikte önümüze gelecek olan meseleleri de devlet aklıyla ve millet vicdanıyla çözebilme başarısını ortaya koymamız lazım. Türkiye bunu yapacak güçtedir, bunu yapacak iktidara sahiptir ve Allah'ın izniyle bu istikamette yürüyecektir."

"NİYETLERİMİZ AÇIK, SARİH, SARİH VE TEMİZDİR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grubu ile yapılan görüşmede yasaya ilişkin genel bir çerçevenin çizilip çizilmediğine ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Şöyle; biz zaten tüm siyasi partilerle görüştüğümüz gibi AK Partili arkadaşlarımızla da... Bizim uzun yıllar birlikte olduğumuz arkadaşlarımız, bu meseleye çok ciddi şekilde kafa yoran arkadaşlarımız. Herkesin kendi zihninde bu sürece ilişkin parti olarak da, kurumsal olarak da, bireysel olarak da ciddi bir müktesebat var. Bu müktesebatın hepsi bir araya gelir. Kısa bir süre içerisinde de zaten yapılacak iş belli. Yürünecek istikamet belli. Niyetlerimiz açık, sarih, sahih ve temizdir. Bu niyetler çerçevesinde de yolumuzu yürüyeceğiz ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin ilk 100 yılının yaklaşık yarısını heba ettiğimiz terör meselesini artık tamamıyla geride bırakacağız."