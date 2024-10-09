TBMM Genel Kurulu... CHP Grup Başkanvekili Günaydın: "22 Yıldır İktidardasınız, Sizin Güvenlik Politikalarınız Bu Memleketi Böylesine Çürüttü"

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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kadın ve çocuk cinayetlerine değinerek, "Size unuttuğunuz özdeyişi hatırlatayım; Fırat'ın kıyısında kaybolan bir koyundan iktidar sorumludur. 22 yıldır iktidardasınız, sizin güvenlik politikalarınız, bu memleketi böylesine çürüttü" diye konuştu. Günaydın, kamudaki liyakatsız atamaları da eleştirdi. Genel Kurul'da kadın cinayetlerini protesto eden DEM Partililer de sıralara "6284'ü uygula", "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" yazılı dövizler koydu.

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, DEM Partililer kadın cinayetlerini protesto amacıyla oturdukları sıralara "6284'ü uygula", "İstanbul sözleşmesi yaşatır" yazılı dövizler koydu.

Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'nin gerçek gündeminde açlık, yoksulluk ve kadın cinayetinin olduğunu söyledi. Günaydın, "Oysa biz Meclis'te 'İsrail bir gün bize saldıracak, ertesi gün anayasa yapalım, başka bir şeye gerek yok' nidalarıyla, bu hamasetle dolaşmaya devam ediyoruz. Narin kızımız öldürüleli 21 Ağustos'tan bu yana 20 haneli bir köyde henüz cinayet çözülemedi. O cinayetin siyasi bağlantısı var mı? O köy tarım gelirinden yüksek olan ekonomik duruma nasıl kavuşmuş. Orada silah kaçakçılığı var mı? İstanbul'da iki kızımız vahşi bir şekilde katledildi. Tekirdağ'da küçük bir çocuğumuz cinsel istismar sonucu hayatını kaybetti. 'Bunların hükümetle ne alakası var' denilebilir. Size unuttuğumuz öz deyişi hatırlatayım, Fırat'ın kıyısında kaybolan bir koyundan iktidar sorumludur. 22 yıldır iktidardasınız sizin güvenlik politikalarınız, bu memleketi böylesine çürüttü" diye konuştu.

"İçinde ne olduğunu bilmediğimiz köfteleri yemek zorunda mıyız"

Günaydın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde bir köfte markasında domuz eti bulunmasına ilişkin de "Diğer firmalar açıklandı, bu firmalar açıklanamıyor. Neymiş, yürütmeyi durdurma kararı almış. Bu karar çerçevesinde biz her gün bilmeden o köfteciden, içinde ne olduğunu bilmediğimiz köfteleri yemek zorunda mıyız?" diye sordu.

" Akın Gürlek'in işinin ne olduğunu yakında Türkiye öğrenecek"

Gökhan Günaydın, Akın Gürlek'in Adalet Bakan Yardımcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanmasına ilişkin, "Bir adam bakan yardımcılığından tekrar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na döndürülür mü, döndürülür. İşi varsa döndürülür. Onun işinin ne olduğunu biz biliyoruz, yakında Türkiye'de öğrenecek" dedi.

"Ankara Üniversitesi Rektörü, üniversitenin taşınmazlarını vakfa peşkeş çekmiş"

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ın eski AKP milletvekili olduğuna işaret eden Günaydın, "Milletvekilliği 2019'da bitti. Gariban işsiz mi kalsın, 2020'de Ankara Üniversitesi Rektörü, 4 yıl... 2024'te bir 4 yıl daha atadık. Sonra onun kızını sınavsız mülakatsız getirdiniz, TBMM'ye daire başkanı yaptınız. Ankara Üniversitesi'ne ait taşınmazları bir vakfa peşkeş çekmiş" şeklinde konuştu.

"Parayı bir yerden kısıyorsunuz öbür yere aktarıyorsunuz"

Günaydın, eski Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun, Van Büyükşehir Belediyesi kayyumu, ardından 2019-2024 yıllarında AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı daha sonra İçişleri Bakanlığı müfettişi daha sonra da Diyarbakır Valisi olarak atanmasını eleştirdi. Günaydın, "Türkiye dünyanın 20'nci büyük ekonomisi olmasına rağmen yurttaşlar bir fakru zaruret içerisinde iktisadi koşullar içerisinde yaşarken parayı bir yerden kısıyorsunuz öbür yere aktarıyorsunuz ama bunları yapabilmek için de liyakatli olmayan yalnızca sadakatiyle öne çıkan insanları rektör yapıyorsunuz. Bu lale devri bitecek, üstelik de bu lale devri bugüne kadar size oy vermiş vatandaşın yeter artık demesiyle bitecek" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit: "Bu adalet sistemi katillerle empati yapıyor"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de sadece 2024 yılında 295 kadının yaşamını katledildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu Meclis'in artık kadın şiddetine sessiz kalmasını da kabul etmiyoruz. Eylül ayında 30 kadın 1 çocuk katledilmiş. 15 kadın 4 çocuk şüpheli şekilde öldürülmüş. Bu bir savaş bilançosu. Bu ülkede bir kadın kırımı yaşanıyor. Bu ülkede bir cinskırımı yaşanıyor. Bu iktidar halihazırda hiçbir şey yapmıyor. Sadece seyrediyor, iyi niyet temennilerinde bulunuyor. Bu adalet sistemi katilerle empati yapıyor. Katillere ceza indirimi veriyor. Katledilen kadınlarla ve onların yakınlarıyla empati kurmuyor. Bu düzende tek bir kadını bile kaybetmeye mecalimiz yok. Bu şiddetin karşısında bütün parlamentodaki kadın vekiller başta olmak üzere herkesi tutum almaya davet ediyoruz."