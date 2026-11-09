TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... AK Partili Aksu: “Türkiye\'nin darbe mahsulü mevcut anayasasından kurtulma vakti çoktan geldi”

Haber: Esra TOKAT

(TBMM) - AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin darbe mahsulü mevcut anayasasından kurtulma vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz" dedi.

Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk söz aldı.

Hukuk güvenliğine değinen Öztürk, şunları söyledi:

"Demokratik devlette yargının bağımsız ve tarafsız olması kadar vatandaşın adalete güven duyması da esastır. Hukuk güvenliği kuralların açık, öngörülebilir ve istikrarlı uygulanmasını, kamu gücünün keyfilikten uzak kullanılmasını gerektirir. Savunma hakkı, masumiyet karinesi, yargılamada tarafların eşitliği ve savunma hakkının etkin kullanılması adil yargılanmanın vazgeçilmez güvenceleridir."

Geniş toplumsal mutabakatla hazırlanacak sivil bir anayasanın temel hak ve özgürlüklerin teminatını sağlamlaştırması gerektiğini ifade eden Öztürk, uygulamadaki sorunlara yönelik önerilerini şöyle sıraladı:

"Mahkemelerde ihtisaslaşmanın artırılması, iş yükünün dengeli dağıtılması, uygulama birliğinin güçlendirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi, temel kanunların sadeleştirilmesi ve hedef sürelerin takibi oldukça önemlidir. Bu hedefler uygulamadaki somut sorunlara çözüm üretmeyi gerektirir. Kira davalarında ihtisaslaşmayı artırmalı, tahliye kararlarının icrasındaki gecikmeleri gidermeliyiz. Yine bilirkişilikte uzmanlık denetimini güçlendirip raporlama standartları oluşturmalıyız. Tebligatta usul denetimini ve elektronik bilgilendirmeyi geliştirerek hak kayıplarını önlemeliyiz. İcra mahkemelerindeki yoğunluğu dosya türlerine göre personel ve daire planlamasıyla azaltmalıyız. Konkordato süreçlerinde denetimi güçlendirirken borçlu ve alacaklı dengesini koruyarak hukuki güvenceleri birlikte korumalıyız. İş kazalarında bilimsel kusur ölçütleri benimsenmeli, çelişkili raporlar ve geciken tazminat süreçleri giderilmelidir."

"FON İŞLEMLERİNİN DENETİMİ VE İHTİYAÇ DUYULAN MEVZUAT GÜVENCELERİ BİR AN ÖNCE ARTIRILMALIDIR"

Sermaye piyasalarında yatırımcıların korunması için de denetim ve mevzuat güvencelerinin artırılması gerektiğini belirten Öztürk, ceza adaleti alanındaki önerilerini de sıraladı. Öztürk, "Saldırgan davranışlara yönelik yaptırımların caydırıcılığı somut verilerle ölçülmeli, bu fiillerin tekrarını önleyecek tedbirler geliştirilmelidir. Dijital dolandırıcılık ve yasa dışı bahis soruşturmalarında adli bilişim altyapısını ve uzmanlaşmayı da güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ilişkin verileri de paylaşan Öztürk, şunları söyledi:

"26 Nisan 2024 tarihinde kurulan Bilirkişi Daire Başkanlığının koordinasyonunda 638 dosya incelenmiş, bunlardan 68'i aydınlatılmış, yürütülen soruşturmalar kapsamında 203 şüpheli hakkında tutuklama, 105 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Adalet Bakanımızın suçla mücadelede ortaya koyduğu kararlılığı, soruşturmaların etkinliğini artırmaya ve kurumlar arası koordinasyonu üst düzeye çıkarmaya yönelik çalışmalarını takdirle karşıladığımızı ifade ediyorum."

"YAPTIRIMIN CAYDIRILICIĞI, MAĞDURUN HAKKININ KORUNMASI VE HÜKÜMLÜNÜN YENİDEN TOPLUMA KAZANMASI"

Öztürk, adalet sisteminin işleyişinde görev yapan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, "En iyi mevzuat, onu uygulayan insanların bilgi, liyakat ve gayretiyle hayat bulur. Hakimlerimiz, savcılarımız, zabıt katiplerimiz, infaz koruma memurlarımız ve teşkilatımızın bütün personeli, vatandaşla devlet arasındaki bu güven ilişkisinde önemli sorumluluk üstlenmektedir. Bu bakımdan bunların özlük haklarını iyileştiren bir yaklaşımı da benimsemesini arzu ediyoruz" dedi.

Ceza infaz sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztürk, şöyle konuştu:

"Ceza infaz anlayışımızda yaptırımın caydırıcılığı, mağdurun hakkının korunması ve hükümlünün yeniden topluma kazandırılması birbirini tamamlayan esaslardır. Bu üç unsurun herhangi birinin ihmal edilmesi infaz sisteminin amacına ulaşmasını zorlaştırır. Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını, kurumların fiziki şartlarından hizmet kalitesine, personelinin özlük haklarından iyileştirme faaliyetlerine kadar geniş bir alanı kapsamasını değerli buluyoruz. Hükümlülerin eğitim ve meslek edinme imkanlarına kavuşmaları, tahliye sonrasında kendi emekleriyle geçinerek suçtan uzak bir hayat kurabilmeleri bakımından önemli. Aile bağlarının korunması, sağlık hizmetlerine erişim ve özellikli desteklerden yararlanmalarının desteklenmesi de bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır."

İnfaz personelinin çalışma koşullarına da değinen Öztürk, "Denetimli serbestlikte kurumlar arası işbirliğinin güçlenmesi, toplumla yeniden bağ kurulmasını kolaylaştıracak bütün hizmetlerin ve sürecin arkasında güçlü şartlarda sorumlu tutulan infaz personelimizin emeği var. İnfaz personelimizin fedakarlığını takdir ediyor, özlük haklarının iyileştirilmesini, çalışma şartlarının geliştirilmesini ve mesleki gelişim imkanlarının da genişletilmesini öncelikli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk dünyasıyla hukuk ve adalet alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini de söyleyen Öztürk, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in çalışmalarını takdir ettiğini bildirdi ve şunları söyledi:

"Adalet sisteminin esası hukukun üstünlüğüdür. Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz nettir. Güçlü devletin teminatı güçlü hukuktur. Devletin itibarı ise yetkisini adaletle, ölçüyle ve hukuk içinde kullanmasıdır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin milletimizin birliğini, devletimizin bekasını ve toplumsal huzurunu esas alan siyaset anlayışının gereği olarak hukukun üstünlüğünü takip eden her gayreti desteklemeye devam edeceğiz."

AK PARTİLİ AKSU: "SİYONİST İSRAİL 22 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ"

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ise komisyondaki konuşmasında Gazze'de öldürülen çocuklara ilişkin sözlerle başladı ve şöyle konuştu:

"Siyonist İsrail'in Gazze'de 22 binden fazla çocuğu öldürdüğünü haykırarak sözlerime başlamak istiyorum. Filistinli olduğunu, Filistin'de doğduğunu dahi bilmeyen masum yavrular… 70 binden fazla Filistinli çocuk ise yetim durumda. İsrail'in o biraz önce bazı milletvekili arkadaşlarımızın bahsettiği uluslararası insan hakları endekslerinde lütfen yerini bulun ve gösterin. Sonra söylediklerinizin ülkemiz için inandırıcılığını bir kez daha değerlendirin. Çünkü kötülüğün sıradanlaşması ve küreselleşmesinde yalnızca kötülüğü yapanların değil, kötülüğün normalleşmesine karşı insani direnç üretmeyenlerin de sorumlulukları söz konusu olacaktır."

"YARGI TARAFSIZ VE BAĞIMSIZDIR"

Adaletin siyasi çekişmelerin konusu yapılamayacağını söyleyen Aksu, yargı bağımsızlığına ilişkin şöyle konuştu:

"Adalet günlük siyasi çekişmelerin, popülist yaklaşımların ve konjonktürel dalgalanmaların malzemesi yapılamayacak kadar yüce bir kavramdır. Adaletin bir medeniyet değeri haline gelebilmesi için vicdanlarda benimsenmesi, hukukta korunması ve kurumlarda uygulanması gerekir. Adalet mülkün temelidir düsturu bizim medeniyet irfanımızdan neşet eden, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan da Cumhuriyet'e uzanan felsefemizin omurgasıdır.

Bugün hakimler, savcılar hiçbir kimseden emir almadan yalnızca Anayasa'ya, kanunlara ve kendi vicdanlarına göre karar vermektedir. Yargı tarafsız ve bağımsızdır. Adalet anlık reflekslerle ve dijital mecralardaki kalabalıkların etkisiyle tesis edilmez. Bugün maalesef sosyal medyanın yargı üzerinde toplumsal algıya oynayarak oluşturduğu baskı hukukun nesnelliğini ve ciddiyetini tehdit eder hale gelmiştir. Ekran başındakilerin adeta hem adli kolluk, hem savcı, hem de hakim konumuna gelmesi yargı sistemi için büyük bir tehlikedir. Hukuk tarihimizin abidelerinden olan Mecelle'de çok net bir kaide vardır. Beraat-i zimmet asıldır. Ceza hukukumuzun önemli bir unsuru olan masumiyet karinesi yok sayılarak adalet kürsüsünde kitlelerin vicdanına veya öfkesine teslim edilemez. Adaletin terazisine sokağın gürültüsünü değil yalnızca hukuku, delili ve hep beraber vicdanı koymak durumundayız."

Yargı reformu stratejileri kapsamında atılan adımları memnuniyetle takip ettiklerini belirten Aksu,, şöyle konuştu:

"Reform statik değil, dinamik ve yaşayan bir süreçtir. Toplumun hızlı değişen dinamikleri yeni ihtiyaçları beraberinde getirmektedir. Milletimiz ceza adaletinin etkinliğine ve bilişim suçlarına dair düzenlemeler başta olmak üzere adalet sistemindeki bu reform ivmesinin 13. Yargı Paketi ile de devam ettirilmesini büyük bir arz ile beklemektedir."

Yargı hizmetlerine değinen Aksu, "Adaletin erişilebilir olduğunu gösteren en somut projelerden biri de Alo 135 hattıdır. Bu süreci sahada destekleyen yargı hizmetleri etkinliği büroları da adliyelerdeki işleyişe hız kazandırarak vatandaşlarımızın adalete daha kolay ve etkin bir şekilde erişmesine olanak sağlamaktadır. İnsanı merkeze alan Alo 135 uygulaması insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının et kemiğe bürünmüş halidir" dedi.

"ADALETİN KALİTESİ ONU DAĞITAN İNSAN UNSURUNUN KALİTESİYLE DOĞRUDAN ORANTILIDIR"

İhtisas mahkemeleri, istinaf sistemi ve hukuk mesleklerine giriş uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksu, şu ifadeleri kullandı:

"İhtisas mahkemeleri ile vatandaşlarımızın uyuşmazlıklarının konusunda uzman ve liyakatli hakimler tarafından hızlıca çözülmesi amaçlanmaktadır. İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi ile adaletin yerelde ve hızlıca tecelli etmesini sağlayan bir sistem kuruldu. Bu sayede idari yargı mahkemelerinde ortalama dava görülme süreleri Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkelerin çok daha ilerisinde bir hıza ulaştı. Bu sistemin adalete katkısı hız, şeffaflık ve tasarruf ölçülemeyecek boyutlardadır. Adaletin kalitesi onu dağıtan insan unsurunun kalitesiyle doğru orantılıdır elbette. Hukuk fakültelerine giriş için getirilen 100 bin başarı sırası şartı ve hukuk mesleklerine giriş sınavı uygulaması Türk adalet sisteminin geleceği için son derece önemlidir. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi de mesleğe çok daha donanımlı bir şekilde hazırlık sağlamaktadır."

"YENİ VE SİVİL BİR ANAYASA İNŞASI"

Yeni anayasa çağrısı yapan Aksu, mevcut anayasanın günün ihtiyaçlarını karşılamadığını savunarak, şunları söyledi:

"Adalet vizyonumuzun ve Türkiye Yüzyılı hedefimizin en önemli halkalarından biri şüphesiz ki yeni ve sivil bir anayasa inşasıdır. Bizler Türkiye'nin darbe mahsulü olan mevcut anayasasından kurtulma vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz. Mevcut anayasa onca yamaya rağmen artık günümüzü taşıyamamakta, toplumsal ve hukuki ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Türkiye Yüzyılı'na yakışır, sivil ve çağdaş bir anayasa hak ve özgürlükleri, kardeşlik hukukunu çok daha güçlü bir şekilde teminat altına alacaktır. Temennimiz odur ki hiçbir ayrım gözetmeksizin ortak değerlerimiz ve ortak aklımız etrafında kenetlenerek en geniş toplumsal mutabakatla sivil ve katılımcı bir anayasayı yapmak Gazi Meclisimize nasip olacaktır."

Aksu, konuşmasının sonunda Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapma" hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.