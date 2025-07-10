TBMM ve Siyasi Liderlerden Önemli Ziyaretler - Son Dakika
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TBMM ve Siyasi Liderlerden Önemli Ziyaretler

10.07.2025 09:10
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TBMM Başkanı, Bosna'da anıtı ziyaret edecek; CHP ve diğer partilerden liderler çeşitli etkinliklere katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ile Bosna Hersek Kurucu Devlet Başkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in Anıt Mezarı'nı ziyaret edecek, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Bağlar Saraybosna Yazarlık Akademisi Kapanış Programı ve Bağlar 10. Sayı Tanıtım Programı'na katılacak, "Yer altında" sergisini ziyaret edecek.

(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediye Başkanları Toplantısı, "Mağdur Aileler Buluşması" ve "Halk Buluşması"na katılacak.

(Ankara/10.00/14.00/Adana/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, La Nuvola Konferans Merkezi'nde "2025- Ukrayna İyileştirme Konferansı"na iştirak edecek.

(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, MHP ve AK Parti il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Edirne/11.00/11.30/14.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ve Ali Sukas'ı ziyaret edecek.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Çalışan ve Üreten Gençler Programı yeni uygulama dönemi imza töreni ile sanayicilerle istişare toplantısına katılacak.

(Siirt/13.45/14.30/15.40/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı inşaat maliyet ile sanayi üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Yedinci Üçlü Toplantısı'na katılacak.

(Kuala Lumpur) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelecek.

(Bakü/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir Valiliğine ziyarette bulunacak, İl Halk Kütüphanesinin açılışına katılacak, Uşak Valiliği ile Blaundus Antik Kenti ve Cam Teras Kanyonu'nu ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak.

(Balıkesir/10.00/11.00/Uşak/12.45/14.30/15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.

(Bolu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca, "Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor" sloganıyla Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyüş gerçekleştirilecek, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Çalışan ve Üreten Gençler Programı tanıtımına katılacak, milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz'u ziyaret edecek, yapımı devam eden yurt inşaatında incelemelerde bulunacak.

(Siirt/14.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş futbol takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın St. Pölten takımıyla NV Arena'da karşı karşıya gelecek.

(Sankt Pölten/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Galatasaray futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Avrupa Ligi'nde birinci eleme turu maçları yapılacak, UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu müsabakaları tamamlanacak.

(Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Kültür Sanat, Özgür Özel, Konferans, Politika, Ekonomi, ankara, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM ve Siyasi Liderlerden Önemli Ziyaretler - Son Dakika

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