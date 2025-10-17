Trump\'tan Putin ile Görüşme Açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda bir görüşme yapacağını duyurdu.

Trump-Putin telefon görüşmesinin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yarın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin hemen öncesinde olması dikkati çekti. Trump Truth Social hesabından bir paylaşım yaparak, Putin ile görüştüğünü duyurdu. Trump "Putin ile konuşuyorum. Konuşmam devam ediyor, uzun bir görüşme. Bitince içeriği hakkında bilgi vereceğim, Putin de verecek" diye yazdı.

BEYAZ SARAY: VERİMLİYDİ

Beyaz Saray iki saate yakın süren görüşmenin bittiğini duyurarak "Görüşme iyi ve verimli geçti. Önümüzdeki hafta üst düzey yetkililerin katılacağı bir toplantı düzenleme konusunda anlaştık. Üst düzey yetkililerin temasının ardından yeni bir Trump-Putin görüşmesi gerçekleşebilir" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü yaptığı açıklamada, Trump'ın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmenin hala mümkün olduğuna inandığı kaydedildi.

TRUMP: BUDAPEŞTE'DE GÖRÜŞECEĞİZ

ABD Başkanı Trump telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptığını ve Orta Doğu barışı konusunda Putin'in kendisini tebrik ettiğini belirtti.

Trump şunları yazdı: "Putin ile görüşmemiz yapıcıydı. Üst düzey yetkililerin katılacağı toplantıda bizi Dışişleri Bakanı Marco Rubio temsil edecek. Ukrayna'daki savaşın sonlanmasının ardından ABD-Rusya arasındaki ticarete yönelik atılacak adımları da ele aldık. Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz."

Trump telefon görüşmesinde "büyük ilerlemeler kaydedildiğine inandığını" belirterek "Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile bu konu hakkında da konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Donald Trump son paylaşımında, Putin ile muhtemelen "önümüzdeki iki hafta içerisinde" görüşeceğini açıkladı.

KREMLİN: HIZLI BİR HAZIRLIK YAPILACAK

Kremlin'den yapılan açıklamada ise zirve doğrulandı. Görüşmenin verimli olduğunu belirten Kremlin, "Liderler temasta kalma konusunda anlaştı" ifadesini kullandı. Budapeşte'de yapılabilecek görüşmeler için de iki ülkenin için hızlı bir hazırlık yapacağı kaydedildi. Telefon görüşmesinin Rusya'nın isteği ile gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Budapeşte önerisi ise Trump'tan geldi. Başkan Putin bu öneriyi kabul etti" denildi.

"TOMAHAWK KRİZ YARATIR"

Putin'in görüşmede Rusya'nın Ukrayna cephesinde stratejik insiyatifi elinde tuttuğunu söylediği belirtilen açıklamada, "Görüşmede olası Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya sevki konusu da yer aldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Putin'in Trump'a "füzelerin savaşın gidişatını değiştirmeyeceğini ancak ABD ile ilişkilere zarar vereceğini" söylediği kaydedildi.

ZELENSKI: FÜZELERİ DUYUNCA HAREKETE GEÇTİ

Görüşmeye ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bir açıklama yaptı. Zelenski, "Rusya Tomahawk füzeleri ile ilgili gelişmeleri duyunca diyaloğu hızlandırma çabalarına girdi" yorumunu yaptı.

TRUMP: BİRKAÇ BİN TOMAHAWK HOŞUNA GİTMEDİ

ABD Başkanı Trump, Tomahawk tartışmasına ilişkin son yaptığı açıklamada "Telefonda Putin'e karşı tarafa birkaç bin Tomahawk göndermeme ne dersin dedim. Bu fikir hoşuna gitmedi" dedi.

RUSYA'NIN DERİNLİKLERİNE ULAŞABİLİYOR

Trump, salı günü Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya satılmasına izin verebileceğini söyledi. ABD üretimi Tomahawk füzeleri, bin 600 ila 2 bin 500 kilometre arasında değişen bir menzile ve 400 ila 450 kilogram ağırlığında güçlü bir savaş başlığına sahip. Ukrayna şu anda yaklaşık 250 kilometre menzile sahip Batılı ülkeler tarafından sağlanan füzeleri kullanıyor.

SON GÖRÜŞME ALASKA'DA

Donald Trump ile Vladimir Putin, son olarak 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde düzenlenen zirvede bir araya gelmişti. Zirvede ABD ve Rusya liderleri, Ukrayna savaşında bir barış ya da ateşkes anlaşması için mutabakata varamamıştı. ABD Başkanı Trump zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında, "birçok konuda" uzlaşı sağlandığını ancak bir anlaşma olmadığını söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirterek "Sayın Trump ile iyi ve doğrudan temaslar kurduk" ifadelerini kullanmıştı.

HAMAS: İSRAİL ENGELLİYOR

Öte yandan Hamas, ABD Başkanı Trump'ın "ateşkes anlaşmasına uymadıkları" yönündeki suçlamalarına "İsrailli rehinelerin cenazelerini teslim etmemiz için zaman gerekiyor. Bazıları İsrail saldırılarında kapanan tünellerde kaldı, bazıları ise yıkılan binaların enkazları altında. Cenazeleri çıkarabilmek için ekipmana ihtiyacımız var. İsrail bu ekipmanların bölgeye girişini engelliyor" açıklaması cevap verdi.

ORBAN: HARİKA BİR HABER

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması beklenen görüşme hakkında açıklamada bulundu. Orban, "ABD ve Rus başkanları arasında planlanan toplantı, barışsever dünya halkları için harika bir haber. Hazırız. Az önce Başkan Trump ile telefonda görüştüm. ABD-Rusya barış zirvesi için hazırlıklar devam ediyor. Macaristan barış adasıdır" dedi.