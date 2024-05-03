TCG Kınalıada Korveti, Ertuğrul Fırkateyni\'nin Hatırasını Yaşıyor

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TCG Kınalıada Korveti, Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümünde çıktığı seferle, 1890'da batan Ertuğrul Fırkateyni'nin hatırasını yad ediyor.

1890'da Japonya'ya giden ancak dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni'nin anısına 8 Nisan'da yola çıkan TCG Kınalıada Korveti, Uzak Doğu'ya doğru tarihi sefer düzenliyor.

Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seferinin ardından 1990'da ve 2000'de TCG Turgutreis, 2011'de TCG Gemlik, 2015'te TCG Gediz Japonya seferi yapmıştı.

TCG Kınalıada ise 4,5 ayı kapsayacak seferinde 20 ülkede 24 liman ziyareti gerçekleştirmeyi ve uğradığı ülkelerde Türk Deniz Kuvvetleri'nin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 2 Mayıs'taki basın bildirgesinde, TCG Kınalıada'nın, 30 Nisan'da Maldivler'e ulaştığını aktarmıştı.

Aktürk, korvetin, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100'üncü, Ertuğrul Fırkateyninin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, Japonya'ya intikalinin sürdüğünü bildirdi.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, AA muhabirine, iki ülkenin "19'uncu yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan" dostluk ve dayanışma ilişkilerini "aynı anlayış, duygu ve hisler"le ileriye taşıma gayretini sürdürdüklerini söyledi.

"Ortak irade mevcut, dostluk ilişkisi değerli" diyen Güngen, Ankara-Tokyo arası diplomatik ilişkilerin bu yıl 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını anlattı.

Başta ekonomi, siyaset, kültür dahil Türk-Japon ilişkilerini geniş yelpazede geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden Güngen, "Dileriz artan oranda savunma sanayi konuları da olur." ifadesini kullandı.

Atatürk ve Prens Takamatsu

Güngen, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ağırladığı yabancı ziyaretçilerden Prens Takamatsu'nun Japon Deniz Kuvvetleri mensubu olduğunu anımsattı.

"İki ülke arasında 'Deniz Kuvvetleri' her zaman özel bir öneme sahip oldu." diyen Güngen, denizcilik ve tersanecilik alanlarının, ilişkilerin geleceğinde önemli yer tutacağını vurguladı.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin, ilişkilerin 100'üncü yılında Japonya'nın gelişinin özel öneme sahip olduğunu kaydeden Güngen, TCG Kınalıada'nın, Japonya seferinden heyecan duyduklarını dile getirdi.

Savunma sanayi alanında Türkiye'nin katettiği mesafelerin altını çizen Güngen, "TCG Kınalıada bizim yaptığımız gemi ve bu coğrafyada bir seyahat gerçekleştiriyor olması önemli." diye konuştu.

"Bayrağımızın Tokyo Limanı'nda dalgalanması önemli"

Güngen, TCG Kınalıada mürettebatının Japonya içinde liman ziyaretleri yapması ve resmi törenlere katılmasının yanı sıra çeşitli savunma sanayi ürünlerini tanıtımına vesile olacağını söyledi.

Liman ziyaretlerinde TCG Kınalıada'nın halka açık etkinliklere de ev sahipliği yapacağını kaydeden Güngen, Türkiye'nin tanıtımı ve Türk bayrağının dalgalanmasının önemini vurguladı

Güngen, "Türkiye'nin Japonya'da kendini göstermesi, bayrağımızın Tokyo Limanı'nda dalgalanması önemli, bunlar, Japonya'daki şehitlerimiz açısından özel bir öneme haiz." ifadesini kullandı.

TCG Kınalıada sırayla Kuşimoto, Tokyo ve Hiroşima'ya gidecek

Güngen, Ertuğrul Fırkateyni kazasında Japonların yardımıyla kurtarılan Osmanlı subaylarının dönemin Japon Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerle İstanbul'a gönderildiğini anımsattı.

Büyükelçi Güngen, 134 yıl önceki acı kazada hayatını kaybeden Osmanlı subaylarının hatırasına, kazanın meydana geldiği Kuşimoto'da tören düzenleneceğini bildirdi.

Güngen, "Gemimiz öncelikle Kuşimoto'ya gidecek. Hem karada hem denizde törenler düzenlenecek. Sonra Tokyo'ya intikal edecek. Dönüş yolunda Hiroşima'ya uğrayacak." dedi.

Japonya'da 3 limana uğramasının önemine değinen Güngen, "Kuşimoto'nun değeri malum, Tokyo başkent, Hiroşima'da da Japon Deniz Kuvvetlerinin büyük limanları var." diye konuştu.

Ertuğrul'un rotası

TCG Kınalıada Korveti, Ertuğrul Fırkateyni'nin anısına 8 Nisan'da Uzak Doğu'ya tarihi bir sefere çıktı.

134 yıl önce Japonya'ya iadeiziyaret yapan Ertuğrul Firkateyni dönüş yolunda yakalandığı fırtına sonucu kayalıklara çarparak batmıştı.

Bu elim kazadan 134 yıl sonra ise TCG Kınalıada, Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümü nedeniyle aynı rotadan Japonya'ya doğru yola çıktı.

Şimdiye kadar Suudi Arabistan, Cibuti, Somali, Maldivler'i ziyaret eden gemi Bangladeş, Malezya, Endonezya, Tayland, Çin, Güney Kore ve Japonya'ya uğrayacak.

TCG Kınalıada 8-21 Haziran'ı kapsayacak Japonya turunda Kuşimoto, başkent Tokyo ve Hiroşima limanlarına demirleyecek.

Donanma gemisi dönüş yolunda Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Hindistan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Ürdün limanlarına gidecek.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin görünürlüğünü artıracak

TCG Kınalıada'nın mürettebatı, ziyaret edilecek ülkelerdeki Türk Şehitliklerinde anma töreni düzenliyor.

Gemi, Ertuğrul Fırkateyni'nin Kuşimoto açıklarından batışının 134. yıl dönümü kapsamında Japonya'nın bu bölgesinde anma törenine katılacak.

TCG Kınalıada ziyaret edeceği limanlarda, Türk Deniz Kuvvetleri'nin görünürlüğünü artırma ve milli platformların tanıtılmasına da katkı sağlayacak.

Dönüş yolunda gemi, ağustosta, Aden Körfezi'nde deniz haydutluğu saldırılarına karşı kurulan çok uluslu Birleşik Görev Kuvveti 151'e (CTF 151) destek faaliyetine katılacak.

TCG Kınalıada'nın teknik özellikleri

MİLGEM projesi kapsamında üretilen son Ada Sınıfı korvet olan TCG Kınalıada, 2019 tarihinde Donanma'nın envanterine girmişti.

ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca, TCG Kınalıada'nın vurucu gücünü oluşturuyor.

50'den fazla yerli firmanın üretiminde yer aldığı savaş gemisi, HAVELSAN tarafından üretilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi (ADVENT) ile donatıldı.

2 bin 440 ton ağırlığında, 99 metre boyunda, 14.4 metre genişliğinde olan korvet, 20 ton silah depolayabiliyor ve 29+ deniz mili azami süratine ulaşabiliyor.

95 mürettebatı bulanan TCG Kınalıada, suüstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, asimetrik savunma harbi görevlerinde kullanılabiliyor.