\'Türk Telekom Ventures yenilikçi sağlık girişimleri ile hayata dokunuyor\'

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TÜRK Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Sürdürülebilir, erişilebilir ve yenilikçi sağlık modelleri geliştiren girişimleri destivisiontech veekliyoruz. TT Ventures GSYF ile yatırım yapılan Virasoft ve Albert Health, TT Ventures PİLOT mezunlarından A Hevi AI yapay zeka destekli çözümleriyle sağlık alanında erken teşhis, kronik hastalık takibi ve önleyici sağlık yaklaşımlarını teşvik ederek dijital dönüşüme katkı sunarken; aile teknolojileri alanında Kidolog, online uzman desteği sağlıyor" dedi.

Girişimlere sundukları kapsamlı hızlandırma programları ve yatırım fırsatları ile Türkiye'de girişimcilik ve inovasyon kültürünün gelişmesine katkı sağladıklarını belirten Özhan, "Gelişen teknolojilerin yaşamın her noktasında olduğu gibi sağlık alanında önemli fark yarattığını biliyoruz. Türk Telekom olarak her alanda insanı odağına alan ve değerli hissettiren işlere yönelirken, yenilikçi girişimleri destekleyerek bu sektörlerin dijitalleşmesine ve geliştirilen çözümlerin dünyaya açılmasına öncülük ediyoruz" diye konuştu.

'SAĞLIKTA TEKNOLOJİ İLE İNSAN ODAKLI BİR DİJİTAL DÖNÜŞÜM HEDEFLİYORUZ'

Özhan, "Türkiye'nin en fazla yatırım yapan teknoloji şirketlerinden Türk Telekom olarak, birçok sektörün dijitalleşmesine öncülük ederken, özellikle girişim ekosistemini güçlendirecek girişimlere odaklanıyoruz. Girişimlere sunduğumuz hızlandırma programları ve yatırım fırsatları ile girişimcilik ve inovasyon kültürünün gelişmesine katkı sağlıyoruz. Gelişen teknolojilerin yaşamın her noktasında olduğu gibi sağlık alanında da önemli fark yarattığını biliyoruz. Yaptığımız işlerin merkezine insanı ve sunabileceğimiz değeri koyarak sağlık sektörü de dahil olmak üzere pek çok alanda dijitalleşmeye katkı sunuyoruz. Bu kapsamda dijital patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi Virasoft ve yapay zeka destekli sesli sağlık asistanı Albert Health önemli yatırımlarımız arasında bulunuyor. TT Ventures PİLOT mezunlarından Aivisiontech sporda ve çalışma hayatında sağlık için yapay zeka çözümleri geliştirirken, Hevi AI yapay zeka destekli sistemleriyle kritik sağlık problemlerine yönelik teşhis süreçlerini hızlandırıyor. Yatırımcısı olduğumuz TT Ventures PİLOT mezunu aile teknolojileri alanında faaliyet gösteren Kidolog, 7 gün 24 saat online uzman desteği ile bugüne kadar 35'ten fazla ülkede, ailelere hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Bu yenilikçi girişimlerle insan yaşamını iyileştirmeyi amaçlayan dijital çözümlerin yaygınlaşmasına ve girişimlerin dünyaya açılmasına öncülük etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

AİVİSİONTECH: SPORDA VE ÇALIŞMA HAYATINDA SAĞLIK İÇİN YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERİ

Spor ve sağlık alanlarında inovatif yapay zeka çözümleri geliştiren teknoloji şirketi Aivisiontech, geliştirdiği ai4sports platformu ile sporcuların antrenman öncesi ve sonrası termal görüntülerini analiz ederek kas yorgunluğu ve sakatlık riskini 15 saniye içinde değerlendiren bir sistem sunuyor. Spor takımlarına yönelik sunulan çözümlerle takımların teknik ekiplerine yapay zeka tabanlı destek veriliyor. Kamu hastanelerine yönelik geliştirilen uygun fiyatlı çözümlerle de hasta değerlendirme süreçleri kolaylaştırılıyor.

HEVİ AI: SAĞLIK HİZMETLERİNİ DÖNÜŞTÜREN YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERİ

TT Ventures PİLOT programından 2020 yılında mezun olan Hevi AI, sağlık sektörüne yapay zeka tabanlı çözümler sunuyor. Hevi AI'ın ürün portföyü, kritik sağlık problemlerine yönelik teşhis süreçlerini hızlandıran ve teşhis doğruluğunu artıran yapay zeka destekli çözümler ile küresel pazarlarda kolay uyarlama imkanı sağlıyor. Azerbaycan, Ukrayna ve Bulgaristan'da hizmet veren Hevi AI 2025 yılı itibarıyla Katar pazarına giriş yapmayı hedefliyor. Ürünlerini kamu sağlığı alanında erişilebilir hale getirerek Türkiye'de sağlık sektörünün dijitalleşmesine katkı sağlıyor.

VİRASOFT: KANSER TEŞHİSİNDE YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇÖZÜMLER

Yapay zeka destekli karar destek algoritmaları, iş akışı çözümleri ve telepatoloji platformlarıyla kanser teşhisi ve tedavisini iyileştirmeye odaklanan Virasoft, yılda 400 bin vaka ile 20'den fazla kurumda patologların iş akışını ve karar alma süreçlerini destekliyor. New York'taki merkez ofisi ve İstanbul'daki Ar-Ge ekibiyle küresel genişleme yolunda adımlar atan Virasoft, Singapur, Malezya, Gürcistan, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde de demo süreçlerini sürdürmektedir.

KİDOLOG: EBEVEYNLER İÇİN TEKNOLOJİ DESTEKLİ DANIŞMANLIK

Ebeveynlere ihtiyaç duyabilecekleri birçok alanda multidisipliner bir yaklaşımla online destek sağlayan bir aile teknolojisi şirketi olan Kidolog, 10 farklı kategoride, doğrulanmış ve alanında profesyonel uzmanlardan 7 gün 24 saat online destek sunuyor. Sağlık Bakanlığı onaylı sistemleri; e-Devlet, e-Nabız ve e-Reçete entegrasyonlarıyla güvenilirlik sağlayan Kidolog, bugüne kadar 35'ten fazla ülkede ailelere hizmet ihracatı gerçekleştirdi.

ALBERT HEALTH: YAPAY ZEKA DESTEKLİ SESLİ SAĞLIK ASİSTANI

Kronik hastalara tedavilerini yönetmede yardımcı olan sesli bir sağlık asistanı olarak Albert Health, Türkiye'nin 'ilk' sesli sağlık asistanı olarak tanımlanıyor. Düzenli kullanılan ilaçlar için hatırlatmalar yapıp tansiyon, şeker ve nabız değerlerini kaydediyor. Bu sayede sağlık ölçümleri kayıt altında tutuluyor ve sağlık takibi yapmak kolaylaşıyor. Her yaştan insanın kullanabileceği ara yüze sahip olan sistemde hastaların tüm sağlık ölçümlerini sesli komut sistemiyle de kaydederek doktoruyla ya da yakınlarıyla paylaşıyor.