Türkiye'de 2024 Yılı Sıcaklık ve Yağış Rekorları Açıklandı - Son Dakika
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Türkiye'de 2024 Yılı Sıcaklık ve Yağış Rekorları Açıklandı

Türkiye\'de 2024 Yılı Sıcaklık ve Yağış Rekorları Açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılına ait sıcaklık ve yağış verilerini paylaştı. En yüksek sıcaklık 47,8 derece ile Şanlıurfa'da, en düşük sıcaklık ise eksi 34,3 derece ile Ardahan'da ölçüldü. En çok yağmur ise Antalya'da düştü.

16.01.2025 11:10  Güncelleme: 11:11
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçen yıl en yüksek sıcaklığın 47,8 dereceyle Şanlıurfa'da, en düşük sıcaklığın eksi 34,3 dereceyle Ardahan'da ölçüldüğünü açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 2 bin 59 gözlem istasyonundan aldığı verilerle 2024 yılında Türkiye'de ölçülen rekor hava değerlerini açıkladı. Buna göre; yılın en sıcak günü 20 Haziran'da Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 47,8 derece ile yaşandı. İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık değeri, 12 Haziran'da 44,6 derece ile Aydın'da ölçüldü. Yılın en soğuk günü 29 Şubat'ta eksi 34,3 derece ile Ardahan Göle'de yaşandı. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri eksi 31,3 derece ile yine Ardahan'da kaydedildi.

EN ÇOK YAĞMUR ANTALYA'YA DÜŞTÜ

Günlük en yüksek yağış, 13 Şubat'ta Antalya'nın Kepez ilçesinde metrekareye 297,7 kilogramla gerçekleşti. İl merkezlerinde kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış yine 13 Şubat'ta metrekareye 233,9 kilogramla Antalya'da kaydedildi. En yüksek kar kalınlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi'nde 6 Mart'ta 247 santimetre ile ölçüldü. İl merkezleri içindeyse en yüksek kar yüksekliği, 30 Ocak'ta 132 santimetre ile Bitlis'te kaydedildi.

RÜZGAR EN HIZLI TRABZON'DA ESTİ

Rüzgarın en hızlı estiği gün, Trabzon'da Çarşıbaşı Yoroz'da saatte 153,4 kilometre hızla 28 Aralık oldu. İl merkezlerinde en yüksek rüzgar ölçümü, 24 Kasım'da Konya'da 88,9 kilometre saat hız olarak kayıtlara geçti. 2024 yılında deniz suyu sıcaklıklarında ölçülen en yüksek sıcaklık, 15 Ağustos'ta Adana'nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri İstasyonu'nda 32,9 derece olarak kayıtlara geçti. En düşük deniz suyu sıcaklığı, 22 Ocak'ta Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı Mendirek Feneri İstasyonu'nda 7 derece ile ölçüldü.

Kaynak: DHA

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