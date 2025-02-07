TÜİK'ten endişe yaratan rapor! Yalnız yaşayanların sayısı artıyor - Son Dakika
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TÜİK'ten endişe yaratan rapor! Yalnız yaşayanların sayısı artıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından TÜİK'ten gelen rakamlar keyifleri kaçıracak cinsten. Türkiye'de tek kişilik hane halkı sayısı 2024'te 5,3 milyonu geçerken, yalnız yaşayanların başı çektiği il 943 bin 363 kişiyle İstanbul oldu. Son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısı yüzde 71 artış gösterdi.

07.02.2025 11:48  Güncelleme: 13:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmiş ve bununla ilgili tanıtım töreni düzenlenmişti. Erdoğan'ın nüfusu artırma çağrılarının ardından gelen rakamlar ise pek iç açıcı değil. Son gelen veriler Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısının giderek arttığını gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan toplulukları ifade eden "hane halkı" sayısı, geçen yıl itibarıyla 26 milyon 599 bin 261 olarak belirlendi. Türkiye'de, tek kişilik hane halkı sayısı sürekli yükselirken, yalnız yaşayanların sayısı 2015'te 3 milyon 113 bin 496'yı, 2016'da 3 milyon 316 bin 894'ü buldu. Tek kişilik hane halkı sayısı, 2017'de 3 milyon 491 bin 148, 2018'de 3 milyon 730 bin 505 ve 2019'da 4 milyon 62 bin 576 olarak kayıtlara geçti.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DİKKAT ÇEKİCİ BOYUTLARA ULAŞTI

Yalnız yaşayanlardaki artış, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 döneminde dikkat çekici boyutlara ulaştı. Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında bu sayı, 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'ye yükseldi. Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı en çok, salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de arttı. Bu yılda tek kişilik hane halkı sayısı 2020'ye göre 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e çıktı.

10 YILDA YÜZDE 71'LİK ARTIŞ

Yalnız yaşayanların sayısı, 2022'de 285 bin 731 artışla 5 milyon 67 bin 331'e, 2023'te 125 bin 494 artışla 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı. Geçen yıl ise tek yaşayanların sayısı 128 bin 715 artışla 5 milyon 321 bin 540'a yükseldi. Böylece son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısı yüzde 71 artış gösterdi.

Öte yandan, geçen yıl yaşamını yalnız sürdürenlerin 943 bin 363'ü İstanbul'da, 384 bin 201'i Ankara'da, 363 bin 110'u İzmir'de, 197 bin 923'ü Antalya'da ve 184 bin 559'u Bursa'da ikamet etti. Bursa'yı ise 123 bin 940 ile Adana, 119 bin 750 ile Mersin, 119 bin 432 ile Balıkesir, 118 bin 166 ile Konya ve 106 bin 912 ile Kocaeli izledi. Buna göre, 10 büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı 2 milyon 661 bin 356 olurken, bu sayı ülkedeki yalnız yaşayanların yarıdan fazlası olarak hesaplandı. Yalnız yaşayanların en az olduğu iller ise 5 bin 754 ile Bayburt, 6 bin 953 ile Ardahan ve 8 bin 91 ile Hakkari oldu.

TÜİK verilerine göre, tek kişilik hane halkı sayısı ve değişimi (2015-2024) şöyle:

YıllarTek kişilik hane halkıDeğişim
20153.113.496182.411
20163.316.894203.398
20173.491.148174.254
20183.730.505239.357
20194.062.576332.071
20204.404.997342.421
20214.781.600376.603
20225.067.331285.731
20235.192.825125.494
20245.321.540128.715
TÜİK\'ten endişe yaratan rapor! Yalnız yaşayanların sayısı artıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜİK'ten endişe yaratan rapor! Yalnız yaşayanların sayısı artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • bülent C.:
    Adam boşanmış ömür boyu süresiz nafaka ödüyor nasıl ikinçi bir hayat kursun evlensin ? Kadınların bir kısmı evlenmeyip dost hayatı yaşıyor nafaka almak için. Araştırsın devlet. Aile yılıymış :((((( 59 1 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    ülkede çalıştığı hayatla boğuşduğu halde geçim yüzünden yaşayamayanlarında sayısı çok arttı 23 yılda bitti bu ülke gercek budur 42 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    tv de sıddet gosterılırse mıllet evlenmez tabı 16 19 Yanıtla
  • Burak üstün:
    37 yaşındayım maddi yönden evlenemiyorum. insanların artık 1+1 dairelere gücü yetiyor yada yetmiyor tabiki yalnız yaşayanlar artar. ülke tarihinin en kötü döneminden geçiyoruz eğitim,adalet,ekonomi bitmiş. Bu durumu göremeyen koyunlarada kul hakkımı helal etmiyorum 17 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    tüik söylediyse doğrudur !!! 13 1 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Türk filmindeki Coşkun abimizin sözü gerçekleşti bir bardak süt için bir inek beslenmez 9 1 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    evliliği ticarete döken yüce Türk milleti bununla gurur duymalı 6 1 Yanıtla
  • Mehmet B:
    nafaka öduceme tek yaşarım 2 1 Yanıtla
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