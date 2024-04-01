Karadeniz Havzası\'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi ikinci çağrısı başladı

Türkiye'nin 2007-2013 döneminden bu yana katılım sağladığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığının Ulusal Otoritesi olduğu Karadeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi ikinci çağrısının başvuru süreci başladı.
AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 52 milyon avro bütçeli ikinci teklif çağrısından 25 il yararlanabilecek.
Çağrı kapsamında bütçe aralığı 250 bin avro ile 500 bin avro arasında olan ve inşaat veya altyapı yatırımı içermeyen projeler küçük ölçekli projeler, bütçesi 501 bin avro ile 1 milyon 500 bin avro arasında yer alan ve inşaat veya altyapı yatırımı içeren projeler ise standart projeler olarak sınıflandırılacak.
Küçük ölçekli projelerin en fazla 18 aya kadar, standart projelerin ise en fazla 30 aya kadar uygulanması beklenirken, proje bütçelerine yüzde 10 oranında proje ortakları tarafından eş finansman sağlanacak.
Programda Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan da yer alırken, söz konusu ülkelerin program alanına dahil olan bölgelerindeki kurum ve kuruluşlarla proje ortaklığı geliştirilmesi şartı aranıyor.
Çağrının ortaklık şartlarına göre her iki kategorideki proje başvurularında program ülkelerinden en az bir AB üyesi ülkenin ve en az bir AB üyesi olmayan ülkenin geliştirilecek proje ortaklığında yer alması bekleniyor. Küçük ölçekli projelerde en az 3 en fazla 4 kurum ve kuruluşla, standart projelerde ise en az 4 en fazla 6 kurum ve kuruluşla ortaklık kurulabilecek.
Küçük ölçekli projeler kapsamında programın daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa hedefi altında ekosistem temelli yaklaşımları dikkate alarak iklim değişikliğine uyumun ve afet risklerinin önlenmesinin ve dayanıklılığının teşvik edilmesine ve kentsel alanlar da dahil olmak üzere doğanın, biyolojik çeşitliliğinin ve yeşil altyapının korunmasına ve her türlü kirliliğin azaltılmasına yönelik projeler geliştirilebilecek.
Öte yandan aynı projeler altında Avrupa için daha iyi bir işbirliği yönetişimi hedefi altında kamu kurumlarının kurumsal kapasitesinin artırılmasına, karşılıklı güven oluşturulmasına, sürdürülebilir demokrasinin geliştirilmesine ve sivil toplum aktörlerinin desteklenmesine yönelik projeler hazırlanması bekleniyor.
Standart proje sunacak başvuru sahipleri ise daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa hedefinin yanı sıra daha rekabetçi ve akıllı bir Avrupa hedefi altında araştırma ve yenilik kapasitelerinin ve ileri teknolojilerin benimsenmesinin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini konu edinen proje fikirlerini sunabilecek.
Projeden yararlanabilecek iller ve başvuru yöntemi
Programın Türkiye'deki uygulama alanında yer alan iller, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane olarak belirlendi.
Programa söz konusu illerde bulunan valilikler, kaymakamlıklar, il müdürlükleri, bölge müdürlükleri, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, kalkınma idareleri, kalkınma birlikleri, odalar, borsalar, kooperatifler, üniversiteler, araştırma merkezleri, enstitüler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, vakıflar, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları başvurabilecek.
Çağrıya başvurmak isteyenler, proje başvurularını programın internet sayfasında yer alan Ortak Elektronik İzleme Sistemi (JeMS) üzerinden çevrim içi olarak 28 Haziran'a kadar yapabilecek.
Programın ilk çağrı sonuçlarında Türkiye diğer ülkelere göre en fazla proje başvurusu sunan, projesi kabul edilen ve AB hibesi alan ülke olmuştu.
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