Türkiye\'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var

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Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar'a, 2023 yılında 1 milyar 952 milyon 680 bin 474,13 lira vergi tahakkuk etti.

Listedeki ikinci isim de 1 milyar 683 milyon 198 bin 305,27 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu.

İLK İKİ SIRAYI İKİ KARDEŞ PAYLAŞTI

Böylece Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırayı son 3 yılın zirvedeki isimleri olan teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.

Selçuk ve Haluk Bayraktar, 2021'den 2023'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen kişiler olurken, 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 12 katlık artış gerçekleşti.

Savunma ve havacılık sektörünün lider ihracatçısı Baykar'ın geçen yılki cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Baykar geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girmişti.

ÜÇÜNCÜ İSİM MUSTAFA RAHMİ KOÇ

Sıralamada üçüncü isim ise 480 milyon 80 bin 162,58 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu.

Listenin 4, 6, 8, 9 ve 10'uncu sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemezken, 5'inci sırada 323 milyon 300 bin 723,37 lira ile İpek Kıraç, 7'inci sırada ise 261 milyon 773 bin 294,9 lira ile Mehmet Ömer Koç yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sırada 22 milyar 747 milyon 942 bin 797,03 lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası yer aldı.

Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 870 milyon 755 bin 781,65 lira vergi tahakkuku ile Garanti Bankası yer buldu.

Akbank ise 12 milyar 564 milyon 982 bin 344,83 lira ile listenin üçüncü sırasında geldi.

72 REKORTMENLE İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI

İlk 100 gelir vergisi mükellefinin illere göre dağılımında, 72 rekortmenle İstanbul ilk sırada yer aldı

Türkiye genelinde, aynı dönemde yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak 4 milyon 541 bin 644 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Bu beyannamelerle 682 milyar 451 milyon 749 bin 283 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 205 milyar 531 milyon 271 bin 153 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 2023 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 150 bin 265 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 45 bin 255 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 72 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u, Ankara (14), İzmir (5), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Tekirdağ (1) ve Çorum (1) izledi.

2023 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2022) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 98,54, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 92,44 artış gerçekleşti.

73 REKORTMEN İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

Türkiye'nin 2023 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken kendisine 1 milyar 952 milyon 680 bin 474 lira vergi tahakkuk edildi.

Listedeki ikinci isim, 1 milyar 683 milyon 198 bin 305 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu. Üçüncü sırada ise 480 milyon 80 bin 162 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

İlk 100 listesinde 73 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.

İŞTE İSİM İSİM VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİ