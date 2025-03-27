Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti

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Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında, "Hocaların hocası" olarak bilinen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu oğlu Berkin Usta hayatını kaybetti. Yaralanan anne Fikriye Usta'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

27.03.2025 11:13
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Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

1. Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kervansaray Otel'de saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın kafe-restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm katlara yayıldı. Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ve oğlu Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta (24) yaşamını yitirdi. Yangında yaralanan anne Fikriye Usta'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

"OTELDE TATİLCİ BULUNMUYORDU"

Uludağ'da 1982 yılında faaliyete geçen otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Otelde çalışanların bulunduğu, tatilci olmadığı belirtildi.

Uludağ'da bir can kaybı daha! Hocaların hocası ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

"OLİMPİYATLARA KATILMAK BENİM HAYALİM"

Babası Yahya Usta'yı örnek alan ve küçük yaşlardan itibaren kayak sporuyla ilgilenen milli sporcu Berkin Usta, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) erkekler Alp disiplini büyük slalom yarışında 2.17.56'lık derecesiyle 21'nci olarak Türkiye adına en iyi dereceyi elde etmişti. 2021'de ise Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası'nda gümüş madalya kazanan Usta, Türkiye'yi 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden 7 sporcudan biriydi.

Uludağ'da bir can kaybı daha! Hocaların hocası ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmeden önce AA'ya verdiği röportajda şunları söylemişti; "Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim. Çok zorluklarla karşılaşsam da 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil etme hakkı kazandım. Kendi adıma tabii ki çok mutlu ve gururluyum. Ben bugüne kadar katıldığım her yarışmada elimden geleni yaparak güzel sonuçlar almaya çalıştım. Olimpiyatta da en güzel performansımı sergileyerek iyi bir sonuç alıp, bu sporda bizimde dünyada iyi yerlerde olduğumuzu göstermek istiyorum."

Milli kayakçı Berkin Usta, "Alp disiplini ile ilgilenmeye nasıl başladınız?" sorusuna ise "Babam da kuzenim de eski milli kayakçı. 6 yaşına kadar babamla birlikte kaydıktan sonra bir yarış kulübüne girdim, böylece profesyonel spor hayatım da başlamış oldu. 11 yaşımda milli takıma katıldım; 12 yaşımdan bu yana ise uluslararası yarışmalarda yarışıyorum." yanıtını vermişti.

Uludağ'da bir can kaybı daha! Hocaların hocası ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

"DAHA AYAKTA DURAMIYORDU, KAYAKLA KAYDIRMAYA BAŞLADIK"

Berkin Usta'nın başarı hikayesi 2 yıl önce TRT Spor'da yayınlanan "Olimpiyat Yıldızları" programında da yer almıştı. Baba Yahya Usta, oğlunu şu sözlerle anlatmıştı; "Berkin daha ayakta duramıyordu, biz kayakla kaydırmaya başladık ve sevdirdik. 5 yaşından sonra bizden koptu ve yurt dışına göndermeye başladık. Çocukluğunu yaşayamadı, ailesini yaşayamadı, okulunu yaşayamadı. Bizim inancımız, atalarımız hep demiştir spor barıştır, bu inançta yürüdük. Çok büyük başarılar elde etti, son 15 - 16 yıldır Türkiye şampiyonu."

"KÜÇÜK KAYAK AYAKKABILARIMIZ YOKTU, ÖNLERİNE ÇORAP DOLDURURDUK"

Anne Fulya Usta ise "Çok küçük diye ben biraz korku içindeydim. O zaman çok küçük kayak ayakkabılarımız yoktu, önlerine çorap doldurarak çalışan kardeşlerimizle birlikte kayağa başladı. 5 yaşında Erkan hocaya verdik biz. Bir anne olarak çok küçük olduğu için panik oluyordum." diye konuşmuştu.

Uludağ'da bir can kaybı daha! Hocaların hocası ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

HOCASINA BENZİNLİKTE TESLİM EDİLMİŞ

Milli kayakçı Berkin'in hocası Erkan Yeşilova ise şunları söylemişti; "Annesinden bir petrol ofisinde teslim almıştım, daha evveliyatı var Berkin'i burada kayarken görmüştüm babasıyla. Benden önceki hocası babasıydı tabi ki. Ben otelde annesini gördüğümde 'Bu çocuğu mutlaka bana vermelisin' diye böyle o zamandan bu zamana Berkin'i annesinden istedim. Aile de bizi kırmadı. Biz de o zaman sporcu yetiştiriyorduk, bir keşif gibi bir şey oldu Berkin benim için."

Berkin Usta da programda sporcu bir aileden geldiğini ve babası ile kuzenlerinin milli sporcu olduğunu hatırlatarak "Ben de bu sayede kayağa 2,5 yaşındayken bu spora başladım. Yaşım biraz daha büyüdükten sonra bir kulübe gittim ve sporculuk hayatım orada başladı. 11 yaşında milli takım kamplarına gitme fırsatı buldum." ifadelerini kullanmıştı.

Uludağ'da bir can kaybı daha! Hocaların hocası ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

"HOCALARIN HOCASIYDI"

İHA Muhabiri İhsan Altıkardeş, yangının ardından NTV yayınına bağlanarak Usta ailesinin kayak sporu için ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle aktarmıştı; "Maalesef kayak hocası Yahya Usta, şampiyon kayakçı oğlu Berkin ve annesi... Yahya Usta; Uludağ'daki kayak öğretmenlerinin de hocası, hocaların hocası, Uludağ denince bir bilirkişi, sürekli röportaj yaptığımız bir kişiydi. Kayak malzemelerini toplamak için dün gece ailesiyle gelmişti. Kayak hocası, eşi ve çocuğuyla sezon sonlandığı ve tesis kapalı olduğu için malzemeleri toplamak için dün gece otelde kaldı. Maalesef de sabaha karşı çıkan yangında dumandan etkilendiler ve bilinçleri kapalı olarak hastaneye kaldırıldı."

Uludağ\'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti

Kervansaray, Türkiye, Güncel, Uludağ, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • BURAK HANZADE:
    ülkenin bakanı otel boştu diyor ülkenin milli sporcusunun ailesiyle cesedi çıkıyor bunlar böyle sahtekar işte 109 41 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Tanju özcan derhal görevden alınmalı tutuklanmalı bu kaçıncı yangın 23 73 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    ucuz hayatlar ülkesi 63 7 Yanıtla
  • Cumali Kılıç:
    Murat çil aptalı Uludağ Bursa da önce coğrafyayı öğren sonra boş boş konuş Tanju özcan ne alaka akıl fukarası 57 8 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    otelde müşteri yok deniyor bide utanmadan sıkılmadan 40 8 Yanıtla
  • Oooo:
    Tatilci yok 3 ölü. Şimdilik. Olsa 78 ölü. Yok abi şaka gibi ülkeyiz! 17 2 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Anlayamadim otel taticilere kapalıysa bu rahmetliler otele cokmusler mi aile boyu 13 3 Yanıtla
  • 768107:
    bu ulkede sadece politikacilarin onemi var insan caninin onemi yok 8 2 Yanıtla
  • 768107:
    bizde inandik kapali orelde insanlarin ne isi var sahtekarlikta ustunuze yok bu işte bakanliğa kalacak diye odunuz kopuyor 6 2 Yanıtla
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