Ümit Özdağ, Özgür Özel\'i Ziyaret Etti... Özel: "Muhalefetin Birbiriyle Sürtüşmesi Bir Kişiyi Memnun Eder"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun CHP'li Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl hakkındaki ifadelerine karşılık, "Muhalefetin böyle meselelerden dolayı birbiriyle çelişki, birbiriyle sürtüşme, sert dillerle birbirine cevap vermesinin hiçbirimizi değil, bir kişiyi memnun edeceğini biliyoruz. O kişi de bugün hepimize birden zulmeden kişidir. 'Kimlerle müttefikse onlar hep birlikte, biz tekiz' demesinler. Bizim karşımızda tek olan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran partinin ve son seçimlerin ve tüm anketlerin birinci partisinin dışında kendisini tutan birisi, milleti dışlamış olur. Müsavat Bey bunu hiç istemez" dedi.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Saat 13.30 itibarıyla başlayan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Özdağ'a; Genel Başkan Yardımcıları Ali Yenişehirlioğlu, Seyit Yücel ve Suzan Küçüksaraç eşlik etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka Özdağ ve heyetini kapıda karşıladı. Görüşmede CHP heyetinde ise Gamze Taşcıer ile Ulaş Karasu da yer aldı.

Ümit Özdağ: "Herkesin eşit olduğu bir Türkiye'ye sadece muhalefetin değil iktidarın da ihtiyacı var"

Görüşme sonrasında genel başkanlar, ortak basın toplantısı düzenledi. Özdağ şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanım şahsınızda CHP'ye beş ay hukuksuz bir şekilde rehin tutulduğum süreçte vermiş olduğunuz hukuk ve demokrasi desteği için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. İlk günden itibaren CHP milletvekillerini, genel başkan yardımcılarını Silivri'de beni ziyaret ederken, destek olurken görmekten büyük mutluluk duydum. Tabii zaman zaman hüzün verici bir ortam oluşuyordu. Çünkü bu kadar çok milletvekilini ben bir tek Meclis'te Genel Kurul'da görmüştüm bir de Silivri'de. Bu normal bir Türkiye fotoğrafı değil. Avukat kabininde yan yana oturduğunuz zaman bir uçtan öbür uca siyasetçiler, başkanlar, akademisyenler... 9 No'lu Cezaevi'nde kimler kalıyor? Bebek katilleri, uyuşturucu tüccarları, terör örgütü üyeleri suç örgütü üyeleri ve onlarla aynı muameleye maruz kalarak kalınıyor. Bu 21'inci yüzyılın Türkiye'sinin görünümü olmamalı ve bu düşman ceza hukuku uygulamalarından vazgeçilip Anayasa'nın 10'uncu maddesinin gerçekten tekrar yürürlüğe girdiği, yani herkesin siyasi görüşünden bağımsız olarak eşit olduğunu belirler Anayasa'nın 10'uncu maddesi. Böyle bir Türkiye'ye sadece muhalefetin ihtiyacı yok. İktidarın da ihtiyacı olduğunu ifade etmek istiyorum ve tekrar vermiş oldukları destekten ötürü Sayın Genel Başkana ve arkadaşlarına, değerli CHP Meclis grubuna da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum."

Özgür Özel: "Bir günü dahi kabul edilemeyecek olan tutukluluk halinin, zulme dönüşmüş olmasından utanç duyduk"

CHP Lideri Özel ise şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanı değerli heyetiyle birlikte büyük bir memnuniyetle Genel Merkezimizde ağırladık. Gerçekten kendisine söylediğim ilk cümleyi burada söyleyeyim: Elbette mutluyuz ama bu mutluluğumuz şuna karşılık geliyor; bir utanç son buldu. Yoksa bir günü dahi kabul edilemeyecek olan bir tutukluluk halinin, beş aylık bir zulme dönüşmüş olmasından Türkiye adına hep utanç duyduk, hicap duyduk. Bu utancın sona ermiş olması, olması gerekendi. Ama değerli hocamızı burada sağlıkla özgür bir şekilde görmüş olmak büyük bir memnuniyet. Ben kendisine ve tüm Zafer Partililere bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye'deki tüm siyasi tutukluların bir an önce serbest kalması gerekiyor. Elbette davalar olur. Kimse yargılanmaktan muaf değil. Ancak Sayın Erdoğan, yıllarca yargılandı ama bir kez olsun gözaltına alınmadı, bir gün tutuklu kalmadı. Cezası onaylandığında dahi cezaevine telefonla davet edildi. Şimdi kendisine yapılmayan bu muameleyi kendisinin görevini yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı'na ya da kendisi gibi bir Genel Başkan olan Sayın Ümit Özdağ'a yapıyor oluşu son derece utanç verici. Dünün mağdurunun bugünün zalimi olmasını bu millet kabul etmiyor. Biz de kabul etmiyoruz. Bir kez daha Sayın Özdağ'a özgürlüğünün ilk gününde ilk siyasi ziyaretlerini yaparken partimizi de ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum."

"İletişim kazası"

Özel, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genel Başkan Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun CHP'li Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl hakkındaki açıklamasına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"Müsavat Bey'in açıklamalarını takip ettim. Ben Meclis'te en uzun süre, Meclis tarihinde Grup Başkanvekilliği yapan iki kişiden birisiyim. Dün akşam yaşananlara dikkatlice, sonradan izleme imkanım oldu. Meclis'te dün akşam zaman zaman yaşanan bir talihsiz Meclis ve iletişim kazası olmuş. Tekin Bingöl'ün Ermeni Soykırımı konusundaki tutumunun ne partimizden ne benden farklı olmadığı açıkça ortadadır. İlk kez yönetilen ve ilk kez görev yapılan bir süreçte, kapanan mikrofonun Tekin Bingöl'ün söz kesmesi gibi algılandığı bir noktada, bir telefon görüşmesiyle dikkatin dağınık olduğu bir yerde ve asla ve asla Meclis'in Başkanlık Divanı'nın da takınılmaması gereken tutum, yapılmaması gereken bir hareketin yapılmasıyla birlikte bir bütün istenmeyen olaylar bütünü oluşmuş. Bu meseleyi böyle değerlendirmek lazım. Meclis'te böyle durumlarda bir arka oda var. Oraya geçilir ve birbirinin samimiyetinden, iyi niyetinden şüphe olmayan kişiler bu tip kazaları telafi ederler. Bu imkanın değerlendirilmesi, mümkün olmamış. Bir cezalandırma olmuş ki zaten fiilin onu gerektirdiği konusunda bir toplam mutabakat var.

"Muhalefetin birbiriyle sürtüşmesi bir kişiyi memnun eder"

Ancak biz muhalefetin böyle meselelerden dolayı birbiriyle çelişki, birbiriyle sürtüşme, sert dillerle birbirine cevap vermesinin hiçbirimizi değil, bir kişiyi memnun edeceğini biliyoruz. O kişi de bugün hepimize birden zulmeden kişidir. O yüzden dünü dün akşamda bırakmak lazım. CHP olarak biz bundan sonraki süreçte İYİ Parti ile seçmenlerine duyduğumuz saygıdan ve kendilerine duyduğumuz saygıdan mütevellit iyi ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim muhalefetin birbirine düşmesine böyle bir süreçte hakkı yoktur. Kimseyi de CHP'nin ittifakının dışında, 'Kimlerle müttefikse onlar hep birlikte, biz tekiz' demesinler. Biz Türkiye İttifakı'yız. Yerel seçimden önce de bunu çok konuştuk. Öyle bizim karşımızda tek olan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran partinin ve son seçimlerin ve tüm anketlerin birinci partisinin dışında kendisini tutan, gören birisi, milleti dışlamış olur. Müsavat Bey bunu hiç istemez. Ben Müsavat Bey'in bu konudaki iyi niyetine şahsen de kefilim."

"Mazot hesabından kıvanç değil, hicap duyması gerekir"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı mazot hesabında kullandığı, "Sayın Özel'in temel matematik bilgisinin siyaseti gibi iç açıcı olmadığı anlaşılıyor" ifadelerini şöyle değerlendirdi:

"Ben Sayın Erdoğan'ın klimalı salonlardan çıkmaya; çiftçinin halini tarlada, işçinin halini servis bekledikleri duraklarda ya da fabrikalarında, esnafın halini maalesef tek başına siftah yapmayı beklediği öğle saatlerine, ikindiye kadar yalnız başına beklediği dükkanlarında, emeklinin halini de alışveriş yapamadığı ve geç saatlere bıraktığı pazarlarda bir sormayı dilerim. Bakalım emeklinin durumu neymiş? Daha ne söyleyeceğiz? AK Partili emekli de Tayyip Erdoğan gelmeden önce sekiz çeyrek altın alıyordu maaşıyla, şimdi iki çeyrek altına düştü. AK Parti'ye oy veren asgari ücretli de yedi çeyrek altın maaş alıyorken üç çeyrek altına düştü. O şimdi bizim bidon hesabından üzülmüş, başka mazot hesapları yapıyor. Ben bir ülkeyi 23 yıldır yöneten kişinin, 'Benim verdiğim asgari ücretle 445 litre mazot alınıyor' hesabından kıvanç değil; hicap duyması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Alman Şansölyesi bu cümleyi, 'Benim verdiğim asgari ücretle bin 370 litre mazot alınıyor' diyor. Türkiye'dekinin mazot üzerinden tam üç buçuk katı bir fark var Almanya ile aramızda. Almanya'da asgari ücret ilk bir yıl alınan ve hızla uzaklaşılan, toplam ücretlilerin yüzde 9'unun aldığı ücrettir. Türkiye'nin üç buçuk-dört katı. Sayın Erdoğan asgari ücretin mazot karşısındaki alım gücüyle övünüyorsa bunun Türkiye açısından da kendisi açısından da sağlıklı bir değerlendirme olmadığını ifade etmem lazım."

"Varank, Meclis'i kendi seviyesine çekmeye çalıştı"

Özel, TBMM'ye sunulan zeytinliklerde maden faaliyetlerinin kolaylaşmasına yönelik torba yasa teklifinin başlayan Komisyon görüşmelerinde çıkan arbedenin sorulması üzerine, "23 yıldır aynı arbede yaşanıyor. AK Parti, zeytinlikleri maden aramasına açmak istiyor. Biz de köylüler adına ve çevre duyarlılığımızla buna direniyoruz. En son bundan üç yıl önce aynı şey olmuştu, geri çekilmişti. Bu konuda bir toplumsal duyarlılık var. Milletvekilleri bu duyarlılığı ortaya koyuyorlar. Ortaya çıkan görüntülerin bir tarafı maalesef Mustafa Varank. Dün mitingde söyledim: Gençlerin boykotunu istediği bizim de destek verdiğimiz bir şirket, şimdi bu boykot sona ersin diye gençlerin tüm taleplerini karşılamaya hazır. Şirket diyor ki 'Boykot bize zarar verdi ama Mustafa Varank'ın gelmesi en büyük zararı verdi. Buraya Varank düşeceğine yıldırım düşseydi daha iyiydi.' Bugün de Meclis'in o toplantı salonuna Varank dışında kim girseymiş, zeytinlikler için de Meclis için de siyasi ahlak için de çok daha iyi olurmuş. Meclis'in başına olabilecek en kötü şey oldu. Varank yine geldi, kendi seviyesine çekmeye çalıştı Meclis'i. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.