Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Sığınmacıların uzayan misafirliği zulme dönüştü

Güncel

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'deki sığınmacıların misafirliğinin uzadığını ve artık bunun zulme dönüştüğünü belirterek, "Peygamber efendimizin hadis-i şerifi var, 'Uzayan misafirlik, ev sahibine zulüm olur'. Bu misafirlik çok uzadı, bu bize zulüm oldu" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'inde partisinin Bursa, Yalova il ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya, Zafer Partisi Bursa İl Başkanı Cihat Gazi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Yalova Belediye Başkan adayı ile ilçelerin başkan adayları katıldı. Partili vatandaşların da katıldığı toplantıda konuşan Ümit Özdağ, Türkiye'ye gelen sığınmacı vatandaşların misafirliğinin uzadığını ve bunun artık bir zulüm haline geldiğini belirterek, "Peygamber efendimizin hadis-i şerifi var, 'Uzayan misafirlik, ev sahibine zulüm olur'. Bu misafirlik çok uzadı. Bu bize zulüm oldu. Suriyelilerin açmış olduğu iş yerlerinin yüzde 80'i ruhsatsız. Türkiye'nin birçok yerinde var, hepsini kapatacağız. Bu ülkeye ticaret yapmaya gelmediniz. Bu ülkeye savaştan kaçtınız ve geri dönüşünüz esas olarak geldi. Sizleri misafir ettik. Size bir düşmanlığımız yok. Allah kimsenin başına, sizin ülkenizin başına gelen türden bir felaket vermesin. Türkiye'nin dostları olarak memleketinize geri dönmenizi istiyoruz. Türkiye'ye turist olarak gelin. Biz de sizi ülkenizde turist olarak ziyaret edelim. Türkiye dünyanın lunaparkı değildir. Türkiye, Türk milletinin vatanıdır. Zafer Partisi belediyeleri, hangi şehri yönetiyorsak, orayı sığınmacılar için cazibe merkezi olmaktan çıkartacağız. Bunun için de belediye hizmetlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herkese turist tarifesi uygulayacağız. Otobüse daha pahalı binecek. Suyu daha pahalı kullanacak" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLAR SOKAKLARDA HUZURLA YÜREYECEK'

Türkiye'deki sığınmacılardan dolayı vatandaşların geç saatlerde huzurla yürüyemediğini kaydeden Özdağ, "Dünyanın dört bir yanından bu ülkeye gelenlerin sayısı 13 milyonu çoktan geçti. İşte Bursa; 600 bini aştılar. Sadece Bursa'nın sokakları değil. Gaziantep'in sokaklarında, Şanlıurfa'nın sokaklarında, Hatay'ın, Adana'nın, Mersin'in, İstanbul'un, İzmir'in sokakları hepsinde büyük bir güvensizlik hakim. Zafer Partisi'nin yönettiği Türkiye'de, Zafer Partisi'nin yönettiği Bursa'da, Zafer Partisi'nin yönettiği Ankara'da, İstanbul'da kadınlar istedikleri saatte güven içinde kendi ülkelerinin sokaklarında huzurla yürüyecekler. Ordusuna karşı cepheye top mermisi taşıyan, cephane taşıyan, silah taşıyan Türk kadınının bugün Orta Doğu'dan gelenlerden korkmaya zorlanması bir zulümdür. Bu zulme son vereceğiz" dedi.

BURSA VE YALOVA İL VE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLADI

Konuşmasının ardından Özdağ, partisinin Bursa ve Yalova il, ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Adayların isimleri şöyle

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Kazancı, Keles Belediye Başkanı Adayı Behçet Arı, Karacabey Belediye Başkan Adayı Ramazan Bıdırgı, Kestel Belediye Başkanı Adayı Özer Doğru, Gürsu Belediye Başkanı Adayı Sevinç Muhammed, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Emine Güven, Gemlik Belediye Başkan Adayı Nilüfer Toprakçı, İnegöl Belediye Başkan Adayı Çağrı Alperen Avcı, Nilüfer Belediye Başkan Adayı Işıl Esgin, Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ferit Gürsoy, Osmangazi Belediye Başkan Adayı İbrahim Turgay Ateş, oldu.

Yalova Belediye Başkanı Adayı Mevlüt Yıldırım, Çınarcık Belediye Başkan Adayı Esra Kösedağ, Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı Ersin Doğan, Armutlu Belediye Başkanı Adayı ise Samet Baş, oldu. (DHA)