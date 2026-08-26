Ümit Özdağ: "Türkiye’de saray rejimine muhalifler \'Düşünüyorum, o halde tutuklayın’ deme noktasına geldi"

Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Düşman ceza hukuku uygulamalarıyla muhalefet üzerinde ağır baskı kuruluyor; muhalefet, fiziksel olarak hapsediliyor veya psikolojik olarak tüketilmeye çalışılıyor. Fransız filozof Descartes, 'Düşünüyorum, öyleyse varım' demişti. Türkiye'de saray rejimine muhalifler ise 'Düşünüyorum, o halde tutuklayın' deme noktasına geldi" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 5. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çanklaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuştu.

Özdağ, "24 yıllık AK Parti iktidarının uyguladığı yanlış politikalar sonucunda Türkiye Cumhuriyeti, ağır çekimde bir parçalanma sürecine sokulmuştur. Bu yıkım süreci AK Parti, MHP ve DEM Parti tarafından yönetilirken, YENİ Parti ve CHP de yıkıma destek olmaktadır" ifadelerini kullandı.

İktidarın muhalefete yönelik baskılar uyguladığını kaydeden Özdağ, "Her gün yeni tutuklamalarla uyanıyoruz. Düşman ceza hukuku uygulamalarıyla muhalefet üzerinde ağır baskı kuruluyor; muhalefet, fiziksel olarak hapsediliyor veya psikolojik olarak tüketilmeye çalışılıyor. Fransız filozof Descartes, 'Düşünüyorum, öyleyse varım' demişti. Türkiye'de saray rejimine muhalifler ise 'Düşünüyorum, o halde tutuklayın' deme noktasına geldi" diye konuştu.

"AK PARTİ KURMAYLARI ERDOĞAN SONRASI İÇİN HAZIRLIKLAR YAPIYOR"

AK Parti'nin oy oranlarında bir düşüş yaşandığını öne süren Özdağ, "AK Parti bir çöküş süreci içerisinde. AK Parti'nin oyları, bütün 'Sana ne lazım abi?' şeklinde araştırma yapan araştırma şirketlerinin hormonlu araştırmalarına rağmen önlenemez bir düşüş içinde ve yüzde 27 bandına gerilemiş durumda. AK Parti, en az dört büyük parçaya bölünmüş durumda. AK Parti kurmayları panik içinde Erdoğan sonrasının hazırlıklarını yapıyor" dedi.

"SIRA ARTIK TÜRKLERE İNSANİ YARDIM YAPMAYA GELMEDİ Mİ?"

İktidarın ekonomide kaynak yönetimine ilişkin eleştirilerde bulunan Özdağ, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Türkiye'den yurt dışına çıkan sermaye 50 milyar doları aşmış durumda. Türk halkı açlıkla boğuşurken Suriyelilere yaptığımız yardımlar ile Suriye'de yaptığımız askeri ve sivil harcamaların toplamı 150 milyar doları geçti. 'İnsani yardım' adı altında değişik ülkelere her yıl 7 milyar dolar dağıtıyorlar. Ya, Türkler de insan; bunun bir farkına varsanıza! Sıra artık Türklere insani yardım yapmaya gelmedi mi? Afrika'da para dağıttığınız yetmedi mi? Başka ülkelerde insanlar bedava geçsinler diye yaptığınız köprüler yetmedi mi? Türkiye'de Türk insanı köprüden geçerken fahiş bedeller ödemek zorunda kalıyor. Peki, niçin o insandan aldığınız vergilerle Afrika'da veya Balkanlar'da yaptığınız köprülerden insanlar bedava geçsin? Türk halkı fakirleşirken küçük, mutlu ve yandaş bir azınlık sınırsız biçimde zenginleşmeye devam ediyor."

"TSK, PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN CANINI OKUMUŞTU"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullandı: