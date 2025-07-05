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Yangınlar 1168 Bina Etkiledi

Yangınlar 1168 Bina Etkiledi
05.07.2025 16:53
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Bakan Kurum, 8 ildeki yangınlarda 1168 bina hasar gördü, devlet destekleri sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yaptığımız incelemeler sonucunda Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Antalya, Hatay, Adana ve Isparta'da, 8 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen toplam bina sayısı 1168'e ulaşmıştır." dedi.

Bakan Kurum, İzmir'de Ödemiş Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen orman yangınlarıyla ilgili koordinasyon toplantısına katıldı.

Yangında zarar gören alanlarda incelemelerde bulunan Kurum, Karadoğan Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, evleri ve arazileri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Her afette olduğu gibi devletin tüm birimleriyle sahada olduğunu vurgulayan Kurum, 10'u aşkın ilde tüm birimlerin vatandaşların tüm ihtiyaçlarını tespit etmek ve yangınla mücadele için çalıştığını, ilk andan itibaren de seferberlik şuuruyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bakanlık olarak soğutma çalışmalarının bitmesiyle hasar tespit çalışmalarını süratli bir şekilde yürüttüklerini aktaran Kurum, gerekli her türlü desteğin yapıldığını anlattı.

Bakan Kurum, şu ana kadar yangınlar çerçevesinde vatandaşların hesaplarına yaklaşık 16 milyon lira yatırıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaptığımız incelemeler sonucunda Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Antalya, Hatay, Adana ve Isparta'da, 8 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen toplam bina sayısı 1168'e ulaşmıştır. Bu kapsamda İzmir'de Bornova, Buca, Çeşme, Ödemiş, Gaziemir ve Seferihisar ilçelerimizde de orman yangınları sebebiyle hasarlar meydana gelmiş ve etkilenen 13 mahallemizde 619 binada 713 bağımsız birim incelenmiştir. İçerisinde 282 ev ve iş yerinin bulunduğu 254 binamız, İzmir genelinde yangın sebebiyle yıkık veya ağır hasarlı olduğunun tespiti yapılmıştır."

"Bilecik'te 133 ev ve iş yeri yıkık veya ağır hasarlı"

Kurum, AFAD'ın yangından etkilenen tüm illerde genel hayatı etkililik olurunu aldığını ve ilan ettiğini, bu kapsamda da vatandaşların yangın bölgesinden tahliye edilip ihtiyacı olan tüm vatandaşların devletin misafirhanelerinde ağırlandığını anımsattı.

İlk etapta İzmir'e 30 milyon lira yardım ödeneğinin AFAD tarafından gönderildiğini ve ihtiyaç halinde ise bu ödenek miktarının artırılacağını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"İzmir'de olduğu gibi Bilecik'te de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Orada da iki ilçemiz Osmaneli ve Gölpazarı'nda yangından etkilenmeler oldu. Toplamda Bilecik genelinde 133 ev ve iş yerimizde yangın sebebiyle yıkık, ağır hasarlı veya yıkılmış olarak tespit edildi. Özet olarak yangından en çok etkilenen yerleşim yerleri olarak baktığımızda İzmir ve Bilecik ilimizde toplamda yangınlar sebebiyle 415 ev ve iş yerimiz maalesef yanmış, ağır hasar olarak kayda geçirilmiştir. Bilecik'te de yine AFAD tarafından genel hayata etkinlik bölgesi ilan edilmiş ve afetzede kardeşlerimize burada da her türlü destek yapılmaktadır. İnşallah yapılan bu tespitler çerçevesinde de vatandaşlarımızın bizden beklentilerini, taleplerini, ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılama gayreti içerisinde olacağız."

Bakan Kurum, Adana, Hatay ve Manisa'da yangınlarda 24 binada ağır hasar gördüğünü ve yangından etkilendiğini kaydetti.

Afetzedelerin müsterih olmasını isteyen Kurum, "Devletimiz maddi ve manevi tüm imkanlarıyla milletimizin, afetten etkilenen kardeşlerimizin yanındadır. Dün Antalya'da, Muğla'da, orman yangınlarında vatandaşımıza nasıl söz verdiysek ve 1 yıl içerisinde, konutuyla, ahırıyla, deposuyla evlerimizi, iş yerlerimizi teslim ettiysek İzmir'de de Bilecik'te de ülkemizin 81 ilinde afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza aynı anlayışla inşallah hizmetlerimizi yapacağız. Evlerimizi teslim edeceğiz. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde burada inşaat faaliyetleri başlayacak ve 1 yıl geçmeden burada vatandaşlarımıza sağlam, güvenli evlerini inşallah teslim ediyor olacağız." diye konuştu.

Kurum, bu süreçte vatandaşımızın konteyner, barınma ihtiyacı ile hayvanların bakımına ilişkin her türlü ihtiyacı valiler koordinasyonunda yürüteceklerini ve 8 ildeki yaraları saracaklarını bildirdi.

Her yangın sonrasında olduğu gibi yine burada bina hasarları dışında tabiatla, ağaçlarla, ormanlarla ilgili de tespitleri yapacaklarını vurgulayan Kurum, hızlı bir şekilde ormanlaştırma çalışmalarını yapacaklarını kaydetti.

Sıcak hava uyarısı

Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen verilere göre bugünden itibaren hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağını vurgulayarak, "Aydın, Muğla, İzmir, Antalya olmak üzere ülkemiz genelinde sıcaklıklar artacak. Devletimiz tüm ihtimallere karşı valilerimizin koordinasyonunda bu tedbirleri alacak ama vatandaşlarımızdan da daha dikkatli, daha duyarlı olmalarını da buradan rica ediyoruz. Çünkü yere atılan bir izmarit, ormana bırakılan bir camın yine kırığının ne kadar tehlikeli olduğunu, ne kadar büyük felaketlere yol açtığını da biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı eşlik etti.

Kaynak: AA

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