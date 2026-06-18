Yanlış Ameliyat Üzerine Tazminat Davası - Son Dakika
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Yanlış Ameliyat Üzerine Tazminat Davası

Yanlış Ameliyat Üzerine Tazminat Davası
18.06.2026 10:04
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Kumluca'da yanlış dizden ameliyat olan Selvihan Özdemir, 2 milyon liralık tazminat davası açtı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 2 yıl önce spor yaparken sağ dizinden sakatlanan Selvihan Özdemir (33), gittiği özel hastanedeki doktor tarafından yanlış dizinden ameliyat edildi. Başka bir hastanede sakatlandığı dizinden ameliyat olmak zorunda kalan ve hukuk mücadelesi başlatan Özdemir, bu yıl mayıs ayında aldığı Adli Tıp raporu ile doktorun yanlış ameliyat yaptığını kanıtladı. Özdemir, ilgililer hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı.

Kumluca'da yaşayan Selvihan Özdemir, 2024 yılının Ocak ayında spor yaparken sağ dizinden sakatlanınca ilçedeki devlet hastanesinin acil servisine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalede diz kapağı yerine oturtulan Özdemir'e ameliyat olması gerektiği söylendi. Doktor araştırmalarına başlayan Özdemir, görüştüğü doktorlardan 'Bu ameliyatı yapamam' yanıtını aldı. Yaklaşık 2 ay sonra bir arkadaşının tavsiyesi ile ilçedeki özel hastaneye giden Özdemir, uzman doktor M.B.E.'ye muayene oldu. Doktor M.B.E.'nin ameliyatı yapabileceğini söylemesi ile Selvihan, ameliyata karar verdi. Selvihan Özdemir, 2024 Mart'ta ameliyat oldu. Operasyonun ardından kendine gelen Özdemir'in sakatlandığı sağ dizi yerine sol dizinden ameliyat edildiği anlaşıldı. Selvihan Özdemir ve ailesi, doktor M.B.E. ile görüşüp konuyu anlattı. Başta yanlış yapmadığını söyleyen doktor, bir süre sonra hatasını kabul edip, ameliyat masraflarını ve yeni tedavi sürecini takip edeceğini içeren bir tutanak imzaladı.

2 YILIN SONUNDA 'HATALI AMELİYAT' RAPORU ALDI

Aynı hastanede başka bir doktorun tedavisiyle ilgilendiği Selvihan Özdemir, ambulansla sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağ dizinden ameliyat edildi. Yaşadığı sürecin ardından her iki dizinden de ameliyat olmak zorunda kalan ve zor günler geçiren Özdemir, uzun süre ayağa kalkamadı. Ailesinin bakımına muhtaç kalan ve işinden olan Özdemir, olanların ardından hukuk mücadelesi başlattı. Yaklaşık 2 yıl mücadele eden Selvihan Özdemir'in savcılığa yaptığı başvuruya eksik evrak yüzünden takipsizlik kararı verildi. Sağlık Bakanlığı'nın da olayla ilgili soruşturma izni vermemesine rağmen Özdemir, mücadeleden vazgeçmedi. Bu yıl mayıs ayında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan aldığı raporla doktorun yanlış ameliyat yaptığını kanıtlayan Selvihan Özdemir, doktor M.B.E. ve diğer sorumlular hakkında 'Doktorun hatalı teşhis ve tedavisi sonucu uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini' gerekçesiyle 2 milyon liralık tazminat davası açtı.

'SÖZLERİ BANA GÜVEN VERDİ'

Yaşadıklarını DHA muhabirine anlatan Selvihan Özdemir, "2024 Ocak'ta spor yaparken sağ dizimden sakatlandım. Diz kapağım çıktı. Bağlar koptu. Kemiğimin uç tarafı kırıldı. Ambulansla devlet hastanesine gittim. Acil bölümünde çıkan dizimi oturttular. Ertesi gün doktor, beni muayeneye çağırdı. Ayağımın filmlerini gösterdi. Ameliyat olmam gerektiğini söyledi, en kısa sürede. 'Benim yapabileceğim bir ameliyat değil. Profesyonel destek alman gerekiyor' dedi. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine gittiğim özel hastanedeki doktor, 'Bu ameliyatı yapabilirim' dedi. Çok gitmek istemedim açıkçası. Aradan süre geçti. Hiçbir doktor ameliyatımı yapmadı. Yine aynı doktora yönlendirdi arkadaşım. O doktora gitmek zorunda kaldım. Birkaç kere muayene etti. 'Sağ dizinde şöyle sorunlar var. Bunları bunları yapacağız' diye anlattı. 'Gece gündüz bir sorun çıkarsa beni arayabilirsin' dedi. Sözleri bana güven verdi" dedi.

'PATELLAYI OTURTAMADIM'

2024 yılı Mart'ında hastaneye ameliyat için yatış yaptığını anlatan Selvihan Özdemir, "Ameliyat olacağım bu özel hastanede hiçbir şekilde röntgen çekilmedi. Sadece ameliyatın gerektirdiği kan verme, anestezi uzmanıyla görüşme gibi işlemler yapıldı. İmzalar atıldı. Ertesi gün de hastaneye yatış yaptık. Doktor bey, muayene etmedi. O gün sabahtan sol ayağıma işaret bıraktı, gitti. Bana, 'Nakil yapacağım. Kemik nakli bağ nakli yapılacak' dedi. Ben de 'Sol bacaktan alınıp sağ bacağa takılacak, o yüzden ilk önce sol bacağa işaret konuldu' diye düşündüm. İlacı verdiler, uyudum. Ameliyat esnasında sol bacağımdaki acıyla uyandım. Dedim ki 'Sol bacağım çok acıyor. Yanımdaki görevli 'Oradan da işlem yapılıyor, çok normal. Ben sana sakinleştirici vereceğim uyuyacaksın' dedi. Ne kadar zaman geçti, bilmiyorum. Yine cihazlar ötmeye başladı. O seslere yine uyandım. O esnada kendi aralarında konuştuklarını duydum. Doktor, 'Patellayı oturtamadım' diyor. Yine korktum ama ilacın etkisiyle uyumuşum" diye konuştu.

'DOKTOR SONUNDA HATASINI KABUL ETTİ'

Bir süre sonra doktorun kendisini uyandırdığını kaydeden Selvihan Özdemir, "Ameliyat bitti. Arkadaşlar dikişleri atıyor. Sonra yukarı servise gideceğiz. Ama sol bacağıma dikiş yapıyorlar. Onları hissediyorum artık. 'Sağ bacağımın işlemi bitti. Sol bacağımın da işlemi bitecek, gideceğiz' diye düşündüm. Serviste sol bacağım yanmaya başladı. Ama sağ bacağımda herhangi bir şey hissetmiyorum. Abime 'Sol bacağım çok acıyor bakabilir misin' dedim. Abim bakıp, 'Sağ bacağında hiçbir şey yok. Sol bacağını sarmışlar' dedi. 'Şaka yapıyor herhalde' dedim. Örtüyü kaldırıp, baktığımızda doktor hiçbir problem olmayan sol bacağımı ameliyat yapmış. Sağ bacağımda hiçbir işlem yapılmamış. Olayın etkisiyle şok oldum. O hastaneyi ve doktoru tavsiye eden iş arkadaşıma, 'Doktor beyi arar mısın? Normal olmayan bir durum var' dedim. Doktoru aradık, 'Ben yanlış yapmadım' dedi. 'Benim sağ bacağım sakat' dedim. Aylardır ağrısını acısını çekiyorum. Sonra doktor apar topar hastaneye geldi. İlk önce hatasını kabul etmek istemedi. 'Sıralama yanlış' dedi. 'Aslında ikisinde de sakatlık var' dedi. Biz bunu kabul etmedik tabi. Doktor sonunda hatasını kabul etti. 'Tüm tedavi ve masraflarını üstleneceğim' dedi. 'Size nasıl güveneceğiz? Burası özel hastane devlet kurumu değil' dedik. O da bize güvence verebilmek için bir tutanak imzalayacağını söyledi; hatalı ameliyat yaptığına dair. Tüm her şeyi kabul ettiğine dair kendi imzası bulunan tutanak verdi. İmzalı kağıdı verdiği akşamı jandarma geldi. İfademi aldı" dedi.

'ÇEKTİĞİM ACI BAMBAŞKA'

Bu olayın ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini ve burada tedavisinin devam ettiğini söyleyen Selvihan Özdemir, "Orada da yatağa bağlı şekilde yaşadım. 15 gün sonra gerçekten sakat olan sağ bacağımdan ameliyat oldum. Bir ay içinde iki bacağımdan da ameliyat olmuş oldum. Bir ay hastanede kaldım. Daha 30 yaşındayım, yatağa bağlı yaşadım. Annem babam bana bakmak zorunda kaldı. Hiç yürüyemedim. Bu yaşımda bez tutuldu bana. Yaşadığım psikolojik durumu tarif edemem. Çektiğim acı zaten bambaşka. Şu anda iki bacağımda da sorun var. Hiçbir sorun olmayan sol ayağımdan ameliyat yapıldı. Ameliyattan sonra daha fazla sorun yaşamaya başladım. Ayaklarım kıvrılmıyor. Koşamıyorum. Koşmayı bırak, hızlıca yürüyemiyorum. Çok uzun süre ayakta kaldığımda veya soğuk havalarda şişiyor. Bir saat oturursam kalkınca hemen yürüyemiyorum. Çökemiyorum. Avukatım mağdur olduğuma dair Adli Tıp'tan rapor aldı. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

'YANLIŞ BACAK AMELİYAT EDİLMİŞTİR'

Avukat Ayşegül İnal da "Malpraktis davalarında genelde mahkemelerin inceleme konusu meydana gelen mağduriyet açısından komplikasyon sonucu olup olmadığıdır. Olayımızda herhangi bir komplikasyon söz konusu değildir. Zira müvekkilimin hiçbir şikayeti olmadığı yanlış bacak ameliyat edilmiştir. Bununla ilgili hukuki süreci başlattık. İlgililer hakkında şikayetçi olduk. Aynı zamanda tazminat davasını açtık. Süreç devam etmektedir" dedi. Öte yandan olayla ilgili doktor M.B.E. ve görev yaptığı hastaneden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA

Ameliyat, Adli Tıp, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanlış Ameliyat Üzerine Tazminat Davası - Son Dakika

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