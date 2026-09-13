Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak! Milyonlarca öğrenci ve veliyi ne bekliyor? - Son Dakika
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Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak! Milyonlarca öğrenci ve veliyi ne bekliyor?

Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak! Milyonlarca öğrenci ve veliyi ne bekliyor?
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Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Kademeli olarak 2024-2025 eğitim öğretim yılında başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11'inci sınıflarda uygulanacak. İlk haftanın gündemi ise "Gazze" olacak.

Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Kademeli olarak 2024-2025 eğitim öğretim yılında başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11'inci sınıflarda uygulanacak.

Okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek ve ailelerin eğitim sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla 7-11 Eylül tarihleri arasında "uyum eğitimleri" düzenlendi.

HAFTANIN İLK GÜNDEMİ "GAZZE" OLACAK

Bakanlıkça, okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri düzenlenecek.

Etkinlikler, "Çocuklar Oyun Oynamalıdır", "Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir", "Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır" ve "Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır" olmak üzere 4 tema çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda çocukların oyun oynama, güven içinde büyüme, eğitim görme ve ayrım gözetilmeksizin sahip oldukları temel haklar çeşitli çalışmalarla ele alınacak. "Uçurtma tasarımları, resim ve sergi çalışmaları, Gazze'deki çocuklara yönelik mesajlar, barış, güvenlik, dayanışma ve eğitim hakkını" konu alan etkinlikler gibi çeşitli çalışmalar yapılacak.

Valiliklerin koordinesinde, öğrencilerin güvenli katılımına uygun olarak il merkezlerinde belirlenecek alanlarda 18 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek etkinliklere velilerin katılımları da teşvik edilecek.

DERS KİTAPLARI HAZIR

Bu yıl okul öncesi için 10, ilköğretim için 420, ortaöğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için 1045 olmak üzere toplam 2 bin 25 farklı dersten oluşan 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi.

Bununla birlikte, ülke genelinde uygulama birliği sağlamak, öğretmenlere etkin kaynaklar sunmak ve okul-aile-çocuk etkileşimini güçlendirmek amacıyla okul öncesi eğitime başlayacak çocuklar ile birinci sınıf öğrencilerine yönelik "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri" ile temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" materyalleri de ilk kez hazırlandı.

RANDEVUSUZ VELİ ZİYARETLERİNE İZİN VERİLMEYECEK

Bakanlıkça, bu yıl eğitim öğretimde yapılacak iş ve işlemlere ilişkin tüm illere genelge gönderilmiş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile ortaya konulan milli duruş, Bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden biri ve eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden biri olarak yer almıştı.

Bu kapsamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül ruhuna uygun olarak öğrencilerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin, anayasal vatandaşlık anlayışı ve eşitlik ilkesi temelinde, milli birlik ve beraberliğe, vatana ve kardeşlik hukukuna sahip çıkacak bilinçle yetiştirilmeleri sağlanacak. Bu amaç doğrultusunda 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının ilk haftası ve yıl boyunca Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda etkinlikler düzenlenecek.

Genelgeye göre, il ve ilçe yürütme kurulları, eğitim öğretim yılı başında toplanarak görev ve sorumlulukları, okul ve çevresine yönelik olası riskleri gözden geçirecek ve planlamalar yapacak.

Okul ortamlarında giriş-çıkışlar kontrollü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak.

Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilerek önlem alınacak.

CEP TELEFONU YASAK OLACAK

Olumsuz davranışların fiil ve suça dönüşmesini engellemek üzere ilgili kurumlarla eş güdüm halinde tüm koruyucu ve önleyici tedbirler hayata geçirilecek, bu hususta en ufak bir idari zafiyete veya ihmale müsaade edilmeyecek.

Veli görüşmeleri, ülke genelinde yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek.

Öğrencilerin dijital imkanlardan doğru şekilde yararlanmasına yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilerek, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere yönelik farkındalıkları artırılacak.

Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.

"MAARİFİN KALBİNDE OYUN" TEMASI ESAS ALINACAK

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda "Maarifin Kalbinde Oyun" teması esas alınacak.

Oyunun, çocuğun öğrenme, gelişim, sosyalleşme, üretme ve kendini ifade etme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla yaş ve gelişim özelliklerine uygun, güvenli ve kapsayıcı oyun etkinliklerine ve geleneksel çocuk oyunlarına eğitim süreçlerinde yer verilecek.

Bu çerçevede yapılacak planlama ve uygulamalar, "Milli Eğitim Bakanlığı Oyun Politika Belgesi" ilke ve esaslarına uygun şekilde yürütülecek.

İLK ARA TATİL 16-20 KASIM'DA

Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak.

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek.

Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran tarihlerinde yapılacak.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Öğretim Yılı, Türkiye Yüzyılı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak! Milyonlarca öğrenci ve veliyi ne bekliyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • poyraz can poyraz can:
    çocuklarımızın, öğretmenlerimizin canları sağ olsun tek beklentimiz bu artık çok şükür 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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