YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer\'den Silivri Cezaevi ziyareti: Silivri\'nin kapısında hak, hukuk, adalet, çağrısında bulunuyoruz

(İSTANBUL) - Silivri Cezaevi'nde cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı tutuklu CHP'li belediye başkanları ve gazetecileri ziyaret eden YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, " Türkiye'ye bu yapılan büyük haksızlıktır. Demokrasimiz iyi bir noktada değil, geriye gitmekte. Buradan bir kez daha, Silivri'nin kapısında hak, hukuk, adalet, çağrısında bulunuyoruz" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi'nde cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı tutuklu CHP'li belediye başkanları ve gazetecileri ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Çakırözer, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milyonların Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, tutuklu belediye başkanlarımızı, ziyaret ettim. 19 Mart sivil darbesinden bu yana tam 500 gün geçti. Sayın İmamoğlu 500 gündür tutuklu. Çok büyük bir hukuk katliamı nedeniyle burada haksız hukuksuz yere tutulmakta. Üstüne üstlük de 500 gün tutuklu kalmasının ardından biliyorsunuz savunma hakkı kendisine kullandırılmadı. 143 dosyadan yargılanan, hakkında 4 bin küsür sayfalık iddianame yazılan bir kişinin savunma hakkının elinden alınması başlı başına bir hukuk katliamıdır. Bir kez daha söylüyorum ki hepsinin tutuksuz yargılanmaları gerekir. Kendilerini savunma haklarını sonuna kadar, adil yargılanma haklarını sonuna kadar kullanmaları gerekir. Böylesine adaletten uzak, yanlı, tarafsızlığını yitirmiş bir yargılama kabul edilemez. Yanılmıyorsam 28 tutuklu belediye başkanımız var. İki gözaltında olan belediye başkanımız var. 40'ın üzerinde dava var belediyelerimizle ilgili ve baktığınızda Türkiye'de neredeyse 10 milyon seçmenin oylarıyla seçilmiş olan belediye başkanları özgürlüklerinden, şehirlerine hizmet vermekten mahrum bırakılmış durumdalar. Bunu kabul etmek mümkün değil.

Nedenine baktığınızda da sadece ve sadece iktidarın koltuğunu kaybetme korkusu Türkiye'nin, yerel yönetimlerde birinci partisi haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünü biz nasıl engelleriz arayışıyla önce belediye başkanlarımıza, sonra partiye, partinin genel başkanına yönelik sivil darbeler sonrasında şimdi de milletle birlikte kurduğumuz, milletle birlikte büyütmekte olduğumuz YENİ Parti'ye de acaba akın akın geçişleri yerel yönetimlerden, vatandaştan geçişi nasıl engelleriz arayışıyla her gün operasyonla uyanıyoruz. Hukuksuzluk devam etmekte. Buradan Silivri'nin kapısından bir kez daha hem Ekrem İmamoğlu için hem diğer tutuklu başkanlar için adalet istiyoruz. Bugün görüştüğüm Adalar Belediye Başkanımız Ali Ercan Akpolat. Bakıyorsunuz ifadelerine, kendisine sorulan sorulara ortada suç yok. Adalarda biliyorsunuz imar yapma şansı dahi yok. Buna rağmen birçok akla hayale sığmayacak, suçlamayla karşı karşıya. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanımız o da olmayacak saçma sapan suçlamalarla genelde de ortaklaşılan biliyorsunuz ya gizli tanıklar ya etkin pişmanlıktan faydalanan, iftira atarak kendilerini kurtaran ama belediye başkanlarını, iftirayla zindanda tutulmasına neden olan soruşturmalar bunlar.

"MERDAN YANARDAĞ VE ALİ ÇAĞATAY'I DA ZİYARET ETTİM"

Baktığınızda hepsinin ortak yanı hukuk dışı yöntemlerin kullanılıyor olması. Silivri'de bugün ayrıca gazeteci meslektaşlarımız, Merdan Yanardağ ve Ali Çağatay'ı da ziyaret ettim. İkisinde de aslında bahsedilen kişiler casusluk suçlamasında bulunmamasına rağmen Merdan Yanardağ hiç yani casuslukla zaten kendisi, uzaktan yakından ilgisi yok ama davasına, iddianamesine baktığınızda da ortada hiçbir şey yok, suçlayan da yok. Ama zorla Sayın Ekrem İmamoğlu'na da giydirilmek istenen casusluk suçlamasıyla aynı şekilde Necati Özkan'a giydirilmek istenen casusluk suçlamasıyla Merdan Yanardağ üçü de haksız hukuksuz yere tutuklular. Buradan bir an önce Merdan Yanardağ'a da özgürlük istiyoruz. Ali Çağatay ile görüştüm. Bir tweet'i nedeniyle tweet'inde de gerçekten hiçbir şey yok ve çok hakkaniyetli bir şekilde ortaya koymuş olanı biteni ama buna rağmen tutuklu. İddianamesinin bir an önce yazılmasını ve hakim karşısına çıkmak istediğini ifade etti.

"ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA UYULMUYOR"

Silivri'de başka kimler yatıyor? İşte Osman Kavala 9 yıldır yatıyor. Seçilmiş milletvekili Can Atalay yine Tayfun Kahraman 4 yıl 3 aydır yatıyorlar. Her ikisinin de Anayasa Mahkemesi'nden biliyorsunuz kararları var lehlerinde. Can Atalay'ın milletvekili olduğu için Tayfun Kahraman'ın da haksız hukuksuz tutukluluk nedeniyle ama Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmuyor. Daha önce Bakırköy ve cezaevinde olan, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'de bunlar biliyorsunuz Gezi davasında, yargılanıp, Gezi Direnişi'nden suç çıkarma inadı yüzünden iktidarın maalesef haksız hukuksuz yargılanıp hukuksuz hükümlerle cezaevine konmuşlardı. 4 yıl 3 aydır işte dediğim gibi yatıyorlar. Osman Kavala 9 yıldır, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater 4 yıl 3 aydır. Onlarla da görüştüm içeride. Anayasa Mahkemesi'nin dosyalarına bakmasını bekliyorlar. Yine Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakkında biliyorsunuz karar verecek ağustos ayında. ve muhtemelen de Türkiye'yi, bu karar nedeniyle haklarında verilen bu ağırlaştırılmış hapis cezası nedeniyle Türkiye'yi muhtemelen mahkum edecek.

"DEMOKRASİMİZ, İYİ BİR NOKTADA DEĞİL; GERİYE GİTMEKTE"

Türkiye'ye bu yapılan büyük haksızlıktır. Demokrasimiz, iyi bir noktada değil geriye gitmekte. Ama bu tür zorlamalar nedeniyle insanları zorla zindanda tutma inadı nedeniyle Gezi'den suç çıkarma gibi olmayan bir şeyi zorlama nedeniyle Türkiye bunun zararını görecek. ve buradan çağrım hem Anayasa Mahkemesi'ne hem diğer yargı makamlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de bu ayıp yaşanmadan Gezi Direnişi'nden, suç çıkarma inadıyla cezaevine konan ve hayatlarından 4 yıl 3 ay çalınan bu isimlerin de derhal artık tahliye edilmesi ve Türkiye açısından kara bir leke sayılan bu ayıbın artık ortadan kalkması. Buradan bir kez daha, Silivri'nin kapısında hak, hukuk, adalet, çağrısında bulunuyoruz."