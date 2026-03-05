Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor - Son Dakika
Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor

Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
05.03.2026 01:38
Şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülmesinin sonlandırılması, vakıf üniversitesi hastanelerinin vergi muafiyetinin kaldırılması, bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınması, kripto varlıkların vergilendirilmesi, KDV istisnalarının daraltılması, bedelli askerlik tutarının artırılması ve deprem bölgesindeki hak sahiplerine peşin ödemede indirim sağlanmasını öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti tarafından pazartesi günü TBMM'ye sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmeleri tamamlandı. Ekonomi, kamu yönetimi ve çeşitli idari uygulamalara ilişkin değişiklikler öngören kanun teklifi komisyonda kabul edildi.

13 farklı kanunda düzenlemeleri öngören teklifle; şans ve bahis oyunlarına ilişkin reklam giderlerinin vergi matrahından düşülmemesi, vakıf üniversitelerinin sağlık kurumlarının kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılması, bazı kıymetli taşların Özel Tüketim Vergisi kapsamına alınması, kripto varlıkların gelir vergisi kapsamına alınması ve işlem vergisi ile vergilendirilmesi, işsizlik Sigortası Fonuna devlet katkısının esnek şekilde belirlenmesi, bedelli askerlik ücretlerinin artırılması ve Savunma Sanayi Fonuna aktarılması, 6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen bölgelere yönelik defaten ödeme indirimi, kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası taşınmazlarının özelleştirilmesi öngörülüyor.

BEDELLİ ASKERLİK TUTARI ARTTIRILIYOR

Bedelli askerlik için belirlenen tutar artırılacak. Artıştan kaynaklanan tutar Savunma Sanayii Fonu'na aktarılacak.

ŞANS VE BAHİS REKLAM GİDERLERİ MATRAHTAN DÜŞÜLEMEYECEK

Teklife göre, şans ve bahis oyunlarına ilişkin reklam giderleri, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri açısından vergi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek. Böylece söz konusu harcamalar vergi avantajı kapsamı dışına çıkarılacak.

VAKIF ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE KURUMLAR VERGİSİ

Vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının kurumlar vergisi muafiyeti kaldırılacak. Düzenlemeyle, bu kurumların diğer mükelleflerle aynı vergisel yükümlülüklere tabi olması sağlanacak.

Bazı kıymetli taşlar özel tüketim vergisi kapsamına alınacak. Böylece lüks tüketim unsurlarına yönelik vergilendirme genişletilecek.

KRİPTO VARLIKLAR GELİR VERGİSİ KANUNU'NA GİRİYOR

Teklifte, kripto varlıklar Gelir Vergisi Kanunu'nda tanımlanacak ve vergilendirilmesine ilişkin çerçeve netleştirilecek. Kripto varlıkların alım-satımı üzerinden işlem vergisi alınacak. Buna karşılık, bu işlemler katma değer vergisinden istisna tutulacak. Düzenlemeyle kripto varlık piyasasında faaliyet gösterenler açısından vergisel belirlilik sağlanması amaçlanıyor.

DEFTERDARLARIN YETKİLERİ YASADA AÇIKÇA DÜZENLENECEK

Teklifte ayrıca defterdarların görev, yetki ve sorumluluklarının 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da açık şekilde tanımlanması yer alıyor.

İşsizlik Sigortası Fonu'na yapılan devlet katkısının artırılması veya azaltılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilecek. Kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası taşınmazları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satılabilecek.

DEPREM BÖLGESİNDE HAK SAHİPLERİNE İNDİRİM

6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerlerde inşa edilen konut ve iş yerlerinde hak sahiplerine, talep etmeleri halinde bedelin peşin ödenmesi şartıyla önemli oranda indirim uygulanacak.

KDV İADELERİNE SINIRLAMA GETİREN DÜZENLEME TEKLİFTEN ÇIKARILDI

AK Parti'nin verdiği önerge ile kanun teklifinde KDV iadelerinde sınırlamayı öngören, Kızılay'a teslimler, yabancılara konut teslimi, kamu tesisleri ve sağlık hizmetlerinde tam istisnanın kısmi istisnaya dönüştürülmesini düzenleyen 8'inci madde tekliften çıkarıldı.

Verilen bir başka önergeyle kamu taşınmazlarının özelleştirilmesini düzenleyen 11'inci madde düzenlendi. İhtiyaç fazlası taşınmazların özelleştirilerek, gelirlerin ilgili kamu kurumuna aktarılmasını öngören madde kapsamında özelleştirmelerde hangi kanunun uygulanacağı belirlendi. Buna göre, yapılan düzenlemeyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı açıkça belirtildi.

Yine verilen bir başka önergeyle, prime esas kazançtan istisna edilen menfaat ve yardımların kapsamını netleştiren ve yemek bedeli tutarında ortaya çıkan ihtilafları düzenleyen maddede "Kurum Yönetim Kurulu yeniden değerleme oranı esas alınarak belirlenen tutarı düşürmeye ya da artırmaya yetkilidir" ibaresi teklif metninden çıkarıldı.

KDV'de düzenlemeleri içeren, konut kiralamalarında iktisadi işletmelere kısmi istisna getirilmesi, kripto varlık teslimlerinde KDV'den istisna ve kamulaştırılan taşınmazların devrinin KDV'den muaf tutulmasını öngören maddede de değişiklik yapıldı. Buna göre, "konut kirasının istisnasını" düzenlenmesini öngören ibare teklif metninden çıkarıldı.

AK Parti'nin verdiği önergeyle teklifi yeni madde ihdası yapıldı. Buna göre, serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin yurt dışına, serbest bölge içine veya diğer bölgelere bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna olması yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeyle birlikte, serbest bölgelerde mükelleflerin elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergilerinden istisna tutulacak.

Ayrıca teklif metnine eklenen serbest bölgelerde mükelleflere istisna getirilmesini düzenleyen yeni maddenin yürürlük tarihi de verilen önergeyle, "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere" olarak değiştirildi.

Kaynak: ANKA

