Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Mızrak Çuvala Sığmamaktadır, Bir An Evvel Erken Seçim"

(İZMİR) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Karşı karşıya olduğumuz ekonomik tablo öyle bir tablo ki mızrak çuvala sığmamaktadır. Böyle bir tablo karşısında bizim iktidardan beklentimiz bir an evvel erken seçimi hayata geçirmesi sandığı milletin önüne getirmesidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bayraklı ilçesinde bir otelde düzenlenen Anadolu Buluşmaları programında, İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erbakan, Türkiye'de halkın yüzde 80'nin yoksulluk, yüzde 45'nin ise açlık sınırı altında yaşam mücadelesi veren bir hale geldiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, "yoksul Müslümanlara verilmesi gereken fitrenin artık bundan böyle emekli ve asgari ücretliye de verilebileceği" yönünde açıklama yaptığını belirten Erbakan, bunun, Türkiye'de milyonların nasıl yoksullaştırıldığını ve alım gücünün ne kadar düştüğünü açık şekilde gösterdiğini ifade etti.

Fatih Erbakan, açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarına göre, ocak ayı içerisinde asgari ücretin ve emekli maaşının alım gücünün yüzde 5 daha eridiğini, asgari ücretin alım gücünün 21 bin 45 liraya düştüğünü, Türkiye'de açlık sınırının ise 22 bin 131 lira olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Asgari ücretliye, emekliye 2025 yılında yine çile düşüyor, yine yaşam mücadelesi düşüyor. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları dolayısıyla bunları ödeyemedikleri için takibe giren vatandaşlarımızın sayısı 2 milyon 558 bine ulaştı. 2 milyon 558 bin vatandaş kredi kartı ve bireysel kredi borçlarını ödeyemediği için yasal takibe uğramış. 90 günlük yasal süre dolmadığı için borcunu ödeyemediği halde henüz takibe düşmemiş olanlar da 3 milyon 933 bin. Yani toplam 6,5 milyon vatandaşımız kredi kartı ve bireysel kredi borçlarını ödeyememekten muzdarip hale gelmiş. Bu da Türkiye'de hane halkının borç yükünün nasıl arttığını ve artık alım gücünün ödeme gücünün de ortadan tamamen kalktığının bir göstergesi.

Türkiye'de kullanımdaki banknotların yüzde 96'sı, 100 ve 200 liralık. Normalde uluslararası merkez bankaları standartlarına göre en yüksek banknotun emisyondaki miktarı yüzde 50'ye ulaştığı zaman bir üst değerdeki banknotun çıkartılması gerekirken, iktidar TL'deki değer kaybını, paramızın itibar kaybını gizlemek için bu 500 liralık, bin liralık banknotları çıkarmamak için direniyor. Banka ATM'lerinde günlük çekim limiti 10 bin liraya yükseltiliyor. Elli liranın altındaki banknotlar da banka ATM'lerinden kaldırılıyor. Bütün bu gerçekler Türk lirasının alım gücünün nasıl eridiğini, paramızın nasıl pul olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi yani TL'nin en yüksek değerdeki iki yüz liralık banknotunun ne hale geldiğinin göstergesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın il ziyaretlerinde çocuklara harçlık olarak 200 liralık banknotları dağıtması. Eskiden çocuklara, küçük çocuklara harçlık olarak 5 liralık, 10 liralık, 20 liralık banknotlar verilirken bugün bizzat Sayın Cumhurbaşkanın 200 liralık banknotları harçlık olarak vermek durumunda kalıyor. Tabii banknotumuz Türk liramız, paramız bu hale gelmiş. Asgari ücretimizin ne hale geldiğinin göstergesi de Cumhuriyet altının fiyatının asgari ücretin üzerine çıkmış olması. Bugün geldiğimiz noktada 'nereden nereye ve hayaldi gerçek oldu' diyoruz. Eskiden 'asgari ücretle üç altın, dört altın, beş altın alıyoruz, hatta bir kısmını da tasarruf için bir kenara koyuyoruz' diyen vatandaşlarımız bugün asgari ücretle artık bir tane altını dahi alamayacak noktaya gelmiş."

"Yeniden Refah, Milli Görüş ruhuyla ekonomiyi yeniden düze çıkartacaktır"

Avrupa İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'nin, Avrupa'da en az et, balık ve tavuk tüketilen ülke haline Türkiye geldiğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de 5.4 milyon çocuğa sosyal yardım yapıldığını, ülkede halk ekmek, ucuz et kuyruklarının kilometreleri bulduğunu söyleyen Erbakan, "Karşı karşıya olduğumuz ekonomik tablo öyle bir tablo ki mızrak çuvala sığmamaktadır. Böyle bir tablo karşısında bizim iktidardan beklentimiz bir an evvel erken seçimi hayata geçirmesi sandığı milletin önüne getirmesidir. ve inşallah bu sandık geldiği zaman bu millet ferasetle hareket edecektir. Görevi Milli Görüşe, onun temsilcisi yeniden Refah Parti'mize verecektir ve Yeniden Refah Partimiz de Milli Görüş ruhuyla aynen geçmişte olduğu gibi ekonomiyi yeniden düze çıkartacaktır" diye konuştu.

Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pakistan, Endonezya ve Malezya ziyaretine üç uçakla gittiğini belirterek, "İtibardan tasarruf olmaz denilerek lüks ve şatafata sonuna kadar gaz veriliyor ve maalesef bu lüks ve şatafat düşkünlüğü yüzünden itibarın lüks ve şatafatla olacağı düşüncesi yüzünden de kamudaki israf alıp başını gidiyor" dedi. Erbakan, Türkiye İsraf Vakfı'nın 2021'de yaptığı araştırmada, kamudaki yıllık israfın 1 trilyon 80 milyar lira olduğunu tespit ettiğini söyledi.

"Siyonizmine karşı zalimlere karşı maalesef süt dökmüş kedi..."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, iktidarın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, " Gazze'yi işgal planı"na karşı suspus kaldığını öne sürerek, "Tamamen cılız tepkiler veriyorlar. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı, Trump'ın bu açıklamalarıyla ilgili bir konuşma yaparken Trump'ın adını dahi anmaktan imtina ederek konuşuyor. Genel başkanları hapse attıran, gazetecileri hapse attıran muhalefeti soruşturmalarla yargı sopasıyla sindirmeye ve bastırmaya çalışan içeriye geldiği zaman adeta aslan kesilen iktidar yetkililerinin, dünya siyonizmine karşı zalimlere karşı ise maalesef süt dökmüş kedi gibi olduklarını görüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin ABD'nin bu söylemlerine karşı girişimde bulunmasını isteyen Erbakan, "Eğer gerçekten Erbakan hocamız gibi bedel ödemekten korkmuyorsanız, gerçekten Erbakan hocamız gibi cesaret sahibiyseniz, gerçekten Erbakan hocamız gibi, 'kuvvet ve kudret sahibi Amerika değil, Cenab-ı Allah'tır' inancına sahipseniz, öyleyse bunun gereğini yerine getirin. Kürecik Üssü'nü kapatın, İncirlik Üssü'nü kapatın ve İsrail'e Türkiye üzerinden Bakü Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden akıtılan petrolü kesin" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuşmasının ardından İzmir'de partisine üye olanlara rozetlerini taktı.